ТОП-3 настольных ламп для дома

Настольные лампы позволяют грамотно организовать локальное освещение. Современные производители предлагают модели с дополнительными функциями, которые ранее не были доступны, что расширяет возможности эксплуатации. Настольная лампа может использоваться как для освещения рабочей зоны, так и создавать уютную атмосферу в детской комнате.

VIDEX VL-TF05W 7W 3000-5500K: гибкие настройки

Компактная лампа выполнена в лаконичном дизайне. За счет массы в 690 г она устойчива. Удобная регулировка положения позволит оптимально настроить световое пятно. Встроенный светодиод имеет мощность в 7 Вт и создает световой поток в 800 Лм. Из особенностей:

дисплей с указанием даты, времени и температуры;

сенсорное включение и выключение;

возможность изменения цветовой температуры.

NOUS S4 Pink с аккумулятором: лучшая для детей

Дизайн стилизован под жирафа. За счет этого угол наклона регулируется на 360 градусов. В лампе уже встроен светодиод на 7 Вт. Корпус покрыт мягким силиконом, что обеспечивает приятные тактильные ощущения. Эту настольную лампу можно использовать для выполнения домашних заданий или в качестве ночника: уровень света регулируется. Также доступны разные температурные режимы — от 2700 до 6500 К.

Feron DE1725: лаконичность и точность цветопередачи

Дизайн максимально прост и лаконичен. На корпусе расположен сенсорный выключатель, который также способен переключать яркость свечения в 3 режимах. Свечение обеспечивают 30 светодиодов мощностью в 9 Вт. Они светят холодным