Кросівки чоловічі - різноманітний асортимент у New Balance

Якщо ви бажаєте придбати якісні та функціональні кросівки - чоловічі, жіночі або дитячі, радимо вам звернути увагу на фірмову продукцію бренду New Balance.

Кросівки чоловічі - особливості та переваги продукції New Balance

Займаючись розробкою своєї унікальної технології Вільям Райлі навіть не підозрював, що через 70 років його компанія стане одним з головних виробників спортивного одягу та взуття у всьому світі. Назва бренду також походить від першої розробки Райлі, запропонованої ще в 1906 році. Спостерігаючи за куркою він зауважив, що триточкова опора забезпечує кращу стабільність для стопи і поспішив застосувати це в будові супінатора. У наступні роки фірма виключно займалася продажем і виготовленням супінаторів, які були дуже популярні поміж поліцейських, пожежників, офіціантів та людей інших професій, яким доводилося проводити багато часу на ногах. Незважаючи на високу ціну люди довіряли компанії. Високий стандарт якості і сьогодні залишається для New Balance основним пріоритетом. Але продажі здійснювалися виключно особисто, а про рекламу і стратегічний маркетинг не йшлося мови аж до 1972 року, коли фірму придбав Джеймс Девіс. Він зосереджує свою увагу на проблемах зростання, з'ясовуючи, що незважаючи на повагу і лояльність постійних клієнтів, крім жителів регіону виробництва ніхто про бренд не знає. На той час використовуючи для презентації багаторічний досвід і репутацію марки йому не склало труднощів заручиться підтримкою професійних спортсменів. Проривним став переможний фініш Тома Флемінга в новій моделі M320, яка була пізніше названа кращим біговим взуттям року.

Сьогодні лейблом представлений величезний асортимент продукції, особливе місце в якому займають кросівки чоловічі, жіночі і навіть дитячі. На відміну від багатьох виробників New Balance позиціонувала свій продукт, як доступний для всіх. На перших рекламних компаніях були показані не головні амбасадори бренду а усміхнена бабуся в фірмових кросівках. А ще NB славиться унікальним набором запатентованих технологій, які ви не зустрінете у конкурентів. Крім комфорту, функціональності і практичності варто відзначити довговічність. При належному догляді такі вироби прослужать вам довгий термін, не втрачаючи своїх первинних якостей і зовнішнього вигляду. У виробництві використовуються різні матеріали і компоненти, в тому числі натуральна шкіра, текстиль і т.д. На особливу увагу заслуговують технології ABZORB і EVA - унікальні матеріали для створення елементів підошви, які забезпечують міцність, збалансовану амортизацію і гнучкість, при цьому ідеально відновлюючи початкову форму після навантаження. Придбати оригінальну продукцію з гарантією якості ви можете, відвідавши офіційний інтернет-магазин.