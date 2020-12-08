 

ТОП-3 настольных ламп для дома

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ТОП-3 настольных ламп для дома

Настольные лампы позволяют грамотно организовать локальное освещение. Современные производители предлагают модели с дополнительными функциями, которые ранее не были доступны, что расширяет возможности эксплуатации. Настольная лампа может использоваться как для освещения рабочей зоны, так и создавать уютную атмосферу в детской комнате. 

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Компактная лампа выполнена в лаконичном дизайне. За счет массы в 690 г она устойчива. Удобная регулировка положения позволит оптимально настроить световое пятно. Встроенный светодиод имеет мощность в 7 Вт и создает световой поток в 800 Лм. Из особенностей:

  • дисплей с указанием даты, времени и температуры;
  • сенсорное включение и выключение;
  • возможность изменения цветовой температуры.

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Дизайн стилизован под жирафа. За счет этого угол наклона регулируется на 360 градусов. В лампе уже встроен светодиод на 7 Вт. Корпус покрыт мягким силиконом, что обеспечивает приятные тактильные ощущения. Эту настольную лампу можно использовать для выполнения домашних заданий или в качестве ночника: уровень света регулируется. Также доступны разные температурные режимы — от 2700 до 6500 К.

Feron DE1725: лаконичность и точность цветопередачи

Дизайн максимально прост и лаконичен. На корпусе расположен сенсорный выключатель, который также способен переключать яркость свечения в 3 режимах. Свечение обеспечивают 30 светодиодов мощностью в 9 Вт. Они светят холодным

 

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ТОП-3 настольных ламп для дома
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ТОП-3 настольных ламп для дома
ТОП-3 настольных ламп для дома
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