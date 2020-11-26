Где лучше покупать семена овощей в Украине?

Садоводы за несколько месяцев готовятся к посадочному сезону. Однако на первый план выходит не обработка земли на участке, а покупка посадочного материала. Узнайте, где пробрести семена овощей проще и выгоднее и воспользуйтесь оптимальным вариантом.

Способы покупки семян овощных культур

Купить семена овощей в Украине Florium не составляет особых проблем. Основные способы:

виртуальные торговые площадки;

цветочные магазины;

местные рынки.

Чтобы понять, какой вариант будет максимально выгодным, следует рассмотреть достоинства и недостатки каждого. В этом случае появится шанс получить посадочный материал по максимально низкой стоимости.

Интернет-магазины

В сети многие виртуальные площадки продают семена овощей. Онлайн-покупка обладает следующими плюсами:

широкий выбор посадочного материала;

возможность сравнить цены на разных торговых площадках;

шанс воспользоваться акциями, скидками, программой лояльности и приобрести нужные культуры по максимально низкой стоимости;

оплата наличными или банковской картой;

возможность приобрести новые виды культур и т.д.

В сети работают сотни интернет-магазинов, продающих различную сельхоз продукцию. Начинающим садоводам лучше приобретать посадочный материал на площадках, специализирующихся на этом типе товара, а не на ресурсах, торгующих помимо этого косметикой, бытовой химией, одеждой. В этом случае есть шанс получить профессиональную консультацию по выращиванию и уходу определенных видов. Также сотрудники магазина смогут посоветовать подходящие удобрения.

У интернет-магазинов единственный минус – нужно подождать товар. Доставка по Украине производится в течение 1-3 дней. Если семена окажутся ненадлежащего качества, можно оформить возврат и компенсировать расходы.

Местные цветочные магазины

Этот вариант оптимален для тех, кто практически не пользуется интернетом или не хочет ждать доставку. В цветочных магазинах цены на 10-30% выше по сравнению с виртуальными торговыми площадками, а ассортимент не такой широкий. Однако можно подобрать распространенные культуры.

Наиболее весомым преимуществом такой покупки выступает возможность хорошо рассмотреть семена, выбрать подходящие сорта. При этом не нужно будет ждать доставки. Произвести высадку в грунт можно сразу после покупки. Однако придется поездить по городу, чтобы найти лучшие варианты и сравнить цены.

Местные рынки

Многие садоводы покупают семена овощей на местных рынках. По сравнению с цветочными магазинами цена на подобные товары ниже. Однако у этого варианта есть и ряд минусов:

Ограниченные ассортимент. Чаще всего представлены наиболее популярные культуры, реже встречаются новинки.

Сомнительные условиях хранения. Посадочному материалу нужно обеспечить определенную температуру и влажность. Продавцы чаще всего пренебрегают этим. В итоге из-за неправильного хранения семена могут не взойти или урожай будет небогатым.

Высокая вероятность обмана. Чтобы продать товар, продавцы могут порекомендовать совершенной другой сорт. В итоге начинающий садовод вырастит не то, что ожидал.

Если есть возможность покупать посадочный материал только на рынках, необходимо тщательно проверять товар и хорошо разбираться в сортах. В этом случае есть шанс приобрести действительно хорошую культуру.

Проще всего купить семена овощей в Украине через специализированные интернет-магазины. Придется подождать доставку, но ассортимент, цены приятно удивят. Также есть шанс воспользоваться акциями и получить профессиональную консультацию.