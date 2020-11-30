Сорта гороха европейских селекций по умеренной стоимости

Среди растений неприхотливых к условиям выращивания выделяют горох. Посевы этой культуры занимают большие площади земли в Украине, поскольку ее плоды активно используются в кулинарных целях. Помимо этого, бобовое имеет богатый набор питательных элементов, что очень полезно для потребителей. Но, чтобы всходы гороха были дружными, а урожайность — высокой, крайне важно использовать качественный посевной материал. Лучшие сорта сельскохозяйственных культур можно найти у ТМ «‎Semelita», в которой предложено несколько ранних и среднеспелых сортов - https://semelita.com.ua/rus/produkty/horokh.

Компания занимается поставкой генетически сильных семян от оригинаторов из Чехии и Германии. Они были доведены до посевной кондиции на специализированном заводе, где прошли этап очистки, калибровки и сортировки. Это сырье также характеризуется хорошей устойчивостью к заболеваниям. растрескиванию стручков и полеганию. Гибриды имеют прекрасное состояние, ведь в продаже имеются только топовые образцы. которые были испытаны на качества в лабораторных условиях. Специалисты тщательно следили за своими разработками, чтобы в итоге, аграрии могли получить топовые изделия, которые ни в чем не уступают импортным аналогам.

Каждый сорт из ассортимента имеет свои особенности. Чтобы подобрать продукт, который максимально подходил бы к местным условиям выращивания, необходимо прочитать описание товаров на сайте или получить помощь менеджера. Сотрудники предприятия имеют немалый опыт работы с клиентами, а также отлично знают предложения из каталога. Именно поэтому покупатели могут рассчитывать на то, что их покупка будет удачной.

Особые привилегии для партнеров компании

Решение в пользу продукции бренда «‎Semelita» вполне оправданно, ведь компания гарантирует отменное качество семян гороха, а также дает возможность получить удовольствие от сотрудничества. Для этого она предусмотрела следующие условия продажи:

1. Доступные цены.

2. Консультирование фермеров по любым темам.

3. Возможность оптовой закупки.

4. Быстрые сроки поставки.

5. Удобное расположение завода и наличие региональных складов.

Как видно, предприятие во всем пытается угодить аграриям, предложив им проверенные решения для хозяйства. Помимо посевного материала гороха, здесь также можно приобрести высокобелковую сою, а также зерновые культуры. Стоимость покупки сугубо индивидуально и формируется исходя из объемов.