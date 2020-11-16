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Преимущества IPhone 12 mini

IPhone 12 mini может стать самым продаваемым iPhone от Apple за последние годы. Экран размером всего 5,4 дюйма – один из самых маленьких смартфонов из когда-либо созданных, он всего на полдюйма выше оригинального iPhone. Экран настолько мал, что им легче пользоваться одной рукой, чем двумя.  IPhone 12 mini не такой маленький, как оригинальный iPhone SE, но он немного меньше нынешнего iPhone SE. Однако с полностью экранным дизайном он кажется намного больше, чем любой из этих телефонов.

Функционал

Производительность, камера и зарядка – все на высшем уровне, такие же, как у iPhone 12. Примечательно, что телефон такого размера может обеспечить такие впечатляющие впечатления в тех областях, которые имеют значение. Батарея подойдет людям, которым нужен телефон такого размера, но она не так хороша, как iPhone 12. Желательно приобрести адаптер питания на 20 Вт, площадку для беспроводной зарядки или зарядное устройство MagSafe. Некоторые приложения могут быть немного урезаны вверху из-за уникального размера iPhone 12 mini.

Если нужен IPhone с маленьким экраном и современным дизайном, который поместится в любой карман или клатч, то точно понравится iPhone 12 mini. По сути, это уменьшенная версия 6,1-дюймового iPhone 12, хотя есть некоторые особенности. Это лучший телефон, который можно купить в размере менее 6 дюймов. Могут быть более дешевые варианты, такие как 5,8-дюймовый Google Pixel 4a или Galaxy S10e или даже 4,7-дюймовый iPhone SE, но если вы хотите лучшего, то мини –э то то, что нужно.

Дизайн

О дизайне в целом похож на iPhone 12. Mini имеет ту же форму, дизайн с плоскими краями, выбор цвета и набор камер, что и iPhone 12. Он отлично смотрится даже при таком размере, и его удобно держать в руке, почти как обновленный оригинальный iPhone SE. IPhone 12 mini на самом деле немного меньше iPhone SE, но имеет намного больший экран. Дисплей такой же, как и на более крупном iPhone 12, и даже более впечатляющий при таком размере. Он настолько мал, что Apple, вероятно, могла бы обойтись без того же ЖК-дисплея 720p на этом телефоне, что и на iPhone 11, но переход на OLED придает iPhone 12 ощущение премиальности. Цвета и текст выделяются на экране Super Retina XDR, а при 476 пикселей на дюйм он даже более плотный, чем iPhone 12 Pro Max (458 пикселей на дюйм).

Поскольку телефон такой маленький, лицевые панели и выемка выглядят немного короче, чем на iPhone 12. И несколько приложений, которые я использовал, потребовали небольших настроек, чтобы учесть небольшой размер. Однако даже после обновлений значки состояния немного ближе к метке, чем на других моделях, а лицевые панели немного больше похожи на iPhone XR, но дизайн совсем не отвлекает. IPhone 12 mini, несомненно, является самым красивым 5-дюймовым телефоном из когда-либо созданных. К тому же он самый быстрый. В iPhone 12 mini установлен тот же бионический процессор A14, что и в более дорогих iPhone 12, и он ничем не уступает iPhone 12. Тесты практически идентичны iPhone 12, и вы можете почувствовать каждый бит скорости на экране. это маленькое. Анимация, переходы, запуск приложений и прокрутка невероятно быстрые. Это не так, но на самом деле mini кажется быстрее, чем iPhone 12, из-за своего меньшего размера.

Камера

Наряду с семиэлементными широкоугольными и пятиэлементными сверхширокоугольными объективами имеется полный набор функций, которые Apple представила в iPhone 12 в этом году, включая ночной режим, Deep Fusion, Smart HDR 3, портретный режим, портретное освещение. , QuickTake видео, ночной режим покадровой съемки, кинематографическая стабилизация видео 4K и запись видео HDR с Dolby Vision. IPhone 12 mini выделяется всеми видами света, и хотя вы можете спорить о преимуществах вторичного телеобъектива по сравнению со сверхширокоугольным объективом. Дело в том, что можно достать свой 12 mini и щелкнуть pic быстрее, чем с любым другим телефоном, благодаря его размеру. IPhone 12 mini обеспечивает самые приятные впечатления от фотосъемки.

 

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Теги: news, новости, Украина, Iphone12mini, 7dniv, 7dnivinfo  
Преимущества IPhone 12 mini
Преимущества IPhone 12 mini
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Преимущества IPhone 12 mini
Преимущества IPhone 12 mini
IPhone 12 mini может стать самым продаваемым iPhone от Apple за последние годы. Экран размером всего 5,4 дюйма – один из самых маленьких смартфонов из когда-либо созданных, он всего на полдюйма выше оригинального iPhone. Экран настолько мал, что им легче пользоваться одной рукой, чем двумя.
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