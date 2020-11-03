Услуги прочистки канализации от компании "МонтажТехСервис"

Канализационная система присутствует в каждом жилом, офисном, рабочем объекте. По истечению ее использования, могут образовываться засоры, которые становятся причиной остановки ее функционирования. Это ухудшает ее технические характеристики и может привести к поломке трубопровода.

Эффективное удаление засора

Для того, чтоб канализация не приходила в аварийное состояние, рекомендуется проводить регулярную промывку канализационных труб, эффективно удаляя застои. Если же, проблемная ситуация уже возникла, следует обратиться в аварийную службу очистки канализации. Эти услуги качественно осуществляет компания "МонтажТехСервис".

Наша задача – решение проблем любой сложности, связанных с трубопроводной системой. Своевременное оказание помощи в обслуживании канализационной системы, обеспечит ее бесперебойной работой. Виды наших услуг:

очистка вертикальных труб канализации;

качественная пробивка канализации;

очистка ливневой канализации;

регулярная промывка канализационных труб;

профессиональная аварийная служба канализации;

своевременная очистка канализационного колодца;

откачка канализации и мн. др.

Виды прочистки канализации

В нашей компании услуги прочистки канализации осуществляется двумя методами:

механическим;

гидродинамическим.

Первый - с использованием профессиональных тросов. На них крепится съемная головка, которая подбирается под диаметр трубы. Она вращается, благодаря чему собирает мусор, остатки промываются водой. Метод считается универсальным и подходит для многих каналов.

Второй - с помощью сильнейшего потока воды. В трубу просовывается шланг с отверстиями распылений и под сильным давлением воды, убирается засор. Специалисты "МонтажТехСервис" проводят этот процесс качественно, без вреда для труб.

Каждый из этих способов имеет свои особенности процесса и использования оборудования. Важно правильно рассчитать диаметр насадки и подобрать подходящие форсунки. Также, учитывается степень засора, его характер.

Заказать услугу очистки трубопровода

Чистить канализационные системы рекомендуется два раза в год, в профилактических целях. Эту сложную работу должны выполнить профессионалы своего дела. Обращайтесь в нашу компанию за оперативной и качественной помощью!