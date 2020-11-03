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Досуг Вчера, 23:1050
Услуги прочистки канализации от компании "МонтажТехСервис"

Канализационная система присутствует в каждом жилом, офисном, рабочем объекте. По истечению ее использования, могут образовываться засоры, которые становятся причиной остановки ее функционирования. Это ухудшает ее технические характеристики и может привести к поломке трубопровода.

Эффективное удаление засора

Для того, чтоб канализация не приходила в аварийное состояние, рекомендуется проводить регулярную промывку канализационных труб, эффективно удаляя застои. Если же, проблемная ситуация уже возникла, следует обратиться в аварийную службу очистки канализации. Эти услуги качественно осуществляет компания "МонтажТехСервис".

Наша задача – решение проблем любой сложности, связанных с трубопроводной системой.  Своевременное оказание помощи в обслуживании канализационной системы, обеспечит ее бесперебойной работой. Виды наших услуг:

  • очистка вертикальных труб канализации;
  • качественная пробивка канализации;
  • очистка ливневой канализации;
  • регулярная промывка канализационных труб;
  • профессиональная аварийная служба канализации;
  • своевременная очистка канализационного колодца;
  • откачка канализации и мн. др.

Виды прочистки канализации

Услуги прочистки канализации от компании "МонтажТехСервис"

В нашей компании услуги прочистки канализации осуществляется двумя методами:

  • механическим;
  • гидродинамическим.

Первый - с использованием профессиональных тросов. На них крепится съемная головка, которая подбирается под диаметр трубы. Она вращается, благодаря чему собирает мусор, остатки промываются водой. Метод считается универсальным и подходит для многих каналов.

Второй - с помощью сильнейшего потока воды. В трубу просовывается шланг с отверстиями распылений и под сильным давлением воды, убирается засор. Специалисты "МонтажТехСервис" проводят этот процесс качественно, без вреда для труб.

Каждый из этих способов имеет свои особенности процесса и использования оборудования. Важно правильно рассчитать диаметр насадки и подобрать подходящие форсунки. Также, учитывается степень засора, его характер.

Заказать услугу очистки трубопровода
Чистить канализационные системы рекомендуется два раза в год, в профилактических целях. Эту сложную работу должны выполнить профессионалы своего дела. Обращайтесь в нашу компанию за оперативной и качественной помощью!

Услуги прочистки канализации от компании "МонтажТехСервис"

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Услуги прочистки канализации от компании "МонтажТехСервис"
Услуги прочистки канализации от компании "МонтажТехСервис"
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Услуги прочистки канализации от компании "МонтажТехСервис"
Услуги прочистки канализации от компании "МонтажТехСервис"
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