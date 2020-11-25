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Твердотопливные котлы: почему стоит купить отопительное оборудование Altep

Твёрдотопливный котел – один из наиболее экономичных и безопасных видов отопительного оборудования. Чтобы оценить все преимущества данного класса техники, необходимо внимательно отнестись к выбору бренда-производителя и модели по параметрам. Лидером украинского рынка отопления признаны твердотопливные котлы Альтеп, завод предприятия функционирует в Чернигове. Она занимается производством и продажей через дилерские центры котлов на твердом топливе с 2008 года. В каталоге торговой марки представлен обширный ассортимент.

В чем заключаются преимущества оборудования

Компания Altep выпускает отопительное оборудование высокого качества сборки. Это касается не только твердотопливных котлов, но и бункеров, пеллетных горелок и пр. Устройства длительного горения отличаются рядом неоспоримых преимуществ. К таковым относятся:

  • Богатый выбор моделей. Выбрать можно любой вариант по мощности от 10 до 1500 кВт. В ассортименте есть как ручные, так и автоматизированные котлы с различным количеством каналом.
  • Длительная гарантия. На всю технику предоставляется 5 лет.
  • Универсальность в плане выбора топлива. Некоторые котлы можно заправлять разными материалами – углем, поленьями, продуктами переработки отходов.
  • Долгий срок службы. Разработчики называют цифру в 15 лет бесперебойной работы.

Производятся твердотопливные котлы из котельной стали толщиной от 5 до 6 мм. Каждая модель оборудуется системами защиты и безопасности, имеет большой диапазон регулировок. Оборудование, в зависимости от варианта исполнения, поддерживает горение на протяжении от 10 до 48 часов. Это значительно сокращает количество заправок. Экономия топлива достигается за счет его полного сгорания в камере. Этот же фактор обуславливает низкий уровень отходов.

Ассортимент оборудования в каталоге производителя

Компания предлагает разнообразные товары для отопления дома с бесплатной доставкой по всей Украине. В ее каталоге представлены следующие виды котлов:

  • универсальный,
  • пиролизный,
  • пеллетный.

Отличаются модели не только мощностью, но и конструкцией. Некоторые дополнительно укомплектованы водяным контуром. Есть котлы маломощные с небольшими камерами. Их основное преимущество – компактные размеры и низкая стоимость. Для промышленных объектов производитель предлагает монтаж модулей, состоящих их нескольких единиц оборудования. Чтобы повысить длительность горения, можно дополнить систему теплоаккумулирующей емкостью. Она предупредит перегрев теплообменника, позволит выполнять точную регулировку.

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