 

Выбираем товары в интернете: основные принципы совершение онлайн-покупок

Досуг Вчера, 19:1166
Выбираем товары в интернете: основные принципы совершение онлайн-покупок

Приобретение товаров в интернет-магазинах становится все более популярным. В первую очередь это связано с естественным развитием технологий — на дворе все таки двадцать первый век. Но и события 2020 года, связанные с пандемией коронавируса, тоже внесли в это огромную лепту.

Сейчас в интернете можно купить абсолютно все, и занимает этот процесс во много раз меньше времени, чем поход в обычный магазин. Но есть в этом один огромный минус — товар можно увидеть только на картинке. Его нельзя пощупать, попробовать на вес, испытать в работе (если это техника) и т.д. А на картинке товар очень часто выглядит лучше, чем в реальности. Хороший специалист делает с фотографиями настоящие чудеса.

Из-за этого (и не только) товары в интернете нужно уметь выбирать и покупать. Обязательно необходимо соблюдать несколько принципов, чтобы потом не пришлось жалеть.

Бренд, цена и качество

Желание сэкономить при покупке какого-либо товара совершенно естественное. Но не нужно фанатично искать самое дешевое и покупать продукт от неизвестного бренда только потому, что его стоимость самая низкая в интернете. Поверьте, так вы переплатите вдвойне или даже втройне. Качество любой продукции в большинстве случаев соответствует цене. Если вы покупаете самую дешевую технику, то вскоре она либо сломается, либо сразу будет работать не так, как вы ожидаете. Это проверено и доказано десятками тысяч разочарованных покупателей. А если вы привыкли доверять только своему опыту, запомните, принцип «чем дешевле, тем экономнее» не работает.

Другое дело, если вы выбрали хороший бренд и ищете подходящий товар в его ассортименте. Например, наушники Sennheiser, перфоратор или дрель Bosch, стиральная машина LG и т.д. Товары от таких брендов по умолчанию имеют хорошее качество. Поэтому риск того, что вы будете разочарованы, ничтожно мал.

Отзывы, оплата и доставка

Отзывы — это главный индикатор качества продукта и порядочности продавца. Поэтому с ними обязательно необходимо ознакамливаться перед оформлением заказа. Ищете технику, которая хорошо работает и не ломается в первые месяцы использования — читайте отзывы. Все просто. Благо, проблем с этим сейчас нет. В каждом большом интернет-магазине найти товар, о котором уже довольные или недовольные покупатели оставили свои мнения, не составит проблемы.

Ознакомиться с товаром можно по также видеообзорам, которых на Ютубе сейчас множество. Для создания наиболее реального представления о товаре лучше просмотреть несколько роликов от разных блогеров.

Если вы не хотите быть обманутыми недобросовестным продавцом — тоже читайте отзывы. Вместе с ростом популярности онлайн-покупок возросло и число мошенников. Стандартная схема обмана выглядит так:

  • вы находите товар и связываетесь с продавцом;

  • он сообщает вам, что нужно внести полную либо частичную предоплату;

  • вы вносите;

  • продавец пропадает.

Работает такая схема на тех площадках, где не предусмотрены отзывы, и покупателям остается полагаться только на порядочность продавца. Практика же показывает, что доверять можно далеко не всем. Поэтому, если вы покупаете на таких площадках, не отправляйте предоплату. А если продавец отказывается отправлять покупку наложенным платежом, лучше поискать другие варианты.

