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Досуг Сегодня, 16:5937
В чем особенность оздоровительно-курортных комплексов

Оздоровительно-курортный туризм в нашей стране пользуется довольно большой популярностью. Это направление отдыха имеет 3 ключевые особенности:

  1. В зависимости от заболевания, каким страдает человек, пребывание в оздоровительно-курортном комплексе должно быть длительным. Обычно — не менее 2-3-х недель.
  2. Лечение в таких комплексах платное, но не всегда стоит дорого. Сегодня в Украине есть множество учреждений, предлагающих пакеты услуг, рассчитанные на разные слои населения.
  3. Обычно на курорты отправляются люди в возрасте в периоды обострения хронический заболеваний или молодые люди, желающие отдохнуть и поправить свое здоровье.

Изменения в оздоровительно-курортном туризме

В последние годы отрасль довольно сильно изменилась. И классические санатории стали не местами для лечения пожилых больных, а учреждениями, где можно хорошенько отдохнуть всей семьей.

оздоровительно-курортный туризмВсе это обусловлено 2-мя факторами:

  1. В первую очередь это изменение спроса на лечебно-оздоровительные услуги. Так, сегодня в моде другой образ жизни, а число людей, которые просто хотят поддерживать свое здоровье, постоянно растет. Более того, все больше людей нуждается в специальных антистрессовых программах, которые им могут предложить разные оздоровительно-курортные комплексы.
  2. Во-вторую очередь переориентация санаториев обусловлена изменением их финансовой поддержки. Так, если раньше их деятельность в большинстве случаев поддерживалась на государственном уровне, то сегодня большинство курортов — частный сегмент, предлагающий куда больший спектр услуг и более комфортные условия.

Но в любом случае современные оздоровительно-курортные учреждения сохранили свою основную функцию — оздоровление. Поэтому они предлагают программы, направленные на избавление человека от того или иного заболевания или улучшение его физического, психологического состояния.

Основные разновидности курортов

В общей сложности можно выделить 3 основных типа курортов:

  1. Бальнеологические.
  2. Климатические.
  3. Грязевые.

Рассмотрим детальнее каждый из них.

Бальнеологические

Здесь в качестве основного лечебного фактора используются источники минеральной воды. Такую воду применяют как для питья или ингаляций, так и различных внешних процедур: ванн, душей, обтираний, обливаний и т.п. Один из наиболее популярных комплексов такого типа в нашей стране — svityaz-resort.com.ua, расположенный в Трускавце.

бальнеологические процедурыМинеральные воды способны избавить человека от множество заболеваний и в оздоровительно-курортные комплексы отправляются пациенты с недугами :

  • органов ЖКТ;
  • нервной системы;
  • сердечно-сосудистой системы;
  • опорно-двигательного аппарата;
  • и т.п.

Согласно заключениям массы исследований, бальнеологические процедуры действительно способны оказать положительное влияние на здоровье человека в определенных случаях. Процедуры, основанные на применении минеральных вод, даже можно сравнить с приемом некоторых лекарственных препаратов.

Климатические

Такие курорты в свою очередь подразделяются на подтипы. Но перечислить их все довольно трудно, ведь они зависят от климатических условий конкретного региона. Чаще всего можно найти курорты таких типов:

  1. Равнинные (или лесные).
  2. Приморские.
  3. Горные.
  4. Климато-кумысолечебные.

Каждый из этих курортных подтипов имеет свои уникальные особенности в плане погодных и климатических факторов: температура и влажность окружающей среды, атмосферное давление, интенсивность ультрафиолетового излучения и т.д. И все эти дары природы используются с одной целью — для оздоровления организма.

В большинстве случаев в климатические здравницы отправляются люди, страдающие от каких-либо недугов верхних дыхательных путей (астмы, ХОБЛа и т.п.) или расстройств нервной системы. Также пребывание на курортах такого типа рекомендуется пациентам с начальной стадией малокровия и туберкулеза.

Грязевые

Такие курорты привязаны к месторождению пелоидов — лечебной грязи. Показаниями к грязелечению могут быть проблемы с нервной системой, суставами, различные травмы и некоторые гинекологические заболевания.

Грязелечение сегодня тесно связано с современными подходами к лечению ( с использованием специального оборудования), поэтому оно способно показать весьма высокую эффективность. Собственно, поэтому такие курорты и пользуются огромной популярностью среди всех слоев населения.

Процедуры

В зависимости от типа курорта там могут проводиться различные лечебные процедуры и мероприятия, направленные на восстановление здоровья. Конечно, по сути каждый курорт находится в месте со свежим и чистым воздухом, но порой для полноценного лечения этого мало.

процедуры курортаПоэтому к лечению подключаются разные физиотерапевтические процедуры: лазеро- и магнитотерапия, мероприятия с использованием ультразвуковых волн и т.п. Отдельного внимания заслуживают:

  • Методы лечения электрическим током: электрофорез, гальванизация, амплипульстерапия, диадинамотерапия.
  • Прессомассаж, который эффективен для людей, желающих избавиться от целлюлита.
  • Ультрафонофорез — терапия, в которой сочетаются лекарственные препараты и ультразвуковые волны.

Кроме того, в курортных комплексах, где можно оздоровиться, человеку обычно предлагают и различные методы диагностики по типу УЗИ, а также готовые программы и пакеты для лечения определенных недугов и неблагоприятных состояний организма.

Если же рассматривать, к примеру, бальнеологические оздоровительные учреждения, то здесь, разумеется, в пакете услуг преобладают различные водные процедуры:

  • йодобромные ванны;
  • душ Шарко;
  • ароматерапия, совмещенная с жемчужной ванной;
  • просто жемчужная ванна;
  • жемчужная ванна с минералами Мертвого Моря и “Бишофит”;
  • подводные разновидности душа;
  • сероводородные и скипидарные ванны.

Кроме всего вышеописанного в оздоровительно-курортных комплексах можно пройти и некоторые специфические процедуры по типу ударно-волновой терапии. Здесь уже все зависит от конкретного учреждения.

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