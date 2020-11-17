Для чего нужна звуковая карта в студии

Сегодня мы поговорим об инструменте, который необходим музыкантам для обработки звукового сигнала. Речь пойдет о звуковой карте, а именно зачем она нужна и как правильно выбрать.

Она должна поддерживать большое количество аналоговых входов, потому что это позволяет записывать звук с высокой частотой, а также одновременно несколько вокалистов или же инструментов.

Студийный аудиоинтерфейс решает серьезные задачи, связанные с обработкой звука. Звуковая карта должна быть достаточно мощной, чтобы обрабатывать одновременно несколько выходящих, а также входящих сигналов. Давайте ниже рассмотрим, какие существуют разъемы, а также функционал и коммутацию.

С помощью одного высокоскоростного кабеля можно одновременно передавать несколько сигналов. Это не только упрощает коммутацию, но и заметно увеличивает общую скорость работы.

DSP: процессор эффектов

Если это профессиональная звуковая карта, то она уже имеет так называемый встроенный процессор эффектов, который помогает обрабатывать сигнал. Не нагружайте компьютер никакой дополнительной обработкой, а возложите данную задачу на аудиоинтерфейс. Эффекты в данном случае будут стандартные: компрессор, дилей и так далее.

World Clock

Чтобы цифровые аппараты, которые находятся в студии, работали синхронно, используют метроном. Его задача выдавать импульсы определенной частоты. К нему подключается видеокарта непосредственно через данный разъем.

Можно использовать и какое-либо другое устройство в качестве метронома, например, ту же самую звуковую карту. Впоследствии другие приборы придется синхронизировать с ней. В таком случае звуковая карта должна иметь разъем, который называется Out.

Разъем, предназначенный для подключения наушников, а также монитора

Как правило, разъемы размещаются на лицевой панели устройства. Обычно их не более двух штук. Это необходимо для того, чтобы музыкант, а также звукоинженер слушали сигнал, который поступает на аудиокарту.

При помощи балансного шумового кабеля к аудиоинтерфейсу можно также подключить колонки мониторинга.

MIDI in/out

В аудиоинтерфейсе есть несколько MIDI-разъемов, которые нужны для того, чтобы подключить музыкальные инструменты, а также для обмена данными между тем или иным музыкальным инструментов и секвестром. Как правило, количество разъемов варьируется. Их может быть два, три или же четыре. Широкий выбор аудиоинтефейсов вас ожидает в интернет-магазине Саундмастер https://soundmaster.ua/.

Предусилители

Встроенный предусилитель нужен для того, чтобы обогатить записываемый звуковой сигнал гармониками. Он украшают звук, делая его живым и особенным.