 

Як переконати користувача робити покупки онлайн?

Досуг Сегодня, 07:5420
Як переконати користувача робити покупки онлайн?

Сфера реалізації товарів та послуг через інтернет давно переросла з чогось надзвичайного і тепер покупки в мережі це досить буденне заняття. Але незважаючи на велику кількість сучасних інтернет магазинів і зручних умов для покупки, все ще залишилися ті особи, які з невеликим страхом довіряють свої кошти віртуальним покупкам. В перчу чергу до такої категорії можна віднести користувачів, які мають вік 40 +, бо вони за життя звикли робити покупки в реальному часі, де вони можуть отримати товар і передати гроші особисто. Навіть якщо ви продавець і захочете подати оголошення з товаром, вам буде вкрай важно переконати такого користувача оплатити вартість товару.

Страх робити покупки через інтернет досить аргументований, бо ніхто не хоче довіряти свої гроші без особисто контакту з товаром. Це і є перший аргумент — люди боїться втратити свої гроші. Безумовно, купівля товару у реальному часі більш надійна, бо ви можете оцінити якість товару та отримати його одразу після оплати. А в інтернет продажах ви бачите опис товару, його фотографії, характеристики, і щоб отримати його треба сплатити повну або часткову суму. Деякі магазини погоджуються на оплату після отримання товару, сплачуєте на пошті після огляду свого замовлення.

Другий аргумент не купувати товар через інтернет — страх що прийде не та річ яку очікували. Здебільшого товар доставляється поштою, тому не кожен продавець видає свою пропозиції за реальні факти. В найгірших випадках клієнт бачить на фото оригінальний гаджет, а поштою йому висилають підробку або стару модель. Вирішити це питання інтернет магазини намагаються поліпшенням своєї репутації та створенням категорії з відгуками. Для кращої довіри можете додавати особисті фото і виділяти всі моменти товару, як позитивні так і негативні.

Наступний вагомий аргумент деяких клієнтів — складності у випадку з поверненням, заміною або компенсацією за товар. Якщо ви заплатили за товар і особисто не контактували з продавцем, складності можуть виникнути з поверненням товару. Зухвалі продавці намагаються не відповідати клієнту або перекладати проблеми на інших. Саме тому багато клієнтів намагаються купувати певні групи товарів особисто, особливо це стосується побутової техніки, інструменту.

Врахуйте, що вищевказані аргументи деяких користувачів мають відносне значення, бо все залежить від магазину, який продає товар і як він націлений на довгострокову працю. В інтернеті сьогодні багато продавців, які працюють тільки на прибуток і не намагаються вирішувати питання з клієнтами. Але як показує практика, такі продавці тимчасові і тільки правильно налагоджена робота дасть позитивне ставлення від клієнта.

Статья была интересной?
Поделитесь публикацией со своими друзьями!
Теги: news, новости, Украина, покупки, онлайн, 7dniv, 7dnivinfo  
Як переконати користувача робити покупки онлайн?
Як переконати користувача робити покупки онлайн?
Кросівки чоловічі - різноманітний асортимент у New Balance
Кросівки чоловічі - різноманітний асортимент у New Balance
Как использовать электробритву Braun с максимальной эффективностью
Как использовать электробритву Braun с максимальной эффективностью
Зачем рыбаку и охотнику жилет, как его выбрать
Зачем рыбаку и охотнику жилет, как его выбрать
С чего начать ремонт балкона?
С чего начать ремонт балкона?
Особенности вывоза строймусора
Особенности вывоза строймусора
Фасовка и упаковка косметических средств
Фасовка и упаковка косметических средств
В чем особенность оздоровительно-курортных комплексов
В чем особенность оздоровительно-курортных комплексов
Твердотопливные котлы: почему стоит купить отопительное оборудование Altep
Твердотопливные котлы: почему стоит купить отопительное оборудование Altep
Особенности и разновидности бижутерии
Особенности и разновидности бижутерии
NovuMedical Хмельницкий: демонстрационный центр посетили сотни людей
NovuMedical Хмельницкий: демонстрационный центр посетили сотни людей
Чем обшить балкон?
Чем обшить балкон?

Новости по теме

Кросівки чоловічі - різноманітний асортимент у New Balance
Кросівки чоловічі - різноманітний асортимент у New Balance
Вчера, 16:15
В каких интернет-магазинах Украины покупать технику: рейтинг
В каких интернет-магазинах Украины покупать технику: рейтинг
30-ноя-2020, 13:11
Чому нікотинові паучі VELO не можна назвати «снюс»
Чому нікотинові паучі VELO не можна назвати «снюс»
27-ноя-2020, 19:50
Все, що потрібно знати про керамічну плитку від Керама маркет
Все, що потрібно знати про керамічну плитку від Керама маркет
16-ноя-2020, 19:19
Детские ботинки оптом: ТОП-5 отличных предложений на 7allmarket
Детские ботинки оптом: ТОП-5 отличных предложений на 7allmarket
22-окт-2020, 18:14

