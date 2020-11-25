 

Полиграфкомбинат «Украина»: какие трудности приходилось преодолевать предприятию работая над печатью бланков для государства

Досуг Сегодня, 18:1045
Полиграфкомбинат «Украина»: какие трудности приходилось преодолевать предприятию работая над печатью бланков для государства

Когда вы ищете, где делается печать бланков, Киев предлагает огромный выбор мест, где можно выполнить заказ на изготовление разнообразной полиграфической продукции. Распечатка бланков особенно актуально, поскольку рассматриваемая документация может потребоваться практически для любых официальных дел. Именно потому так важно, чтобы бланк был качественным, его структура продумана, и выполнение на высоте.

Документация нужна для работы практически всех предприятий, потому печать бланков является важной частью ведения дел. Конечно, некоторые форматы бланков и других документов нужно купить, но напечатать их также можно. Только для рассматриваемой процедуры требуется особая бумага и специальные технологии печати. Понятно, что далеко не все предприятия имеют возможность обеспечить необходимый масштаб работы. Именно в таких случаях необходимо обращаться зпола помощью к профессионалам.

Особенно это важно для ситуаций, когда требуется изготовить большие партии бланков. Если документов будет недостаточно, это может стать серьезной проблемой для организации работы. Например, как это случилось, когда в Украине оказалось недостаточно бланков для оформления водительских удостоверений. Люди, которые сдали на права, не могли их получить по такой простой причине – как нехватка обычных бумажек.

МВД не подписали договор с полиграфкомбинатом «Украина» из-за того, что изменились цены на бланки. Если по старым ценам они стоили 114 гривен, то по новой цене почти в два раза больше – 214 гривен. Это связано с изменениями курса доллара, что стали особенно активны в тот момент. В итоге, чтобы наверстать упущенное, после заключения договора на новых условиях, полиграфии пришлось работать в авральном режиме, в том числе в выходные. И это только для того, чтобы закрыть возникший дефицит.

Похожие проблемы возникали с печатью бланков для загранпаспортов и для биометрических паспортов. И опять же, причина в том, что Госмиграционная служба вовремя не заключила договор на сотрудничество по новым ценам, а полиграфкомбинат не смог работать себе в убыток. Естественно, это отразилось на комфорте обычных граждан, которые не смогли вовремя оформить столь важные документы, без которых человек не способен полноценно реализоваться практически ни в одной сфере жизни.

При этом бланки используются не только на государственном уровне – они являются частью имиджа частных организаций и неизменным атрибутом офисной жизни. На бланках практически всегда ставится логотип компании, где рассматриваемые документы используются. Также на этом документе часто указывается адрес и телефон компании. На этом документе можно указать любую информацию, зависимо от области, где работает фирма и пожеланий руководства. Но практически всегда бланк должен быть сделан качественно.

Если компания небольшая, крупные тиражи документов она использует редко, и бланков в том числе. Но они могут применяться в разных областях:

  • Чтобы использовать в работе компании. На них печатаются заявления, заметки, отчеты, планы и т.п.
  • Чтобы вести общение с деловыми партнерами. Например, заключения договоров, составления информационных писем, презентаций и предложений.
  • Чтобы вести отчетность. В рассматриваемом случае можно использовать стандартные формы бланков или придумать корпоративные.

Бланки могут печататься на разных типах бумаги, от качества которой во многом будет зависеть окончательная цена продукта. Чем плотнее бумага, тем лучше она держит форму и сохранность. На более плотной бумаге обычно печатают документы, которые должны долгое время храниться.

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