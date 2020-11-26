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Досуг Сегодня, 18:1247
Где лучше покупать семена овощей в Украине?

Садоводы за несколько месяцев готовятся к посадочному сезону. Однако на первый план выходит не обработка земли на участке, а покупка посадочного материала. Узнайте, где пробрести семена овощей проще и выгоднее и воспользуйтесь оптимальным вариантом.

Способы покупки семян овощных культур

Купить семена овощей в Украине Florium не составляет особых проблем. Основные способы:

  • виртуальные торговые площадки;
  • цветочные магазины;
  • местные рынки.

Чтобы понять, какой вариант будет максимально выгодным, следует рассмотреть достоинства и недостатки каждого. В этом случае появится шанс получить посадочный материал по максимально низкой стоимости.

Интернет-магазины

В сети многие виртуальные площадки продают семена овощей. Онлайн-покупка обладает следующими плюсами:

  • широкий выбор посадочного материала;
  • возможность сравнить цены на разных торговых площадках;
  • шанс воспользоваться акциями, скидками, программой лояльности и приобрести нужные культуры по максимально низкой стоимости;
  • оплата наличными или банковской картой;
  • возможность приобрести новые виды культур и т.д.

В сети работают сотни интернет-магазинов, продающих различную сельхоз продукцию. Начинающим садоводам лучше приобретать посадочный материал на площадках, специализирующихся на этом типе товара, а не на ресурсах, торгующих помимо этого косметикой, бытовой химией, одеждой. В этом случае есть шанс получить профессиональную консультацию по выращиванию и уходу определенных видов. Также сотрудники магазина смогут посоветовать подходящие удобрения.

У интернет-магазинов единственный минус – нужно подождать товар. Доставка по Украине производится в течение 1-3 дней. Если семена окажутся ненадлежащего качества, можно оформить возврат и компенсировать расходы.

Местные цветочные магазины

Этот вариант оптимален для тех, кто практически не пользуется интернетом или не хочет ждать доставку. В цветочных магазинах цены на 10-30% выше по сравнению с виртуальными торговыми площадками, а ассортимент не такой широкий. Однако можно подобрать распространенные культуры.

Где лучше покупать семена овощей в Украине?

Наиболее весомым преимуществом такой покупки выступает возможность хорошо рассмотреть семена, выбрать подходящие сорта. При этом не нужно будет ждать доставки. Произвести высадку в грунт можно сразу после покупки. Однако придется поездить по городу, чтобы найти лучшие варианты и сравнить цены.

Местные рынки

Многие садоводы покупают семена овощей на местных рынках. По сравнению с цветочными магазинами цена на подобные товары ниже. Однако у этого варианта есть и ряд минусов:

  • Ограниченные ассортимент. Чаще всего представлены наиболее популярные культуры, реже встречаются новинки.
  • Сомнительные условиях хранения. Посадочному материалу нужно обеспечить определенную температуру и влажность. Продавцы чаще всего пренебрегают этим. В итоге из-за неправильного хранения семена могут не взойти или урожай будет небогатым.
  • Высокая вероятность обмана. Чтобы продать товар, продавцы могут порекомендовать совершенной другой сорт. В итоге начинающий садовод вырастит не то, что ожидал.

Если есть возможность покупать посадочный материал только на рынках, необходимо тщательно проверять товар и хорошо разбираться в сортах. В этом случае есть шанс приобрести действительно хорошую культуру.

Проще всего купить семена овощей в Украине через специализированные интернет-магазины. Придется подождать доставку, но ассортимент, цены приятно удивят. Также есть шанс воспользоваться акциями и получить профессиональную консультацию.

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Теги: news, новости, Украина, Овощи, семена, 7dniv, 7dnivinfo  
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