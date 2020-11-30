Як переконати користувача робити покупки онлайн?

Сфера реалізації товарів та послуг через інтернет давно переросла з чогось надзвичайного і тепер покупки в мережі це досить буденне заняття. Але незважаючи на велику кількість сучасних інтернет магазинів і зручних умов для покупки, все ще залишилися ті особи, які з невеликим страхом довіряють свої кошти віртуальним покупкам. В перчу чергу до такої категорії можна віднести користувачів, які мають вік 40 +, бо вони за життя звикли робити покупки в реальному часі, де вони можуть отримати товар і передати гроші особисто. Навіть якщо ви продавець і захочете подати оголошення з товаром, вам буде вкрай важно переконати такого користувача оплатити вартість товару.

Страх робити покупки через інтернет досить аргументований, бо ніхто не хоче довіряти свої гроші без особисто контакту з товаром. Це і є перший аргумент — люди боїться втратити свої гроші. Безумовно, купівля товару у реальному часі більш надійна, бо ви можете оцінити якість товару та отримати його одразу після оплати. А в інтернет продажах ви бачите опис товару, його фотографії, характеристики, і щоб отримати його треба сплатити повну або часткову суму. Деякі магазини погоджуються на оплату після отримання товару, сплачуєте на пошті після огляду свого замовлення.

Другий аргумент не купувати товар через інтернет — страх що прийде не та річ яку очікували. Здебільшого товар доставляється поштою, тому не кожен продавець видає свою пропозиції за реальні факти. В найгірших випадках клієнт бачить на фото оригінальний гаджет, а поштою йому висилають підробку або стару модель. Вирішити це питання інтернет магазини намагаються поліпшенням своєї репутації та створенням категорії з відгуками. Для кращої довіри можете додавати особисті фото і виділяти всі моменти товару, як позитивні так і негативні.

Наступний вагомий аргумент деяких клієнтів — складності у випадку з поверненням, заміною або компенсацією за товар. Якщо ви заплатили за товар і особисто не контактували з продавцем, складності можуть виникнути з поверненням товару. Зухвалі продавці намагаються не відповідати клієнту або перекладати проблеми на інших. Саме тому багато клієнтів намагаються купувати певні групи товарів особисто, особливо це стосується побутової техніки, інструменту.

Врахуйте, що вищевказані аргументи деяких користувачів мають відносне значення, бо все залежить від магазину, який продає товар і як він націлений на довгострокову працю. В інтернеті сьогодні багато продавців, які працюють тільки на прибуток і не намагаються вирішувати питання з клієнтами. Але як показує практика, такі продавці тимчасові і тільки правильно налагоджена робота дасть позитивне ставлення від клієнта.