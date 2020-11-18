Потеря зубов - протезирование и методы восстановления зубного ряда

Протезирование часто сравнивают с реабилитацией из-за его универсальности и специфики лечения. Методы, применяемые при протезировании, направлены на восстановление более мелких или более крупных дефектов зубов пациента, которые могут ослабить структуру всей челюсти. Потеря зуба — проблема, которая возникает не только у пожилых, но и у молодых людей, при этом даже один недостающий элемент может негативно повлиять на всю структуру зубного ряда. Насколько важно протезирование в лечении зубов и что о нем стоит знать?

К чему может привести отсутствие зубов?

Протезирование предназначено для людей, у которых по разным причинам нет целых зубов. Потеря одного зуба может привести к неблагоприятным изменениям всей структуры челюсти, поэтому стоматологи рекомендуют своим пациентам восстанавливать потерю. На первый взгляд может показаться, что один отсутствующий зуб не имеет большого значения, но нет ничего более ошибочного. Неполнота зубного ряда приводит к другим заболеваниям, в том числе:

симптом Годона,

потеря костной ткани альвеолярного отростка,

функциональные нарушения,

перегрузка оставшихся зубов,

гиперплазия языка.

Протезирование как способ избавиться от недостатков во рту

Часто бывает так, что удаление больного зуба, к сожалению, необходимо, потому что он больше не подходит для лечения. Затем неизбежно возникают отсутствующие зубы. На помощь приходит зубное протезирование. Когда пациент теряет зуб или большее их количество, стоматологи могут использовать съемное или постоянное протезирование. Это то, на что делается акцент в протезировании, чтобы заполнить промежутки и сохранить в надлежащем состоянии всю челюсть. Протезы различаются по способу их хранения в полости рта.

К постоянным протезным реставрациям относятся:

коронка-корневая вкладка, обычно используемая в случае реконструкции сильно поврежденного зуба, например, в случае лечения корневых каналов, они могут быть стандартными, т.е. универсальными, заранее подготовленными производителем, или стоматолог может использовать индивидуальные вкладки, изготовленные по размеру специально для пациента,

вкладка в коронку, используемую для восстановления верхней коронки бокового зуба, обычно из фарфора, но также из композитного материала или драгоценного металла,

мосты заполняют промежуток, но их использование обусловлено наличием соседних зубов, потому что они представляют собой естественную опору для моста или, скорее, насадку, к которой можно прикрепить пломбу,

виниры, то есть небольшие пластинки соответствующей толщины, прикрепляемые к поверхности поврежденного зуба с целью восстановления его структуры, виниры подбираются индивидуально для пациента после ранее проведенного осмотра прикуса,

протезы на основе внутрикостных имплантатов — один из наиболее часто выбираемых методов протезирования в настоящее время, поскольку они больше всего имитируют настоящий зуб, но к тому же довольно дороги. Имплант состоит из 3-х частей: имитации корня зуба, коннектора и коронки имплантата. Лечение с помощью имплантата сложное и занимает немного больше времени, чем при использовании традиционных протезов.

Съемные реставрации, т.е. широко известные зубные протезы

В протезировании используются протезы трех типов:

акриловые протезы не очень удобны, к тому же не положительно сказываются на состоянии слизистой и альвеолярного отростка.

скелетные протезы, применяемые, когда нельзя использовать мостовидные протезы. Они изготавливаются индивидуально для каждого пациента, так что каждый элемент идеально сочетается с остальными. Они фиксируются металлическими хомутами, а в случае потери дополнительных зубцов могут быть добавлены в конструкцию. Каркасные протезы не нагружают слизистую.

Коронки меньше всего нагружают слизистую оболочку, поскольку их структура основана на корнях или имплантатах. Они самые устойчивые из всех протезов. Они защищают альвеолярный отросток от исчезновения и значительно улучшают эстетический вид зубов пациента.