Время кататься на сноуборде!

Скорость, адреналин и веселье — вам это нравится? В таком случае сноуборд — это зимний вид спорта для вас. До недавнего времени среди сноубордистов на склонах преобладали лыжники, сегодня не только спортсмены, но и любители прекрасно себя чувствуют в этой среде.

Сноубординг приобрел популярность в нашей стране несколько лет назад. Это спорт, который особенно нравится молодежи. Сегодня доску используют и взрослые спортсмены-любители, и даже 5-летние дети. Интернет-магазин Unisport также фанаты зимнего безумия на сноуборде. Мы любим развлекаться и активно проводить время. В нашем предложении вы найдете все необходимое для катания на сноуборде. Вы подготовитесь к следующему сезону или замените свое оборудование и одежду на новые. Мы следим за актуальными тенденциями, поэтому можем предложить новейшие модели сноубордов, а также модные куртки и штаны для сноуборда. В интернет-магазине Unisport вы найдете сноуборды, шлемы, защитные очки, перчатки, а также чехлы для сноуборда и инструменты для обслуживания.

Базовое снаряжение сноубордиста

Снаряжение для сноуборда состоит из 3 основных элементов, все они должны быть для катания. Конечно, это сноуборд. Доска бывает нескольких вариантов, каждая из которых разработана для своего стиля катания. Есть женские и мужские сноуборды, а также детские модели. Второй важный элемент — это крепления для сноуборда, которые можно приобрести в комплекте с доской или отдельно. Среди них вы также найдете несколько вариантов. Есть и ботинки для сноуборда, помимо тех, в которых мы катаемся на лыжах.

Одеваем сноубордистов

Снаряжение для сноуборда — это еще не все. Обязательно выберите куртку и штаны для сноуборда, термобелье тоже будет кстати. Необходимые аксессуары включают перчатки, головной убор и носки. Не рискуйте и не пробуйте кататься без очков и без шлема, получайте удовольствие, но всегда будьте осторожны!

Для катания на сноуборде, включая такие соревнования, как Half-pipe, Big Air, Jibbing, требуется соответствующее оборудование. Опытные специалисты, работающие в Unisport, а также заядлые сноубордисты в частном порядке, будут рады предоставить профессиональные советы по выбору правильных досок, ботинок, креплений, перчаток, курток и шлемов.

Прокат сноуборда в Unisport

Вы только начинаете свое приключение со сноубордом и хотите попробовать лучшее оборудование? Значит попали в нужное место. Unisport также предоставляет прокат сноубордов. Помимо досок, мы предлагаем одежду и обувь для сноуборда в широком диапазоне размеров для мужчин и женщин.

Благодаря этому мы можем экипировать сноубордистов от А до Я. Наши опытные консультанты помогут вам выбрать подходящие параметры жесткости ботинок, креплений и досок, чтобы вы могли сосредоточиться на получении удовольствия от катания на склоне, наслаждаясь комфортом и безопасностью катания.

Б/у сноуборд в хорошем состоянии

Напоминаем, что мы предлагаем не только новые, но и подержанные сноуборды. Приобретение подержанного снаряжения для сноубординга — хорошая альтернатива для начинающих сноубордистов и тех, кто хочет испытать что-то новое. Все доски, крепления и ботинки, предлагаемые в прокате для сноуборда в нашем магазине, обслуживаются нашим сервисом на постоянной основе, поэтому мы можем гарантировать клиентам, что они полностью готовы к использованию на любом склоне.

Поэтому, арендуя или покупая у нас оборудование, вы можете быть уверены, что оно обеспечит полную безопасность во время катания и позволит в полной мере открыть для себя магию этого вида спорта.