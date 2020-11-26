 

ТОП компрессоров. Итоги 2020 года

Досуг Сегодня, 16:2238
ТОП компрессоров. Итоги 2020 года

Компрессор – устройство для сжатия воздуха. Принцип их работы довольно простой: агрегаты уменьшают объем воздушных масс, и эти массы помещаются в специальные резервуары. В результате, компрессор дает энергию для работы пневматических инструментов, подает сжатый под давлением воздух. Привод у него может быть прямой или ременной. Компрессор с ременным приводом более надежный и выносливый, поэтому он способен к длительной интенсивной нагрузке. Работать нагнетатели воздуха могут от бензина, дизеля или электричества.

При выборе компрессора нужно учесть его конструкцию, тип привода, а также самые важные рабочие показатели - производительность и максимальное давление. Мы представляем ТОП компрессоров по итогам 2020 года, которые обладают лучшими техническими характеристиками и являются самыми прочными и надежными.

Metabo Basic 250-24 W OF (601532000)

Модель предназначена для промышленных и бытовых работ. Устройство с высокой производительностью и мощностью 1,5 кВт предназначено для однофазного переменного тока. Прорезиненная рукоятка упрощает транспортировку и использование прибора.

Плюсы:

  • простота транспортировки и простота обслуживания благодаря поршням;
  • наличие редуктора с манометром, который позволяет регулировать рабочее давление в зависимости от вида работ;
  • легкий пуск, без рывков и вибраций;
  • наличие защиты двигателя от перегрузки;
  • возможность контролировать давления с помощью дополнительного манометра.

Минусы:

  • Работает чуть громче, чем масляный.

FORTE FL 50

ТОП компрессоров. Итоги 2020 года

Форте - лучшие автомобильные компрессоры, которые используются для подкачки шин. Тип двигателя – электрический, мощность которого составляет 1,5 кВт. Такой компрессор также используется для покраски автомобильного кузова или других поверхностей, а также для их очистки.

Плюсы:

  • оптимальная производительность – устройство может произвести 203 л воздуха за 1 мин;
  • надежная защита от перегрева;
  • возможность контролировать давление с помощью цифрового манометра;
  • наличие удобного колеса для легкости транспортировки;
  • наличие прорезиненной рукоятки, которая повышает удобство пользования.

Минусы:

  • Хочется выше производительность.

ABAC A29B 90CM3

 

АБАК - электрический двухцилиндровый компрессор, предназначенный для промышленных и бытовых работ. Работает устройство от сети 220В, мощность двигателя составляет 2,2 кВт, его максимальное давление составляет 10 бар. Оснащено автоматической поддержкой рабочего давления.

Плюсы:

  • высокая производительность, которая составляет 320 л/мин;
  • наличие двух манометров для контроля за уровнем давления;
  • наличие реле давления для удобной регулировки;
  • вместительность – объем ресивера составляет 90 л;
  • наличие быстросъемных соединений для быстрого разбора и сбора устройства.

Минусы:

  • Регулирует давление только на одном выходе.

AIRPRESS HL 310-25 Primair

Это передвижной поршневой компрессор бытового класса, предназначенный для покраски разного рода поверхностей, используется для СТО, гаража или пневмоинструмента. Благодаря горизонтальному типу размещения и небольшим, удобным габаритам (580х580х300 мм) устройство можно устанавливать даже в маленьком помещении.

Плюсы:

  • максимальное давление составляет 8 бар;
  • низкий уровень шума – 98 дБ;
  • легкость регулировки давления с помощью двух манометров;
  • вместительность ресивера, объем которого 24 л;
  • возможность передвигать компрессор в любое время на любое место.

Минусы:

  • Прямой привод может не запуститься, если сеть просажена.

AIRPRESS HL 425-50

Модель относится к поршневому, масляному типу бытового класса с прямым приводом. Картер, который содержит масло для смазки элементов, увеличивает срок службы двигателя. Устройство имеет широкий спектр применения – его используют в гараже, применяют для пескоструя и пневмоинструмента, покраски авто. Инструмент также применяют в профессиональных СТО.

Плюсы:

  • экономия электроэнергии, отсутствие вибрации и шума благодаря прямому приводу;
  • легкость обслуживания и скорость подключения к дополнительному устройству за счет быстросъемных соединений;
  • надежный двигатель, оснащенный защитой от перегрузки;
  • простота транспортировки и обслуживания за счет легкости (44 кг);
  • наличие опорной ножки, которая устраняет вибрацию и делает компрессор устойчивым.

