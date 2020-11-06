 

Особенности вывоза строймусора

Досуг Сегодня, 15:3570
Особенности вывоза строймусора

 В процессе любого ремонта или стройки появляются отходы. Они накапливаются, загромождают проходы и проезды, затрудняют передвижение по участку. Но просто вынести их в ближайший контейнер нельзя. Мало того, что это запрещено на законодательном уровне, так еще и большая часть мусора обычно крупногабаритная.

Строймусор необходимо вывозить и утилизировать в зависимости от его типа и класса опасности. Правильно делать это могут только обученные специалисты. Компания «Трансавтогруп» поможет избавиться от накопившихся строительных отходов быстро и по доступной цене. Компания обслуживает клиентов по Киеву и области.

Виды и классификация строймусора

В зависимости от структуры, отходы подразделяют на следующие виды:

  • Сыпучие. К этой категории относятся гравий, щебень, глина, песок, грунт и т. п.

  • Жидкие. Объединяют группу материалов с текучей структурой, к которой относятся различные смазочные покрытия, масла, краски и лаки, смола, клей и т. д.

  • Твердые. Этот вид включает все прочие строительные отходы: элементы кровли, упаковочные материалы, каменные глыбы, металлолом, древесные элементы (окна, двери, старую мебель и т. п.), стекла, куски асфальта и бетона, кирпич, штукатурку и прочее.

Весь строительный мусор также делят на 5 групп по опасности. Наиболее безвредным считается V класс, объединяющий материалы, которые достаточно быстро разлагаются, поскольку имеют природное происхождение (например, гравий и щебень). Малоопасным является IV класс. К нему относятся отходы, которым требуется немного больше времени для распада (например, кирпич, бетон и плитка). III класс ― это отходы с умеренной опасностью. Для их распада требуется до 10 лет (цементная пыль, всевозможные провода). Самым опасным является мусор II и I групп, который распадается 50 и более лет. Таковыми материалами являются соли свинца, щелочи, кислоты, ртуть, мазут.

В большинстве случаев при ремонте и строительстве образуется габаритный и объемный строймусор. Для его вывоза требуются самосвалы, выдерживающие нагрузку до 40 тонн. 

У компании Transautogroup ― https://www.transautogroup.com/services/vyvoz-stroitelnogo-musora/ ― есть собственный автопарк специализированной техники, включая погрузчики и экскаваторы. Все сотрудники проходят соответствующее обучение и знают, как правильно паковать и транспортировать разные виды строительного мусора. Все работы проводятся официально, на что имеются необходимые сопроводительные бумаги, такие как разрешение компании на вывоз отходов и соглашение с полигонами об утилизации.

 

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Особенности вывоза строймусора
Особенности вывоза строймусора
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Особенности вывоза строймусора
Особенности вывоза строймусора
В процессе любого ремонта или стройки появляются отходы. Они накапливаются, загромождают проходы и проезды, затрудняют передвижение по участку. Но просто вынести их в ближайший контейнер нельзя. Мало того, что это запрещено на законодательном уровне, так еще и большая часть мусора обычно
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