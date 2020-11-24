 

Бобы тонка - все о магической пряности с незабываемым ароматом

Досуг Сегодня, 12:2356
Бобы тонка - все о магической пряности с незабываемым ароматом

Бобы тонка – это экзотический продукт, о котором знают лишь отдельные ценители. Получают их из цветков тропического дерева диптерикса. Оно растет лишь в нескольких регионах планеты, наиболее крупные плантации расположены в Венесуэле, Перу, Бразилии, Нигерии и Боливии. Здесь идет основная заготовка сырья, в то время как его переработкой занимаются преимущественно в европейских странах.

Как выбрать качественные бобы?

Определить качество плодов тонка можно по их внешнему виду и характерному аромату. Самые лучшие бобы имеют темный цвет, граничащий между глубоким фиолетовым и черным. Кожица у них сморщенная, но при этом не сильно высушенная. Процент влаги остается, поэтому они слегка мягкие.

Качественные бобы тонка вы можете купить в магазине специй Делюкс — https://deluxe.com.ua/catalog/confectionery/tonka-beans.html. Кроме этого, там есть огромный выбор специй, приправ, а также суперфудов, сухофруктов, орехов и других продуктов. Все качественное, свежее и всегда есть в наличии.

Сердцевина у плодов плотная, чем-то напоминает ядра орехов. По цвету она светлая, почти без посторонних вкраплений.

По размеру бобы тонка достаточно крупные. В ширину могут достигать одного сантиметра, в длину доходят до 3-4 см. Самая ценная их часть – это кожица. При правильной заготовке и обработке через нее выделяется вещество кумарин. Оно застывает на поверхности, образуя кристаллы от коньячного до серого цвета. Именно кумарин обуславливает широкое распространение и многогранное применение бобов тонка.

Большое значение в сохранении качества продукта играют условия хранения. Не рекомендуется держать пряность совместно с другими специями, поскольку плоды тонка активно поглощают ароматы. Именно поэтому транспортируют продукт в закрытых упаковках из плотных материалов.

Использование бобов тонка в кулинарии

Долгое время плоды дерева диптерикса использовались в качестве альтернативы натуральным стручкам ванили. Но позже, когда ученые полностью изучили свойства кумарина, они пришли к выводу, что в больших количествах это вещество очень опасно для здоровья. По этой причине многие страны ввели запрет на использование бобов тонка в качестве специи. Если их и применяют в кулинарии, то только в небольших дозах, совсем чуть-чуть – для придания легких, едва уловимых, но при этом очень узнаваемых оттенков.

Учитывая деликатность этой пряности, многие знаменитые на весь мир кондитеры добавляют экстракт бобов тонка в свою продукцию в качестве эксклюзивного ингредиента. Нежное, немного горьковатое сочетание ноток ванили, корицы и миндаля прекрасно гармонирует с шелковистым вкусом шоколада, вишни, сочетается c ромовыми пропитками для бисквитов.

Использование в косметологии

Тонкие ароматные нотки, в которых переплетаются ванильные и коричные шлейфы, по достоинству оценили производители разнообразных косметических средств. Эфирные масла этого растения часто используются в качестве натуральных ароматизаторов для кремов, лосьонов, косметических масок. Достаточно добавить всего пару капель масла бобов тонка к массажному лосьону, как привычное средство заиграет новыми интересными ароматами.

Запах бобов тонка не только очень приятный, легкий, он также обладает расслабляющим и успокаивающим действием, помогает улучшать сон, является натуральным афродизиаком. Не удивительно, что этот ингредиент зачастую добавляют в состав массажных масел, пропитывают им ароматические палочки.

Применение бобов тонка в парфюмерии

Пожалуй, самое массовое использование продукта отмечается в области парфюмерии. Густой, бархатистый и невероятно теплый аромат идеально комбинируется с естественным запахом любой кожи.

Экстракты бобов тонка, обладая приятной восточной терпкостью вперемешку со сладостью ванили, становятся прекрасным дополнением как мужских, так и женских парфюмерных композиций. В зависимости от окружения, аромат раскрывается абсолютно по-разному:

  • придает основному звучанию солнечные медовые нотки;
  • оттеняет композицию сладостью тягучей карамели;
  • обогащает парфюмерный букет терпкостью древесных аккордов;
  • играет на коже горьковатыми кофейными нотками;
  • обволакивает шлейфом сладких аккордов миндаля;
  • радует терпкой горечью гвоздики;
  • иногда начинает звучать на коже нотками скошенного сена и даже смолистого табака.

Сегодня можно найти множество эксклюзивных вариантов парфюма, в композиции которых отчетливо слышны аккорды бобов тонка. В том числе, этот удивительный аромат солирует в коллекциях Guerlain, Dior, Hermes, Cartier, Lancome, Burberry и многих других парфюмерных брендов.

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