Минусы:

  • Прямой привод требует перерывов для охлаждения.

Vulkan IBL50B

ТОП компрессоров. Итоги 2020 года

Эта бытовая модель входит в рейтинг лучших компрессоров, благодаря компактности и практичности. Компрессор передвижной, его можно легко перенести с одного места на другое.

Плюсы:

  • хороший показатель производительность для своего класса – 250 л/мин;
  • большая мощность – 1,8 кВт, которая повышает продуктивность;
  • длительное время работы за счет высокой скорости двигателя – 2850 оборотов в минуту;
  • вместительный ресивер на 50 л;
  • легкость в весе (37 кг).

Минусы:

  • Не подходит для длительной покраски.
Статья была интересной?
Поделитесь публикацией со своими друзьями!
Теги: news, новости, Украина, Компрессор, 7dniv, 7dnivinfo  
ТОП компрессоров. Итоги 2020 года
ТОП компрессоров. Итоги 2020 года
Как зарегистрировать штрихкод
Как зарегистрировать штрихкод
Сантехника онлайн: правила покупок в Интернете
Сантехника онлайн: правила покупок в Интернете
Как украсить стол на день рождения ребенка
Как украсить стол на день рождения ребенка
Гороскоп на сегодня (07.12.20)
Гороскоп на сегодня (07.12.20)
Какие сегодня праздники, события - 7 декабря
Какие сегодня праздники, события - 7 декабря
Отечественные инсектициды с эффективным действием
Отечественные инсектициды с эффективным действием
Сорта гороха европейских селекций по умеренной стоимости
Сорта гороха европейских селекций по умеренной стоимости
Услуги прочистки канализации от компании "МонтажТехСервис"
Услуги прочистки канализации от компании "МонтажТехСервис"
Потеря зубов - протезирование и методы восстановления зубного ряда
Потеря зубов - протезирование и методы восстановления зубного ряда
Где купить железобетон в Украине?
Где купить железобетон в Украине?
Як переконати користувача робити покупки онлайн?
Як переконати користувача робити покупки онлайн?

Новости по теме

Холодильник вышел из строя. Что делать?
Холодильник вышел из строя. Что делать?
26-ноя-2020, 15:02
Циркуляционный насос для отопления частного дома как правильно подобрать и на что обратить внимание
Циркуляционный насос для отопления частного дома как правильно подобрать и на что обратить внимание
3-ноя-2020, 10:58
Нейлер Bostitch для гвоздей барабанного типа
Нейлер Bostitch для гвоздей барабанного типа
31-окт-2020, 23:01
Частотный преобразователь: важность использования
Частотный преобразователь: важность использования
17-окт-2020, 18:02
Плюсы и минусы врезных замков для двери
Плюсы и минусы врезных замков для двери
16-окт-2020, 17:10

Последние новости

17:01
События
В Минздраве назвали сроки появления вакцины от COVID-19 в аптеках Украины
16:59
События
Китай и Непал объявили точную высоту горы Эверест
16:58
События
Украина может пойти в суд ООН из-за катастрофы МАУ
16:56
События
В Ереване протестует оппозиция
16:54
События
Суд разрешил задержать российского вице-адмирала
15:14
Политика
Скандальный закон о локализации рекомендуют принять Раде
15:12
События
Эффективность в 97% показала вакцина от COVID индонезийской Bio Farma
13:51
События
Брошенную недвижимость в Крыму пригрозили "национализировать"
13:42
События
В сеть слили разговор лидеров Армении и Беларуси на тему Нагорного Карабаха
13:29
Политика
Минюст заявил что вопрос о назначении нового директора НАБУ неактуален
11:15
Политика
«Европейская солидарность» протягивает в секретари Ужгородского горсовета одиозного дерибанщика
10:56
События
Против принудительной вакцинации от COVID-19 выступили в ВОЗ
10:17
События
Мирную передачу власти Байдену пообещал Белый дом
10:11
События
1 млн евро на поддержку реформ в Украине выделит Германия
08:52
События
Почти 30 млрд гривен за коммуналку с начала года заплатили украинцы
08:49
События
Байдена в Джорджии повторно утвердили победителем выборов
08:48
События
В Харьков к концу декабря планирует вернуться Кернес
08:45
События
Из-за неправильного ношения маски оштрафовали экс-президента Чехии
08:41
События
За решетку на пять лет посадили российского хакера во Франции
08:38
События
Статистика COVID-19 в Украине по состоянию на утро 8 декабря 2020