Статья была интересной?
Поделитесь публикацией со своими друзьями!
Теги: news, новости, Украина, онлайн, покупки, 7dniv, 7dnivinfo  
Светодиодные ленты: особенности и преимущества
Светодиодные ленты: особенности и преимущества
Выбираем товары в интернете: основные принципы совершение онлайн-покупок
Выбираем товары в интернете: основные принципы совершение онлайн-покупок
ТОП компрессоров. Итоги 2020 года
ТОП компрессоров. Итоги 2020 года
Как зарегистрировать штрихкод
Как зарегистрировать штрихкод
Сантехника онлайн: правила покупок в Интернете
Сантехника онлайн: правила покупок в Интернете
Как украсить стол на день рождения ребенка
Как украсить стол на день рождения ребенка
Гороскоп на сегодня (07.12.20)
Гороскоп на сегодня (07.12.20)
Какие сегодня праздники, события - 7 декабря
Какие сегодня праздники, события - 7 декабря
Отечественные инсектициды с эффективным действием
Отечественные инсектициды с эффективным действием
Сорта гороха европейских селекций по умеренной стоимости
Сорта гороха европейских селекций по умеренной стоимости
Услуги прочистки канализации от компании "МонтажТехСервис"
Услуги прочистки канализации от компании "МонтажТехСервис"
Потеря зубов - протезирование и методы восстановления зубного ряда
Потеря зубов - протезирование и методы восстановления зубного ряда

Новости по теме

Сантехника онлайн: правила покупок в Интернете
Сантехника онлайн: правила покупок в Интернете
7-дек-2020, 15:36
Где лучше покупать семена овощей в Украине?
Где лучше покупать семена овощей в Украине?
30-ноя-2020, 18:12
В каких интернет-магазинах Украины покупать технику: рейтинг
В каких интернет-магазинах Украины покупать технику: рейтинг
30-ноя-2020, 13:11
5 преимуществ покупки модных ювелирных украшений в Интернете
5 преимуществ покупки модных ювелирных украшений в Интернете
17-ноя-2020, 10:50
Ремонт стиральных машин: когда можно выполнить самостоятельно, а когда придется обращаться в мастерскую
Ремонт стиральных машин: когда можно выполнить самостоятельно, а когда придется обращаться в мастерскую
11-окт-2020, 18:25

Последние новости

Вчера, 2020-12-08
21:45
События
Ограничения в метро при локдауне будут вводить в последнюю очередь
21:30
События
Будущей главе ОБСЕ о "красных линиях" по Донбассу напомнила Украина
19:09
События
Основной сценарий вакцинации от COVID в Украине будет осуществляться за счет мобильных бригад
17:01
События
В Минздраве назвали сроки появления вакцины от COVID-19 в аптеках Украины
16:59
События
Китай и Непал объявили точную высоту горы Эверест
16:58
События
Украина может пойти в суд ООН из-за катастрофы МАУ
16:56
События
В Ереване протестует оппозиция
16:54
События
Суд разрешил задержать российского вице-адмирала
15:14
Политика
Скандальный закон о локализации рекомендуют принять Раде
15:12
События
Эффективность в 97% показала вакцина от COVID индонезийской Bio Farma
13:51
События
Брошенную недвижимость в Крыму пригрозили "национализировать"
13:42
События
В сеть слили разговор лидеров Армении и Беларуси на тему Нагорного Карабаха
13:29
Политика
Минюст заявил что вопрос о назначении нового директора НАБУ неактуален
11:15
Политика
«Европейская солидарность» протягивает в секретари Ужгородского горсовета одиозного дерибанщика
10:56
События
Против принудительной вакцинации от COVID-19 выступили в ВОЗ
10:17
События
Мирную передачу власти Байдену пообещал Белый дом
10:11
События
1 млн евро на поддержку реформ в Украине выделит Германия
08:52
События
Почти 30 млрд гривен за коммуналку с начала года заплатили украинцы
08:49
События
Байдена в Джорджии повторно утвердили победителем выборов
08:48
События
В Харьков к концу декабря планирует вернуться Кернес

Новости ТОП-7

Статистика COVID-19 в Украине по состоянию на утро 7 декабря 20206875
Статистика COVID-19 в Украине по состоянию на утро 6 декабря 20206688
Статистика COVID-19 в Украине по состоянию на утро 8 декабря 20205302
Атошник рассказал о конфликте с Порошенко в Ровно3038
В Кабмине назвали причины снижения заболеваемости COVID-191379
В обратном направлении развернулся трубоукладчик "Северного потока-2"812
Кравчук заявил что Украина может предложить отключить РФ от международной платежной системы210

