 

Бестселлеры последних лет, ради которых читатели «штурмовали» книжные магазины

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Бестселлеры последних лет, ради которых читатели «штурмовали» книжные магазины

В XXI веке книги по-прежнему популярны. Их продолжают покупать в магазинах и заказывать онлайн на таких сайтах, как https://bookopt.com.ua/. Последние десятилетия порадовали любителей чтения многочисленными бестселлерами. Некоторые из них позже были экранизированы.

Э. Л. Джеймс «50 оттенков серого»

В своё время эта книга продавалась рекордными тиражами. Вслед за ней появились ещё две части. Роман вышел в 2011 году. Речь в нём идёт об отношениях известного бизнесмена, Кристиана Грея, и скромной девушки Анастейши Стил. Любовь в них перемешана с элементами БДСМ. Роман богат неожиданными поворотами сюжета. Он быстро завоевал популярность у самых разных групп читателей. Через несколько лет произведение было экранизировано.

Дж. Боуэн «Уличный кот по имени Боб»

Книга была опубликована в 2010 году. Она повествует о сложной судьбе парня, пристрастившегося к наркотикам. Его жизнь меняется, когда он встречает бездомного кота, которого называет Бобом. История основана на реальных событиях. После успеха первой книги вышла серия произведений о Бобе. В 2016 году вышла картина с почти идентичным книге названием.

Р. Гэлбрейт «Шелкопряд»

Роман написан Дж. Роулинг под псевдонимом Р. Гэлбрейт. Такой неожиданный переход от детских книг к триллерам удивил читателей. В произведении разворачивается детективная история с неожиданными поворотами сюжета. Поиски пропавшего писателя постепенно наводят на мысль, что его исчезновение связано с написанной им книгой. «Шелкопряд» является частью серии произведений Р. Гэлбрейт. 

Г. Мюссо «Девушка из Бруклина»

Очередная загадочная история, заинтересовавшая миллионы читателей. Она вышла из-под пера одного из самых популярных писателей франции увидела свет в 2016 году. Сюжет затрагивает отношения двух людей, вроде бы безоблачные. Но, как выясняется позже, скелет в шкафу может быть даже у идеального на первый взгляд партнёра. В книге описываются загадочное исчезновение, многочисленные тайны, пугающие события.

Л. Пенни «Убийственно тихая жизнь»

Произведение относится к полицейским детективам. Оно было издано в 2005 году. Автор была удостоена многочисленных наград сразу после выхода книги. Она единственная в мире, кто пять раз получал премию Агаты Кристи. Сюжет развивается в провинциальном захолустье и включает множество классических признаков жанра, которые так привлекают читателей. Это использование в качестве орудий нетрадиционных предметов, отвлекающие писательские приёмы, драматическое раскрытие главного злодея.

С. Ларсон «Девушка, которая играла с огнём»

Ещё один детективный роман в копилке современных бестселлеров. На родном, шведском языке книга была выпущена в 2006 году. Но очень скоро была переведена на другие языки и завоевала мир, а позже была экранизирована. Фильм имел не меньший успех, чем его первооснова. Главная героиня, Лисбет Соландер — сильная духом девушка, скрывающая загадку. В её прошлом таится много тёмных уголков. 

Дж. Р. Р. Мартин «Битва королей»

Американский писатель Джордж Мартин написал серию книг под названием «Песнь льда и пламени», которые создали целую вымышленную вселенную. «Битва королей» — одна из самых популярных частей. Произведение охватывает несколько десятков персонажей. В нём описаны столкновения между фантастическими королевствами, падение императорский династий, придворные интриги.

Х. Филлинг «Дневник Бриджит Джонс»

Сюжет книги близок многим женщинам. Мелкие бытовые неурядицы, попытки построить отношения, выбор между двумя мужчинами. Главная героиня — Бриджит Джонс — привлекает читателей своей простотой и приближенностью к обычным людям, а не идеальным персонажам.

 

 

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