Услуги прочистки канализации от компании "МонтажТехСервис"

Канализационная система присутствует в каждом жилом, офисном, рабочем объекте. По истечению ее использования, могут образовываться засоры, которые становятся причиной остановки ее функционирования. Это ухудшает ее технические характеристики и может привести к поломке трубопровода.
Эффективное удаление засора
Для того, чтоб канализация не приходила в аварийное состояние, рекомендуется проводить регулярную промывку канализационных труб, эффективно удаляя застои. Если же, проблемная ситуация уже возникла, следует обратиться в аварийную службу очистки канализации. Эти услуги качественно осуществляет компания "МонтажТехСервис".
Наша задача – решение проблем любой сложности, связанных с трубопроводной системой. Своевременное оказание помощи в обслуживании канализационной системы, обеспечит ее бесперебойной работой. Виды наших услуг:
- очистка вертикальных труб канализации;
- качественная пробивка канализации;
- очистка ливневой канализации;
- регулярная промывка канализационных труб;
- профессиональная аварийная служба канализации;
- своевременная очистка канализационного колодца;
- откачка канализации и мн. др.
Виды прочистки канализации
В нашей компании услуги прочистки канализации осуществляется двумя методами:
- механическим;
- гидродинамическим.
Первый - с использованием профессиональных тросов. На них крепится съемная головка, которая подбирается под диаметр трубы. Она вращается, благодаря чему собирает мусор, остатки промываются водой. Метод считается универсальным и подходит для многих каналов.
Второй - с помощью сильнейшего потока воды. В трубу просовывается шланг с отверстиями распылений и под сильным давлением воды, убирается засор. Специалисты "МонтажТехСервис" проводят этот процесс качественно, без вреда для труб.
Каждый из этих способов имеет свои особенности процесса и использования оборудования. Важно правильно рассчитать диаметр насадки и подобрать подходящие форсунки. Также, учитывается степень засора, его характер.
Заказать услугу очистки трубопровода
Чистить канализационные системы рекомендуется два раза в год, в профилактических целях. Эту сложную работу должны выполнить профессионалы своего дела. Обращайтесь в нашу компанию за оперативной и качественной помощью!