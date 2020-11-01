Как использовать электробритву Braun с максимальной эффективностью

Бритье — одна из самых распространенных мужских процедур по уходу за собой. Гладко выбритое лицо, стильная борода или имитация обаятельной трехдневной щетины — у каждого джентльмена свои предпочтения, однако в любом случае не обойтись без качественной электробритвы. В каталоге интернет-магазина Браун-Шоп вы можете приобрести ту модель электробритвы, которая в максимальной степени соответствует вашим предпочтениям. А для того чтобы электробритва Braun продемонстрировала наибольшую эффективность, нужно учесть некоторые важные нюансы и рекомендации.

Преимущества электробритвы перед станком

Самым простым и доступным изделием для удаления излишней растительности на мужском лице является бритвенный станок, изобретенный более сотни лет назад. Состоящий из Т-образной ручки с одноразовым лезвием или сменным блоком многоразовых кассет, он применяется исключительно для влажного бритья с использованием специального геля или пенки. Имеет как плюсы, так и минусы.

К преимуществам бритвенного станка относятся:

обеспечение идеальной гладкости кожи;

простота эксплуатации;

удаление ороговевших частичек эпидермиса;

абсолютно бесшумная работа.

Недостатками станка являются:

риск порезов и раздражений;

необходимость тщательной очистки в целях предотвращения размножения бактерий;

больше затрат времени на проведение процедуры;

более высокие расходы из-за постоянной необходимости в использовании пены для бритья.

Лучшей альтернативой бритвенному станку является электробритва Braun. Этот прибор обладает многочисленными преимуществами:

продуманная сеточная конструкция, которая обеспечивает бережное бритье, без риска раздражений и порезов;

плавающая головка, в точности повторяющая контуры лица;

возможность как влажного, так и сухого бритья;

наличие дополнительных насадок в комплекте, которые могут срезать лишние волоски, расположенные максимально близко к коже, а также подравнивать бороду, усы и бакенбарды, регулируя их длину.

Как правильно бриться электробритвой Braun

Чтобы достичь желаемых результатов при использовании машинки для бритья от Браун, необходимо следовать правилам и рекомендациям:

Процедуру бритья начинать с области щек, двигая электрическую бритву от ушей к подбородку, а затем в обратном направлении. Далее, во время обработки области шеи перемещать электробритву Braun от горла к подбородку, а затем наоборот. В завершении бритвенной процедуры уделить внимание усам. При влажном бритье наибольшее количество пенки нужно наносить именно на эту зону. После использования бритвы нанести на кожу увлажняющие и дезинфицирующие средства. Повторить процедуру через два-три дня, лучше всего в утреннее время, после того, как кожа хорошо отдохнет.

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