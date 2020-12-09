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Досуг Вчера, 22:3645
Скорость Интернета в 4G: эксперименты и факты

Показатель скорости - это один из важнейших параметров оборудования на который обращают внимание пользователи, ведь именно от него зависит комфорт использования ресурсов и возможностей Всемирной паутины. Но какие скорости на самом деле необходимы для определенных задач, на какие скорости способна сеть 4G и чего от нее стоит ожидать? Читайте дальше и найдете много ответов.

Например, тут можно посмотреть варианты скоростного оборудования под разные задачи в интернете.

Немного теории основ

Пользователи часто путаются в единицах измерения (байтах и битах), поэтому расставим все точки над “і”.

Единица измерения объема информации - байт (мегабайт, гигабайт и т. д.).

Единица измерения скорости передачи данных - бит/с (Мбит/с и т. д.).

1 байт содержит в себе 8 бит. 1 мегабайт - это 8 мегабит и т. д.

Пример путаницы:

Нужно скачать фильм объемом 1200 мегабайт. Скорость мобильного Интернета составляет 20 Мбит/с.

Большинство пользователей посчитает время скачивания так: 1200/20=60 секунд.

А правильно считать так: 20 Мбит/с=2,5 Мбайт/с. Соответственно 1200/2,5=480 секунд.

Стоит помнить, что на скорость Интернета влияет множество факторов:

  • скорость скачивания иногда может быть ограничена ресурсом, с которого происходит скачивание;
  • скорость мобильного Интернета зависит от того, насколько загружена сеть, есть ли помехи, каковы характеристики оборудования, которое работает с сетью и т.д.

То есть теоретические расчеты скорости редко совпадают с реальностью.

Какая скорость нужна для отдельных задач?

Чтобы понять, какая оптимальная скорость необходима для выполнения определенных пользовательских задач приведем несколько примеров:

  • для поиска и просмотра информации в сети, посещения и манипуляций в социальных сетях, работы с почтовыми сервисами, большинства онлайн-игр достаточно скорости от 2 Мбит/с. Но для онлайн-игр не столько важна скорость, сколько пинг (время задержки) и его значение в каждом отдельном случае стоит обращать внимание;
  • для видеосвязи - от 3 Мбит/с, для видеосвязи в стандарте HD - от 5 Мбит/с;
  • для просмотра фильмов в режиме онлайн - от 5 Мбит/с (HD качество), от 8 Мбит/с (FullHD качество) и от 25 Мбит/с (формат 4К);
  • для проведения стримов - от 5 Мбит/с (480р), от 10 Мбит/с (720р) и от 20 Мбит/с (1080р).

По статистике, средняя скорость передачи данных в сети 4G в Украине составляет 31 Мбит/с. Несложно подсчитать, что ее вполне достаточно для большинства пользовательских задач и средней по размерам семьи в 3 человека. Но стоит учитывать, что чем больше активных устройств в домашней сети, тем меньше скорости будет доставаться отдельно взятому гаджету, ведь она будет делиться на всех.

Значение также имеет и то:

  • как распределяется канал между устройствами;
  • возможности оборудования.

Подобрать оборудование, которое обеспечит максимально возможное качество приема, а значит и скорость передачи данных в конкретном месте и конкретных условиях, как и получить профессиональную консультацию, можно здесь.

Есть 4G и 4G+, какая между разница?

На устройствах с экраном, отображающим статус сети, вместо всем привычного значка 4G иногда можно заметить такое обозначение как 4G+. Чем они отличаются? Все очень просто:

  • и то, и то - это типы соединения LTE и да, стандарт LTE бывает разным;
  • между ними много общего, но есть и различия;
  • если речь идет о 4G LTE, то максимально возможная скорость в данном случае в Украине возможна до 150 Мбит/с и до 300 Мбит/с за рубежом;
  • если речь идет о 4G+ LTE (LTE Advanced, то есть более продвинутая технология), то здесь максимально возможная скорость составляет до 450 Мбит/с.

А может быть скорость в 4G еще выше?

Да, может, если использовать агрегацию каналов. Агрегация каналов - это технология, которая позволяет суммировать скорость от нескольких источников.

Пример:

Национальный оператор Київстар в идеальных условиях смог добиться скорости в 800 Мбит/с в своей сети 4G, используя сигналы от 3 базовых станций с частотами 900, 1800 и 2600 МГц соответственно и специальное оборудование.

Оборудование, которое может работать с агрегацией каналов, должно иметь поддержку 4G LTE Cat.6 и выше.

Что из оборудования нужно для города?

Как показывает практика, для города часто достаточно хорошего модема для приема сигнала и роутера для раздачи WiFi, бывают и гибридные модели, сочетающие в себе возможности и того, и другого. При проблемах с сигналом и низкой скорости Интернета отлично себя зарекомендовала панельная или секторная антенна, которая может ловить сигнал от нескольких источников, выбирать лучший и усиливать его. При грамотно подобранном оборудовании скорость можно увеличить почти в 2 раза.

Что из оборудования нужно для сельской местности?

В сельской местности главной проблемой является ослабленный сигнал и малый выбор базовых станций в доступности. Очень часто сигнал можно поймать только от одной вышки. Поэтому идеально дополнять модем будет именно антенна усиления направленного типа или узконаправленного, с небольшим сектором охвата. Высота ее подъема должна быть не ниже 5 метров от земли.

В любом из случаев не стоит забывать и про кабель, ведь от его качества зависит то, насколько ослабнет сигнал из-за сопротивления при прохождении от антенны к оборудованию в доме. Его длина не должна превышать 10 метров, а прокладывать его необходимо максимально ровной линией.

При грамотном подборе оборудования можно улучшить скорость на 30-50%.

Интересный факт

Относительно недавно были проведены масштабные исследования по скорости Интернета 4G в различных странах. Украина по скорости загрузки заняла 38 место из 77. Среднее значение колебалось от 18,8 до 31 Мбит/с в зависимости от загрузки сети.

Улучшение покрытия и качества связи сейчас активно проводятся, а значит пользователей ждут новые показатели скорости.

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Теги: news, новости, Украина, 4G, 7dniv, 7dnivinfo  
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