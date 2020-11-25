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Досуг Сегодня, 11:5528
Как украсить стол на день рождения ребенка

У каждых родителей наступает такое время, когда становится актуальным вопрос о том, как оформить стол на день рождения ребенка. Очень хочется все сделать красиво, чтобы он был сервированный по всем правилам. Как украсить стол на день рождения ребенка так, чтобы угодить не только своему чаду, но и гостям, приглашенным на застолье.

Также нужно учитывать и доступные финансы на это торжество, ведь день рождения всегда подразумевает в себе веселье и праздник. Хочется чтобы ребенку запомнился этот день. Вкусные угощения, напитки, большой детский торт, множество друзей и подарков, вот то немногое что ждет ребенок от этого праздника.

В сервировке стола нужно полагаться не только на себя и свои вкусы. Идеи оформления следует обсудить с ребенком, в случае, если он уже может выражать свои желания по этому поводу. Также стоит посмотреть различные темы оформления праздника в интернете, посоветоваться с близкими и родственниками.

Возраст ребенка и темы оформления застолья

Рассмотрим соотношение возраста ребенка и приготовление к празднику:

  • От рождения до 1 года. Не все родители будут отмечать каждый месяц рождения своего ребенка. Существуют так называемые родины и «смотрины», когда счастливые родители собирают гостей посмотреть на свое чадо. Тут не нужно никакого праздника, ведь мама и ребенок еще не совсем окрепли. На стол ставятся угощения по вкусу гостей, комната украшается шариками, флажками или не украшается совсем. Напитки на усмотрение хозяев вечера.
  • Ребенку 1 год. К моменту, когда ребенку исполняется один год, мама и малыш уже успевают обзавестись знакомыми, у которых возраст детей практически такой же. В год дети имеют уже более оформленные вкусовые предпочтения, так что стол можно накрыть веселой, яркой скатертью или клеенкой. Еда должна быть гипоаллергенной, и напитки тоже. Мама или папа именинника, должны уточнить предпочтения маленьких гостей у их родителей.
  • Игрушек не должно быть много. В этом возрасте дети ползают, некоторые уже умеют или пытаются ходить, поэтому им нужно максимум свободного пространства, а также ярко и празднично оформленные стены.
  • Малышу 3 года. Три года у ребенка! В этом возрасте дети уже имеют свое мнение на все. Есть блюда, которые они любят. Украшение стола должно быть ярким, посуда не бьющейся. Можно с ребенком украсить тарелочки, стаканчики, надуть шарики. Особое внимание уделить выбору десерта. Больше игр, веселья, песен и ребенку обязательно понравится его день рождения.
  • Ребенку 5 лет. Детский праздник в этот день должен быть особенно запоминающимся для ребенка. Это его первый юбилей! В организации праздничного утренника, обеда или ужина, ребенок примет непосредственное участие. Больше детских сладостей, вкусных напитков, и игрушек. Особое внимание уделить развлечениям.
  • Дети возрастом от 5 до 10 лет. Стол желательно накрыть вкусными закусками быстрого приготовления, легкими детскими салатиками. В тесной квартире можно устроить шведский стол фуршет, ведь в этом возрасте дети очень много времени уделяют играм. Поэтому пространства для игр должно быть больше.
  • Дети 10- 15 лет. Все должно быть креативно и весело. Дети в этом возрасте уже знают чего хотят. Поэтому желательно посоветоваться с ними и сделать все по их вкусу и предпочтениям.

Детский праздник - сервировка и украшение стола

Детский праздник должен быть интересным и безопасным. Его оформление стоит сделать в том стиле, который предпочитает ребенок или который подходит к его возрастной категории.

Сервировка и украшение стола должны удивлять! Можно необычно выложить фрукты, сделать съедобных зверей или сказочных персонажей и разложить на каждой тарелочке. Расставить маленькие свечки (если гости не сильно маленькие и весь праздник проходит под присмотром взрослых).

Можно сделать веселые именные карточки, указывающие расположение гостей за столом. Столовые приборы мальчиков повязать синими ленточками, а девочек розовыми или выбрать другие цвета. Очень популярны букеты из конфет и мягких игрушек. Их можно поставить в центре стола.

Тематическое оформление праздника

Праздник желательно сделать тематическим. Допустим, мама или папа наряжается пиратом, каждое подливание компота, морса или сока может сопровождаться смехом и восклицанием: «е-хо-хо». Под каждую тарелочку можно положить шоколадный золотой рубль и сказать, что этот клад им подложил Джек Воробей. Также можно подобрать в интернете тематический сценарий.

Еда должна быть красиво оформлена. Салаты можно сделать в виде:

  • подсолнухов;
  • домиков;
  • машинок;
  • цветочков;
  • полянок.

Фрукты и овощи можно выложить в какую-нибудь интересную фигуру: солнышко из апельсинов, ежика из киви, который несет на своей спинке ягоды винограда. Такую интересную еду кушать гораздо вкуснее.

Также не стоит забывать о возрасте ребенка. Можно удивить четырехлетнего ребенка печенькой-домиком, но десятилетний ребенок этого уже не оценит. Еда должна быть уместна. Меньше гамбургеров, картошки фри, продуктов, содержащих красители. Больше полезной пищи, фруктов и витаминов.

Безопасность прежде всего

Не забываем о безопасности. На празднике должно быть меньше острых предметов, поэтому блюда подбирайте так, чтобы для них не требовался ножик. Свечи вызовут восторг у ребенка, но взрослые обязательно должны присматривать за детьми! Их желательно ставить не на стол, а на какое-нибудь возвышение, будь это комод или полочки на стенах.

Когда вынесли торт и именинник задул свечи, можно зажечь их заново и предложить задуть всем желающим по очереди. Первый кусочек тортика имениннику, а второй и последующие тем, кто быстрее отгадает загадку. Какого бы возраста ни были дети, скатерть или клеенку желательно приладить к столу двусторонним скотчем. Не нужно перегружать стол. Блюда лучше приносить по мере их требования на столе.

Украшение интерьера

Яркие детали обязательно должны украшать не только стол, но и стены комнаты, в которой проходит празднование. Добавьте нотку «взрослости». Поставьте детский напиток в красиво оформленной бутылке по центру стола, и окружите его бокалами.

Разнообразьте застолье какой-нибудь интересной игрой типа фанты. Фант можно положить под тарелку, спечь с ними печеньки или завернуть конфеты. Детям, умеющим читать, очень понравится такое развлечение, младшим же нужно будет помочь. Можно в каждое блюдо воткнуть интересные шпажки по числу гостей и предложить собрать их детям, то есть у каждого ребенка должно быть столько шпажек - сколько блюд он съел. Предложить в конце праздника проголосовать и положить в шляпу свои ответы и таким образом, выбрать самое вкусное блюдо. Можно поиграть в песенного короля, в города, цветы и так далее.

Сценариев на детский праздник очень много. Если вашему ребенку нравится Человек-паук - украсьте комнату искусственной паутиной, паучками и другими атрибутами в стиле Марвелл. Каждому гостю можно выдать маску, по которой можно определить каким персонажем он является. Включить на телевизоре мультик и убавить звук, чтобы изображение шло фоном. Придумать игру-квест в этой теме и многое другое.

Главное, чтобы праздник был безопасным, интересным и понравился вашему ребенку. Потратьте день - два на приготовление к нему и все усилия окупятся горящими глазами, множеством улыбок, подарков и искренней радостью детей. Информация предоставлена кондитерской в Киеве "Сладкопузики" https://sladkopuziki.kiev.ua/.

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