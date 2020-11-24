Фасовка и упаковка косметических средств

Упаковка и фасовка — 2 неотъемлемых процесса на любом заводе по изготовлению косметологических продуктов. И к их организации нужно подойти с максимальной ответственностью. Разберемся, в какие тары обычно пакуют косметику и рассмотрим преимущества, особенности каждого варианта.

Упаковка и фасовка косметики в различные тары

Чаще всего на рынке встречается косметика, которая упакована в:

диспенсеры;

тубы;

коробки;

флаконы;

пакеты;

саше;

банки;

целлофановые пленки.

Разберемся, в чем особенности каждой тары, для каких продуктов она подходит и какое оборудование необходимо использовать в каждом конкретном случае.

Диспенсеры

Эту тару также называют вакуумным флаконом. Решение весьма новое и относится к наиболее выгодным. Главный плюс заключается в том, что косметическое вещество в этой емкости не подвергается влиянию окружающей среды и не окисляется, а значит — может максимально долго сохранять все свои характеристики. Фасовка вещества в диспенсер позволяет получить “на выходе” идеально загерметизированную упаковку.

Подходит для:

кремов;

гелей;

эмульсий.

Тубы

Еще одна популярная емкость для самой разнообразной косметики. Главное — выбрать такое оборудование, которое обеспечит максимально ровную, надежную и качественную спайку сварных швов. Устройства такого класса должны “уметь” резать, нагревать и охлаждать заготовки для туб. Самый весомый плюс решения — максимально низкая цена по сравнению с другими вариантами.

Используется для:

бальзамов;

шампуней;

гелей для душа;

кремов для разных частей тела;

кондиционеров для волос.

Флаконы

Этот тип тары относится к универсальным и имеет массу особенностей, как и соответствующее оборудование для его упаковки/фасовки. И здесь крайне важно учитывать вязкость продукта, возможность пенообразования, способность окисляться под воздействием кислорода и т.д. Все эти факторы требуют предельного внимания в плане подбора оптимального агрегата для фасовки и укупорки, ведь в противном случае косметика не будет соответствовать заявленным характеристикам, начнет быстро портиться во флаконе и т.д.

Оптимальный вариант — использование укупорочной машины Capper PV (подробнее можно узнать по ссылке https://flexmash.com/vakuumnaja-ukuporochnaja-mashina-capper-pv/), которая позволяет свести все риски порчи продукта к минимуму и обеспечить максимально надежную, герметичную и качественную упаковку продукта.

Существуют также специальные флаконы с пенообразователем. Они используются для преобразования раствора внутри емкости в определенный готовый продукт (например, пенку для бритья). При наполнении такого флакона не избежать образования пены, поэтому для него необходимо использовать специальное оборудование.

Флаконы используются для:

шампуней;

лосьонов;

гелей для душа;

кондиционеров;

средств до и после бритья;

пенок для умывания;

детских пенок.

Пакеты

Этот тип тары отличается своей простотой и надежностью. Пакеты позволяют быстро расфасовать любой рассыпчатый продукт по типу скраба для лица. При работе с такой тарой затрачивается очень много времени, ведь обычно с ней работают вручную. Но, есть и специальные агрегаты, позволяющие эффективно автоматизировать процесс.

Упаковка подходит для скрабов для тела.

Саше

Для фасовки косметологической продукции в саше в 100% случаев требуется использование специальных устройств, ведь такую тару нужно не просто загерметизировать, а еще и надежно, качественно запаять со всех сторон. А такой процесс всегда выполняется под высоким давлением. После спаивание саше должны пройти контроль целостности швов и отправиться на аппарат для обрезки. Обычно саше используются для рекламы косметической продукции и предлагаются потребителям в виде “пробников” того или иного вещества.

Применяется для:

изготовления пробников;

одноразовых продуктов (жидкие мыла, шампуни и т.д.).

Банки

Банка — универсальное решение в плане упаковки любого вещества, независимо от степени его вязкости и густоты. При этом, фасовка косметики в банки может выполняться самыми разнообразными методами. Главное — учесть некоторые факторы по типу плотности продукта, температуры его эксплуатации, особенностей взаимодействия с окружающей средой и т.д.

В банки нередко разливаются горячие и охлажденные продукты (от -120 до +120 градусов), что позволяет значительно увеличить сроки годности конечного продукта как в закрытом состоянии, так и после откупоривания крышки банки.

Тара подходит для универсального варианта.

Целлофановые пленки и коробки (вторичная упаковка)

Рассматривая популярные типы упаковок для косметики, невозможно не затронуть вторичную упаковку — тары, которые в большей степени решают рекламные и маркетинговые задачи, но также могут выполнять и другие важные функции. К таким упаковкам относят целлофан и коробки из картона:

Коробка. Выполняет как декоративную функцию, так и защищает продукт от прямого попадания на него солнечных лучей. При работе с коробками нужно быть максимально аккуратным и внимательным в процессе настройки оборудования, ведь существует большой риск повредить тару и испортить ее “товарный вид”. Целлофан. Косметические продукты довольно часто оборачивают пленкой из целлофана. Она призвана защищать косметику от загрязнений, повреждений при транспортировке или выкладке на полки, а также помогает привлечь к продукту потребителя, “показывая” ему, что вещество никто не вскрывал до него. Работая с целлофаном нужно понимать, что этот материал обычно поставляется большими партиями и представлен на рынке в невероятно огромном ассортименте. И главное здесь — подобрать оптимальный вариант конкретно для своего продукта. Это касается и спецоборудования для работы с целлофановой упаковкой.

Вторичная упаковка универсальна и может использоваться для фасовки косметики любого типа.