Новости ТОП-7

Статистика COVID-19 в Украине по состоянию на утро 7 декабря 20206844
Статистика COVID-19 в Украине по состоянию на утро 6 декабря 20206674
Статистика COVID-19 в Украине по состоянию на утро 8 декабря 20203681
Атошник рассказал о конфликте с Порошенко в Ровно3023
В Кабмине назвали причины снижения заболеваемости COVID-191271
В обратном направлении развернулся трубоукладчик "Северного потока-2"796
50% населения в 2021 году планируют вакцинировать от коронавируса в Украине225

Досуг

ТОП компрессоров. Итоги 2020 года
ТОП компрессоров. Итоги 2020 года
Компрессор – устройство для сжатия воздуха. Принцип их работы довольно простой: агрегаты уменьшают объем воздушных масс, и эти массы помещаются в специальные резервуары.
Сегодня, 16:2242
Как зарегистрировать штрихкод
Как зарегистрировать штрихкод
Компания Hotprint предлагает такую услугу, как печать штрихкодов. Это один из самых важных элементов для оформления продукции.
Вчера, 17:32110
Сантехника онлайн: правила покупок в Интернете
Сантехника онлайн: правила покупок в Интернете
Сейчас шопинг доступен не только в физических магазинах, но и в режиме онлайн: достаточно взять свой ноутбук или смартфон, открыть поисковик – миллионы товарных предложений, в том числе и сантехника, доступны для заказа.
Вчера, 15:36131
Как украсить стол на день рождения ребенка
Как украсить стол на день рождения ребенка
У каждых родителей наступает такое время, когда становится актуальным вопрос о том, как оформить стол на день рождения ребенка. Очень хочется все сделать красиво, чтобы он был сервированный по всем правилам.
Вчера, 11:55114
Отечественные инсектициды с эффективным действием
Отечественные инсектициды с эффективным действием
Посевы любых культурных растений нужно защищать от негативного влияния со стороны вредителей. Некоторые насекомые приносят большой ущерб культурам, что снижает количество их урожая и приводит к немалым убыткам.
6-дек-2020, 21:21149
Сорта гороха европейских селекций по умеренной стоимости
Сорта гороха европейских селекций по умеренной стоимости
Среди растений неприхотливых к условиям выращивания выделяют горох. Посевы этой культуры занимают большие площади земли в Украине, поскольку ее плоды активно используются в кулинарных целях.
6-дек-2020, 20:13144

События

В Минздраве назвали сроки появления вакцины от COVID-19 в аптеках Украины
В Минздраве назвали сроки появления вакцины от COVID-19 в аптеках Украины
Исполняющий обязанности главы Центра общественного здоровья Министерства здравоохранения Игорь Кузин назвал сроки широкого доступа к вакцине от коронавируса в Украине.
Сегодня, 17:0116
Китай и Непал объявили точную высоту горы Эверест
Китай и Непал объявили точную высоту горы Эверест
Высота самой высокой горы в мире составляет 8 848,86 метров.
Сегодня, 16:5924
Украина может пойти в суд ООН из-за катастрофы МАУ
Украина может пойти в суд ООН из-за катастрофы МАУ
Украина может пойти в суд ООН в связи с катастрофой МАУ в случае, если переговорный процесс зайдет в тупик.
Сегодня, 16:5822
В Ереване протестует оппозиция
В Ереване протестует оппозиция
В столице Армении Ереване начались акции протеста.
Сегодня, 16:5617
Суд разрешил задержать российского вице-адмирала
Суд разрешил задержать российского вице-адмирала
Шевченковский районный суд Киева разрешил задержать заместителя главы Пограничной службы ФСБ России - руководителя береговой охраны, вице-адмирала Геннадия Медведева.
Сегодня, 16:5426
Эффективность в 97% показала вакцина от COVID индонезийской Bio Farma
Эффективность в 97% показала вакцина от COVID индонезийской Bio Farma
Государственная фармацевтическая компания Индонезии Bio Farma при разработке вакцины от COVID добилась эффективности 97%.
Сегодня, 15:1253
7 Днів