Зачем рыбаку и охотнику жилет, как его выбрать

Жилет – один из привычных предметов одежды для охотников и рыбаков. Его функциональность буквально поражает, ведь такое количество карманов и систем для крепежа дополнительных аксессуаров даже представить сложно. Ношение с собой большого числа оснастки – непременное условие удачной охоты и рыбалки. А таскать объемные сумки – точно не лучший вариант. Как раз поэтому подобные жилеты приобрели огромную популярность.

Преимущества использования

Жилет для охоты и рыбалки можно сравнить с оснасткой, без которой проведение такого досуга будет не самым удобным. Основными преимуществами подобной одежды являются:

много специальных карманов, которые рассчитаны специально для ношения расходников самого разного типа;

износостойкие материалы – носить такой жилет можно будет много сезонов;

утепление (в зимних моделях), сетчатые вставки (в летних). Для летних также часто используются системы строп на спине, которые соединяют 2 части, расположенные спереди. Такая конструкция помогает перераспределить нагрузку;

камуфлирующие расцветки, которые помогут замаскироваться в разных условиях. Охотникам в лесу удастся скрыть свое присутствие от добычи, рыбакам – от их потенциального улова. Даже если рыба прикормлена, завидев на берегу кого-то, она не так охотно пойдет на наживку;

продуманный крой – он не стесняет движений, а все карманы расположены так, чтобы к ним был удобный доступ.

Жилеты исключительно для охоты имеют патронташ открытого или закрытого типа. В зависимости от сезона его можно носить поверх футболки или куртки. Рыболовный жилет не очень плотно прилегает к телу, одежде. За счет этого не стесняет движения. В его карманы можно поместить очень много оснастки, потом легко ее извлекать по необходимости.

Критерии выбора

Есть много тонкостей выбора жилета, и в первую очередь критерии зависят от того, для каких целей он будет использоваться. Для рыбалки достаточно, если много карманов с удобной фурнитурой, которые можно открыть одной рукой. Желательно, чтобы ткань была водоотталкивающей, тогда можно не переживать о том, что оснастка испортится, проржавеет, а подкормка намокнет.

Для охотника важны возможность удобного хранения боеприпасов и такой же легкий к ним доступ. Это значит, что по конструкции жилеты существенно отличаются, но есть у них и общие характеристики, которые влияют на выбор:

материал. Большинство любителей тихой и не очень охоты выбирают камуфляжные или максимально натуральные расцветки – коричневый, оливковый, темно-зеленый. Важны износостойкость, прочность на разрыв и плотность тканей. Зачастую жилеты такого предназначения производители шьют из искусственных материалов. Они более долговечны, износостойки;

многослойность. Это особенно важно для демисезонных жилетов. Верхний слой износостойкий и прочный, нижний теплый, мягкий. Летние модели, к примеру, для рыбаков, имеют приятную к телу подкладку, поэтому их можно носить даже на голое тело;

внутренние карманы. Если о наружных сказано много, то о внутренних покупатели часто забывают. Отправляясь на охоту или рыбалку, нужно продумать, куда положить телефон, GPS-трекер, документы, ключи от машины и другие мелочи.

Очень важны качество фурнитуры и ее тип. Популярны в жилетах подобного предназначения липучки, ведь их легко закрывать и открывать. Молнии тоже используются, но только высокого качества, чтобы не заедали. Так как в карманах будет помещаться много разной оснастки, стоит обратить внимание на качество швов, они должны выдерживать сильные нагрузки.