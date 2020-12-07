Выбираем товары в интернете: основные принципы совершение онлайн-покупок

Приобретение товаров в интернет-магазинах становится все более популярным. В первую очередь это связано с естественным развитием технологий — на дворе все таки двадцать первый век. Но и события 2020 года, связанные с пандемией коронавируса, тоже внесли в это огромную лепту.

Сейчас в интернете можно купить абсолютно все, и занимает этот процесс во много раз меньше времени, чем поход в обычный магазин. Но есть в этом один огромный минус — товар можно увидеть только на картинке. Его нельзя пощупать, попробовать на вес, испытать в работе (если это техника) и т.д. А на картинке товар очень часто выглядит лучше, чем в реальности. Хороший специалист делает с фотографиями настоящие чудеса.

Из-за этого (и не только) товары в интернете нужно уметь выбирать и покупать. Обязательно необходимо соблюдать несколько принципов, чтобы потом не пришлось жалеть.

Бренд, цена и качество

Желание сэкономить при покупке какого-либо товара совершенно естественное. Но не нужно фанатично искать самое дешевое и покупать продукт от неизвестного бренда только потому, что его стоимость самая низкая в интернете. Поверьте, так вы переплатите вдвойне или даже втройне. Качество любой продукции в большинстве случаев соответствует цене. Если вы покупаете самую дешевую технику, то вскоре она либо сломается, либо сразу будет работать не так, как вы ожидаете. Это проверено и доказано десятками тысяч разочарованных покупателей. А если вы привыкли доверять только своему опыту, запомните, принцип «чем дешевле, тем экономнее» не работает.

Другое дело, если вы выбрали хороший бренд и ищете подходящий товар в его ассортименте. Например, наушники Sennheiser, перфоратор или дрель Bosch, стиральная машина LG и т.д. Товары от таких брендов по умолчанию имеют хорошее качество. Поэтому риск того, что вы будете разочарованы, ничтожно мал.

Отзывы, оплата и доставка

Отзывы — это главный индикатор качества продукта и порядочности продавца. Поэтому с ними обязательно необходимо ознакамливаться перед оформлением заказа. Ищете технику, которая хорошо работает и не ломается в первые месяцы использования — читайте отзывы. Все просто. Благо, проблем с этим сейчас нет. В каждом большом интернет-магазине найти товар, о котором уже довольные или недовольные покупатели оставили свои мнения, не составит проблемы.

Ознакомиться с товаром можно по также видеообзорам, которых на Ютубе сейчас множество. Для создания наиболее реального представления о товаре лучше просмотреть несколько роликов от разных блогеров.

Если вы не хотите быть обманутыми недобросовестным продавцом — тоже читайте отзывы. Вместе с ростом популярности онлайн-покупок возросло и число мошенников. Стандартная схема обмана выглядит так:

вы находите товар и связываетесь с продавцом;

он сообщает вам, что нужно внести полную либо частичную предоплату;

вы вносите;

продавец пропадает.

Работает такая схема на тех площадках, где не предусмотрены отзывы, и покупателям остается полагаться только на порядочность продавца. Практика же показывает, что доверять можно далеко не всем. Поэтому, если вы покупаете на таких площадках, не отправляйте предоплату. А если продавец отказывается отправлять покупку наложенным платежом, лучше поискать другие варианты.