Последние новости

Вчера, 2020-12-03
23:06
События
Первые дозы вакцины Pfizer от COVID-19 получила Великобритания
23:04
События
Третий законопроект об ответственности за ложь в декларации внесли в Раду
21:23
События
СБУ расследует государственную измену
21:11
Политика
Об обмене пленными до конца года рассказал Кравчук
21:08
События
Админарест подростков и беременных могут запретить. Рада пересматривает кодекс
20:19
События
Убийство сотрудника АП: фигуранту грозит 9 лет тюрьмы
20:16
События
Отменить уменьшение пенсий для военных могут в Украине
18:16
События
Новый механизм тарифов на комуслуги появится в Украине
18:12
События
Обыски в "Укроборонпроме" проводит СБУ
15:58
Политика
Требования к образованию помощников нардепов установила Рада
15:34
События
Срок пребывания на должности руководителя САП определила Рада
15:00
События
Правила отбывания административного ареста появятся в Украине
14:55
События
Свое существование в следующем году прекратит "Укроборонпром"
14:53
События
Предоставление реабилитационной помощи изменили в Украине
13:57
События
Как в Кабмине предлагают разгрузить дороги
12:14
События
Антисемитские настроения во время пандемии выросли в Европе
12:13
События
Сегодня, 3 декабря, в Украине ожидается прохладная погода со снегом в четырех областях
11:41
События
Высокую смертность от COVID-19 в США прогнозирует Байден
10:10
События
Карантин на рождественские праздники усиливает Испания
09:55
События
Импорт китайского хлопка из-за притеснения уйгуров ограничили США

Новости ТОП-7

Статистика COVID-19 в Украине по состоянию на утро 2 декабря 20205995
Статистика COVID-19 в Украине по состоянию на утро 1 декабря 20205257
Статистика COVID-19 в Украине по состоянию на утро 3 декабря 20205130
Правительственная комиссия сделала предварительные выводы относительно смерти пациентов, подключенных к аппаратам искусственного дыхания, из-за обесточивания Жовковской больницы во Львовской области1054
Темпы распространения коронавируса замедлились в Украине535
С 1 декабря выросла минимальная пенсия299
Что известно о вводе локдауна в Украине249

Досуг

Як переконати користувача робити покупки онлайн?
Як переконати користувача робити покупки онлайн?
Сфера реалізації товарів та послуг через інтернет давно переросла з чогось надзвичайного і тепер покупки в мережі це досить буденне заняття
Сегодня, 07:5427
Кросівки чоловічі - різноманітний асортимент у New Balance
Кросівки чоловічі - різноманітний асортимент у New Balance
Якщо ви бажаєте придбати якісні та функціональні кросівки - чоловічі, жіночі або дитячі, радимо вам звернути увагу на фірмову продукцію бренду New Balance.
Вчера, 16:15133
Как использовать электробритву Braun с максимальной эффективностью
Как использовать электробритву Braun с максимальной эффективностью
Бритье — одна из самых распространенных мужских процедур по уходу за собой. Гладко выбритое лицо, стильная борода или имитация обаятельной трехдневной щетины — у каждого джентльмена свои предпочтения, однако в любом случае не обойтись без качественной электробритвы.
Вчера, 16:0692
Зачем рыбаку и охотнику жилет, как его выбрать
Зачем рыбаку и охотнику жилет, как его выбрать
Жилет – один из привычных предметов одежды для охотников и рыбаков. Его функциональность буквально поражает, ведь такое количество карманов и систем для крепежа дополнительных аксессуаров даже представить сложно. 
Вчера, 16:0484
С чего начать ремонт балкона?
С чего начать ремонт балкона?
Нередко получается так, что благоустройство балкона или его поддержание в надлежащем виде отодвигается на задний план. Причем это не зависит от того, остекленный он или нет.
2-дек-2020, 21:30176
Особенности вывоза строймусора
Особенности вывоза строймусора
В процессе любого ремонта или стройки появляются отходы. Они накапливаются, загромождают проходы и проезды, затрудняют передвижение по участку. Но просто вынести их в ближайший контейнер нельзя. Мало того, что это запрещено на законодательном уровне, так еще и большая часть мусора обычно
2-дек-2020, 15:35138

События

Первые дозы вакцины Pfizer от COVID-19 получила Великобритания
Первые дозы вакцины Pfizer от COVID-19 получила Великобритания
Британия стала первой страной в мире, которая получила вакцину от коронавируса компаний Pfizer и BioNTech.
Вчера, 23:0687
Третий законопроект об ответственности за ложь в декларации внесли в Раду
Третий законопроект об ответственности за ложь в декларации внесли в Раду
В Верховной раде сегодня, 3 декабря, зарегистрировали третий законопроект о возобновлении ответственности за недостоверное декларирование.
Вчера, 23:0464
СБУ расследует государственную измену
СБУ расследует государственную измену
Служба безопасности Украины назвала причину обысков в помещениях "Укрспецэкспорта", "Укроборонпрома" и в одной из иностранных структур.
Вчера, 21:2387
Админарест подростков и беременных могут запретить. Рада пересматривает кодекс
Админарест подростков и беременных могут запретить. Рада пересматривает кодекс
Верховная рада планирует внести изменения в Кодекс Украины об административных правонарушениях в части административного ареста.
Вчера, 21:0882
Убийство сотрудника АП: фигуранту грозит 9 лет тюрьмы
Убийство сотрудника АП: фигуранту грозит 9 лет тюрьмы
Подозреваемого в причастности к убийству сотрудника Администрации президента Александра Бухтатого оставили под стражей до 20 января 2021 года.
Вчера, 20:1987
Отменить уменьшение пенсий для военных могут в Украине
Отменить уменьшение пенсий для военных могут в Украине
Верховная рада приняла за основу закон о возвращении нормы максимальной пенсии для военных в 90% денежного обеспечения.
Вчера, 20:1679
7 Днів