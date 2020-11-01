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Как использовать электробритву Braun с максимальной эффективностью

Бритье — одна из самых распространенных мужских процедур по уходу за собой. Гладко выбритое лицо, стильная борода или имитация обаятельной трехдневной щетины — у каждого джентльмена свои предпочтения, однако в любом случае не обойтись без качественной электробритвы. В каталоге интернет-магазина Браун-Шоп вы можете приобрести ту модель электробритвы, которая в максимальной степени соответствует вашим предпочтениям. А для того чтобы электробритва Braun продемонстрировала наибольшую эффективность, нужно учесть некоторые важные нюансы и рекомендации.

Преимущества электробритвы перед станком

Самым простым и доступным изделием для удаления излишней растительности на мужском лице является бритвенный станок, изобретенный более сотни лет назад. Состоящий из Т-образной ручки с одноразовым лезвием или сменным блоком многоразовых кассет, он применяется исключительно для влажного бритья с использованием специального геля или пенки. Имеет как плюсы, так и минусы.

К преимуществам бритвенного станка относятся:

  • обеспечение идеальной гладкости кожи;
  • простота эксплуатации;
  • удаление ороговевших частичек эпидермиса;
  • абсолютно бесшумная работа.

Недостатками станка являются:

  • риск порезов и раздражений;
  • необходимость тщательной очистки в целях предотвращения размножения бактерий;
  • больше затрат времени на проведение процедуры;
  • более высокие расходы из-за постоянной необходимости в использовании пены для бритья.

Лучшей альтернативой бритвенному станку является электробритва Braun. Этот прибор обладает многочисленными преимуществами:

  • продуманная сеточная конструкция, которая обеспечивает бережное бритье, без риска раздражений и порезов;
  • плавающая головка, в точности повторяющая контуры лица;
  • возможность как влажного, так и сухого бритья;
  • наличие дополнительных насадок в комплекте, которые могут срезать лишние волоски, расположенные максимально близко к коже, а также подравнивать бороду, усы и бакенбарды, регулируя их длину.

Как правильно бриться электробритвой Braun

Чтобы достичь желаемых результатов при использовании машинки для бритья от Браун, необходимо следовать правилам и рекомендациям:

  1. Процедуру бритья начинать с области щек, двигая электрическую бритву от ушей к подбородку, а затем в обратном направлении.
  2. Далее, во время обработки области шеи перемещать электробритву Braun от горла к подбородку, а затем наоборот.
  3. В завершении бритвенной процедуры уделить внимание усам. При влажном бритье наибольшее количество пенки нужно наносить именно на эту зону.
  4. После использования бритвы нанести на кожу увлажняющие и дезинфицирующие средства.
  5. Повторить процедуру через два-три дня, лучше всего в утреннее время, после того, как кожа хорошо отдохнет.

В интернет-магазине Braun-Shop вы всегда можете купить подходящую именно вам модель электробритвы Braun, которая будет оперативно доставлена в любую точку Киева и Украины. Следите за акционными предложениями, чтобы не пропустить самые привлекательные цены на продукцию.

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Как использовать электробритву Braun с максимальной эффективностью
Как использовать электробритву Braun с максимальной эффективностью
Бритье — одна из самых распространенных мужских процедур по уходу за собой. Гладко выбритое лицо, стильная борода или имитация обаятельной трехдневной щетины — у каждого джентльмена свои предпочтения, однако в любом случае не обойтись без качественной электробритвы.
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