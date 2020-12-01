 

С чего начать ремонт балкона?

Досуг Вчера, 21:3065
С чего начать ремонт балкона?

Нередко получается так, что благоустройство балкона или его поддержание в надлежащем виде отодвигается на задний план. Причем это не зависит от того, остекленный он или нет. Специфика этого выносного пространства такова, что ему требуется регулярный уход. Без него проблемы будут нарастать, словно снежный ком, и исправить их сможет только ремонт балкона.

Это одно из базовых направлений деятельности компании «Арта Груп», которая выполняет все виды ремонтных и восстановительных работ по части балконных пристроек. Вам остается только определиться, что нужно ремонтировать в первую очередь. Специалисты компании рекомендуют заказывать ремонтные услуги в порядке необходимости выполнения.

Восстановление и усиление плиты

Такой ремонт балкона обычно требуется в двух случаях: балкон много лет стоял неостекленный (в результате бетон начал разрушаться) или же вы решили обустроить его, а по расчетам основание не выдержит увеличенной нагрузки.

В любом из вариантов, чтобы без опаски пользоваться балконом, вы должны быть уверенными в надежности плиты. И специалисты «Арта Груп» сделают ее такой, какой она и должна быть.

Замена парапета

Потребность в этой услуге возникает, когда вы хотите остеклить, утеплить балкон и пользоваться им круглый год. Теплое остекление имеет немалый вес, поэтому вполне естественно желание быть уверенным, что дорогостоящая конструкция элементарно не рухнет под собственным весом.

Заказывая ремонт балкона, клиенты часто осуществляют замену кирпичного или старого металлического парапета на новый мощный каркас с опорными точками в несущей стене. Это надежная конструкция, рассчитанная на серьезные нагрузки.

Замена остекления

Эту услугу заказывают в компании «Арта Груп» киевляне, которые раньше уже остекляли балкон, но оконная конструкция износилась, устарела по техническим характеристикам или просто не справляется со своими обязанностями. Здесь перед заказом следует выбрать, хотите вы просто закрыть балкон от ветра, пыли и осадков, или же полноценно утеплить:

  • в первом случае выполняется холодная реализация (достаточно выбрать трехкамерные профили и однокамерные стеклопакеты);

  • при теплом варианте проводится остекление пятикамерными профильными моделями с двухкамерными стеклопакетами, после этого осуществляется утепление, наружная и внутренняя отделка.

В зависимости от этого менеджеры «Арта Груп» подскажут и помогут выбрать оптимальную оконную систему, которую затем приедет и установит специальная монтажная бригада.

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