ТОП компрессоров. Итоги 2020 года

Компрессор – устройство для сжатия воздуха. Принцип их работы довольно простой: агрегаты уменьшают объем воздушных масс, и эти массы помещаются в специальные резервуары. В результате, компрессор дает энергию для работы пневматических инструментов, подает сжатый под давлением воздух. Привод у него может быть прямой или ременной. Компрессор с ременным приводом более надежный и выносливый, поэтому он способен к длительной интенсивной нагрузке. Работать нагнетатели воздуха могут от бензина, дизеля или электричества.

При выборе компрессора нужно учесть его конструкцию, тип привода, а также самые важные рабочие показатели - производительность и максимальное давление. Мы представляем ТОП компрессоров по итогам 2020 года, которые обладают лучшими техническими характеристиками и являются самыми прочными и надежными.

Metabo Basic 250-24 W OF (601532000)

Модель предназначена для промышленных и бытовых работ. Устройство с высокой производительностью и мощностью 1,5 кВт предназначено для однофазного переменного тока. Прорезиненная рукоятка упрощает транспортировку и использование прибора.

Плюсы:

простота транспортировки и простота обслуживания благодаря поршням;

наличие редуктора с манометром, который позволяет регулировать рабочее давление в зависимости от вида работ;

легкий пуск, без рывков и вибраций;

наличие защиты двигателя от перегрузки;

возможность контролировать давления с помощью дополнительного манометра.

Минусы:

Работает чуть громче, чем масляный.

FORTE FL 50

Форте - лучшие автомобильные компрессоры, которые используются для подкачки шин. Тип двигателя – электрический, мощность которого составляет 1,5 кВт. Такой компрессор также используется для покраски автомобильного кузова или других поверхностей, а также для их очистки.

Плюсы:

оптимальная производительность – устройство может произвести 203 л воздуха за 1 мин;

надежная защита от перегрева;

возможность контролировать давление с помощью цифрового манометра;

наличие удобного колеса для легкости транспортировки;

наличие прорезиненной рукоятки, которая повышает удобство пользования.

Минусы:

Хочется выше производительность.

ABAC A29B 90CM3

АБАК - электрический двухцилиндровый компрессор, предназначенный для промышленных и бытовых работ. Работает устройство от сети 220В, мощность двигателя составляет 2,2 кВт, его максимальное давление составляет 10 бар. Оснащено автоматической поддержкой рабочего давления.

Плюсы:

высокая производительность, которая составляет 320 л/мин;

наличие двух манометров для контроля за уровнем давления;

наличие реле давления для удобной регулировки;

вместительность – объем ресивера составляет 90 л;

наличие быстросъемных соединений для быстрого разбора и сбора устройства.

Минусы:

Регулирует давление только на одном выходе.

AIRPRESS HL 310-25 Primair

Это передвижной поршневой компрессор бытового класса, предназначенный для покраски разного рода поверхностей, используется для СТО, гаража или пневмоинструмента. Благодаря горизонтальному типу размещения и небольшим, удобным габаритам (580х580х300 мм) устройство можно устанавливать даже в маленьком помещении.

Плюсы:

максимальное давление составляет 8 бар;

низкий уровень шума – 98 дБ;

легкость регулировки давления с помощью двух манометров;

вместительность ресивера, объем которого 24 л;

возможность передвигать компрессор в любое время на любое место.

Минусы:

Прямой привод может не запуститься, если сеть просажена.

AIRPRESS HL 425-50

Модель относится к поршневому, масляному типу бытового класса с прямым приводом. Картер, который содержит масло для смазки элементов, увеличивает срок службы двигателя. Устройство имеет широкий спектр применения – его используют в гараже, применяют для пескоструя и пневмоинструмента, покраски авто. Инструмент также применяют в профессиональных СТО.

Плюсы:

экономия электроэнергии, отсутствие вибрации и шума благодаря прямому приводу;

легкость обслуживания и скорость подключения к дополнительному устройству за счет быстросъемных соединений;

надежный двигатель, оснащенный защитой от перегрузки;

простота транспортировки и обслуживания за счет легкости (44 кг);

наличие опорной ножки, которая устраняет вибрацию и делает компрессор устойчивым.

Минусы:

Прямой привод требует перерывов для охлаждения.

Vulkan IBL50B

Эта бытовая модель входит в рейтинг лучших компрессоров, благодаря компактности и практичности. Компрессор передвижной, его можно легко перенести с одного места на другое.

Плюсы:

хороший показатель производительность для своего класса – 250 л/мин;

большая мощность – 1,8 кВт, которая повышает продуктивность;

длительное время работы за счет высокой скорости двигателя – 2850 оборотов в минуту;

вместительный ресивер на 50 л;

легкость в весе (37 кг).

Минусы: