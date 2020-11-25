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Чем обшить балкон?

Внутреннее оформление – один из наиболее сложных вопросов в деле обустройства утепленного балкона. С остеклением и материалом утепления разобраться намного проще, ведь тут достаточно определиться с тем, какая зона вам требуется – теплая или холодная. А вот с отделкой все сложнее, ведь от этого будет зависеть интерьер помещения. В этом контексте обшивка балкона вагонкой или гипсокартоном обеспечит все необходимые эксплуатационные характеристики поверхностей.

К материалам для внутренней отделки в этой локации предъявляется повышенные требования. Они должны быть:

  • стойкими к воздействию солнечного света и ультрафиолета;

  • невосприимчивыми к перепадам температур;

  • стойкими к воздействию воды и влаги;

  • практичными и ремонтопригодными;

  • долговечными.

Всем этим требованиям соответствуют не так уж много материалов. Среди них компания «Люкс Окна» рекомендует к заказу по выгодным ценам деревянную и пластиковую вагонку, а также гипсокартон.

Обшивка балкона вагонкой из дерева

Древесина – один из лучших видов обшивки. Натуральный, экологически безопасный материал, который имеет шикарный внешний вид. А приятный запах, который источают деревянные панели, создает атмосферу уюта и покоя.

Деревянная обшивка хороша тем, что гармонично сочетается разными стилями интерьера. Кроме того, она отлично тепло- и шумоизолирует, достаточно прочная, чтобы выдерживать сильные удары.

Это отличный выбор для тех, кто любит натуральные материалы и узор древесины. Единственный нюанс заключается в том, что потребуется дополнительно гидроизолировать балкон, так как материал восприимчив к влаге.

Обшивка балкона вагонкой из пластика

Если вы цените лаконичность, простоту и практичность, тогда пластиковая обшивка отлично вам подойдет. Такой материал характеризуется высокой надежностью, долговечностью и совершенно не боится влажности. К несомненным преимуществам пластиковой вагонки стоит отнести:

  • простейший уход;

  • легкий монтаж;

  • безвредность для здоровья;

  • визуальное разнообразие поверхностей.

При желании в компании «Люкс Окна» доступна даже обшивка вагонкой пластиковой, которая внешне имитирует настоящее дерево. И ее несомненная сильная сторона – дешевизна. Если есть желание или потребность сэкономить, то это лучшая возможность для сохранения бюджета.

Обшивка балкона гипсокартоном

Предыдущие обшивочные материалы хороши, но они все равно сохранят у вас ощущение, что вы все-таки на балконе. Для создания настоящей комнаты «Люкс окна» рекомендуют заказать внутреннюю отделку из гипсокартона и декоративного покрытия.

Он позволяет создавать идеально ровные стены, а также использовать самые разные декоративные элементы, от обоев до имитации кирпичной стены. Таким образом вы добьетесь максимального эффекта.

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Досуг

Чем обшить балкон?
Чем обшить балкон?
Внутреннее оформление – один из наиболее сложных вопросов в деле обустройства утепленного балкона. С остеклением и материалом утепления разобраться намного проще, ведь тут достаточно определиться с тем, какая зона вам требуется – теплая или холодная.
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