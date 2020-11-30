Как подобрать качественный комод?

Преимущественно вещи принято хранить в шкафу. Но есть масса мелочей, для которых требуется удобный органайзер. Его функции в спальне, в гостиной, в детской комнате отлично сможет выполнить качественный современный комод. Купить в Украине такую мебель сегодня не проблема. Другое дело — выбрать действительно комфортное, стильное, долговечное изделие. Поэтому к его выбору и покупке нужно подходить максимально взвешенно.

Место выбора комода

Такие тумбы есть в любом мебельном магазине. Но гарантированно фирменные их варианты представлены на сайте Roomdepot.in.ua. У нас вы найдете такие изделия на разное количество ящиков, разных размеров, из натуральной древесины и ДСП. Если вам нужен фирменный комод, купить недорого его вы сможете по умеренной стоимости только у нас. Ведь мы напрямую сотрудничаем с производителями нашей продукции, включая такие компании, как Микс Мебель, Арбор Древ, Эстелла, ТИС, MebiGrand, Олимп, ЛЕВ, Genmebli и другие именитые бренды.

Размер и форма мебели

Габариты комода зависят от того, на каком месте он будет установлен. Понятно, что чем участок больше, тем крупнее может быть выбраннаямебель. Соответственно, в маленькой комнате может быть только крошечный вариант такой тумбочки. Таким же образом определяется и форма мебели. Так, в узкий коридор лучше купить комод пусть и длинный, но не глубокий. В тоже время в огромном помещении можно не ограничиваться при выборе объема такой тумбы.

Выбор материала комода

Наиболее подходящим вариантом материала является натуральная древесина. Она привлекательно смотрится, а изделия из неё могут прослужить многие годы, не теряя исходной привлекательности. Если вы решите комод заказать с доставкой в нашем интернет-магазине, то сможете подобрать вариант из натурального бука, сосны, дуба, ольхи и других видов древесины. Более бюджетными будут варианты из ДСП. Не стоит пренебрегать такой возможностью. Ведь современные производители используют инновационные виды древесно-стружечных материалов, в которых отсутствуют токсичные клеящие вещества. Материал получается полностью безопасным и долговечным.

Разновидности комодов

Комод из каталога нашего сайта может выполнять специфические функции. Очень популярны так называемые витрины, напоминающие старый сервант. Можно выбрать комод трюмо, на который установлено зеркало. Для решения деловых задач уместным станет вариант такой тумбочки с секретером. А если в семье есть грудной ребенок, то обязательно нужно заказать комод с пеленальным столиком.

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