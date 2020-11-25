Отечественные инсектициды с эффективным действием

Посевы любых культурных растений нужно защищать от негативного влияния со стороны вредителей. Некоторые насекомые приносят большой ущерб культурам, что снижает количество их урожая и приводит к немалым убыткам. Чтобы предотвратить и уменьшить отрицательное влияние со стороны паразитов, необходимо применять инокулянты. Эти препараты в своём составе содержат активнодействующие вещества, позволяющие в течение короткого времени избавить поля от угнетателей.

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