Досуг

Светодиодные ленты: особенности и преимущества
Светодиодные ленты: особенности и преимущества
Светодиодная лента представляет собой искусственный источник света в виде узкой гибкой ленты со светодиодами. Такую ленту используют в разных сферах деятельности. Она может быть в качестве основного или дополнительного источника света.
Вчера, 21:2450
Выбираем товары в интернете: основные принципы совершение онлайн-покупок
Выбираем товары в интернете: основные принципы совершение онлайн-покупок
Приобретение товаров в интернет-магазинах становится все более популярным. В первую очередь это связано с естественным развитием технологий — на дворе все таки двадцать первый век. Но и события 2020 года, связанные с пандемией коронавируса, тоже внесли в это огромную лепту.
Вчера, 19:1167
ТОП компрессоров. Итоги 2020 года
ТОП компрессоров. Итоги 2020 года
Компрессор – устройство для сжатия воздуха. Принцип их работы довольно простой: агрегаты уменьшают объем воздушных масс, и эти массы помещаются в специальные резервуары.
Вчера, 16:2279
Как зарегистрировать штрихкод
Как зарегистрировать штрихкод
Компания Hotprint предлагает такую услугу, как печать штрихкодов. Это один из самых важных элементов для оформления продукции.
7-дек-2020, 17:32126
Сантехника онлайн: правила покупок в Интернете
Сантехника онлайн: правила покупок в Интернете
Сейчас шопинг доступен не только в физических магазинах, но и в режиме онлайн: достаточно взять свой ноутбук или смартфон, открыть поисковик – миллионы товарных предложений, в том числе и сантехника, доступны для заказа.
7-дек-2020, 15:36143
Как украсить стол на день рождения ребенка
Как украсить стол на день рождения ребенка
У каждых родителей наступает такое время, когда становится актуальным вопрос о том, как оформить стол на день рождения ребенка. Очень хочется все сделать красиво, чтобы он был сервированный по всем правилам.
7-дек-2020, 11:55121

События

Ограничения в метро при локдауне будут вводить в последнюю очередь
Ограничения в метро при локдауне будут вводить в последнюю очередь
В случае введения жесткого карантина в Украине в первую очередь будут ограничивать работу маршрутных такси.
Вчера, 21:4562
Будущей главе ОБСЕ о "красных линиях" по Донбассу напомнила Украина
Будущей главе ОБСЕ о "красных линиях" по Донбассу напомнила Украина
Секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины Алексей Данилов встретился с послом Швеции Тобиасом Тибергом.
Вчера, 21:3058
Основной сценарий вакцинации от COVID в Украине будет осуществляться за счет мобильных бригад
Основной сценарий вакцинации от COVID в Украине будет осуществляться за счет мобильных бригад
Основной сценарий вакцинации от COVID в Украине будет осуществляться за счет мобильных бригад.
Вчера, 19:0960
В Минздраве назвали сроки появления вакцины от COVID-19 в аптеках Украины
В Минздраве назвали сроки появления вакцины от COVID-19 в аптеках Украины
Исполняющий обязанности главы Центра общественного здоровья Министерства здравоохранения Игорь Кузин назвал сроки широкого доступа к вакцине от коронавируса в Украине.
Вчера, 17:01156
Китай и Непал объявили точную высоту горы Эверест
Китай и Непал объявили точную высоту горы Эверест
Высота самой высокой горы в мире составляет 8 848,86 метров.
Вчера, 16:5972
Украина может пойти в суд ООН из-за катастрофы МАУ
Украина может пойти в суд ООН из-за катастрофы МАУ
Украина может пойти в суд ООН в связи с катастрофой МАУ в случае, если переговорный процесс зайдет в тупик.
Вчера, 16:5874
7 Днів