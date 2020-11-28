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Досуг Сегодня, 19:4369
Выбор террасной доски: пошаговое руководство

Терраса может стать отличным дополнением к вашему двору. Она не только приносит удовольствие, но также может повысить ценность вашей собственности. На сегодняшнем рынке доступно бесчисленное множество вариантов, поэтому неудивительно, если вы не уверены, какую террасную доску купить.

Традиционная древесина и композит имеют особые преимущества. Но когда дело доходит до того, какая лучше террасная доска в Киеве для вас, это будет зависеть от ряда факторов.

Выбор материала для террасы

Одно из главных соображений при выборе террасной доски — внешний вид и прочность. Так же как и паркет, который укладывается на двухкомпонентный паркетный клей, деревянная террасная доска поступает из возобновляемых лесов, а композит производится из вторичных опилок и пластмасс. Рыночная привлекательность древесины во многом зависит от эстетики. Если это именно то, что вы ищете в террасной доске, то вы не ошибетесь с древесиной. Но следует помнить что деревянная терраса сталкивается со следующими проблемами, которые не страшны доске из дпк:

  • окрашивание,

  • коробление,

  • гниль,

  • повреждение насекомыми,

  • быстрый износ и другие.

Монтаж террасной доски

При покупке материала для палубы обычно упускаются из виду затраты на установку. Композитная террасная доска намного проще в установке, чем деревянная, потому что она изготавливается с системой пазов со специальными креплениями, которые позволяют доскам быстро вставлять их на место. Также есть возможность установить композитный настил самостоятельно, так как вам не потребуется никаких специальных инструментов.

Установка древесины обычно требует больше времени и, следовательно, дороже. Из-за вероятности неправильного монтажа настоятельно рекомендуется нанять квалифицированного специалиста для установки вашего деревянного настила.

Обслуживание террасы

Если у вас мало времени, вы можете дважды подумать, прежде чем купить деревянную террасную доску. Чтобы традиционная древесина выглядела в превосходной форме, вам придется посвятить время ее очистке и смазке, а также периодической герметизации и шлифовке. Композитный материал практически не требует обслуживания, ограничиваясь лишь чисткой по мере необходимости.

Затраты

Что касается первоначальных затрат, древесина является более дешевым вложением. Тем не менее, композит выгоден как долгосрочная инвестиция по трем причинам:

  • Легко установить;

  • Длительный срок эксплуатации;

  • Недорог в обслуживании — не требует герметизации или шлифовки.

Если вы хотите быстро улучшить свое жилище, чтобы продать его с прибылью, мы рекомендуем использовать древесину. Однако, если вы собираетесь жить в этом помещении в течение многих лет, композитная террасная доска может быть лучшим вариантом.

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