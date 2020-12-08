Перегонные кубы: как выбрать и где купить

На сегодняшний день в магазинах алкогольные напитки, в частности водка, доступны в избытке. Но если вы предпочитаете изготавливать ее в домашних условиях, самогон, для этого, разумеется, нужны специальные технические принадлежности.

Ключевой составляющей самогонного аппарата, несомненно, является так называемый перегонный куб https://alcofanshop.com/catalog/peregonnye-kuby, и если вы собираетесь его приобрести, в данном случае нужно учесть несколько важных моментов – именно так обзаведетесь действительно качественным и надежным товаром.

Критерии покупки перегонного куба

Как уже упоминалось, без хорошего самогонного аппарата вам никак не удастся изготовить самогон или виски в домашних условиях. И тут главной составляющей является именно перегонный куб. Покупка данного товара требует ответственного подхода, чтобы в итоге вы получили именно то, что вам нужно. Итак, в первую очередь учтите следующие моменты:

Материал изготовления . Самым лучшим вариантом, несомненно, является перегонный куб, выполненный из нержавеющей стали. Такие изделия качественны, практичны, долговечны, надежны, имеют доступную стоимость;

. Самым лучшим вариантом, несомненно, является перегонный куб, выполненный из нержавеющей стали. Такие изделия качественны, практичны, долговечны, надежны, имеют доступную стоимость; Толщина . От этого параметра зависит процесс самогоноварения и качество конечного продукта. Если днище и стенки уж очень тонки, брага будет постоянно пригорать, образуя нагар, который, конечно же, влияет на вкус конечного продукта, но далеко не в лучшую сторону. Поэтому толщина днища должна быть не менее 2,5-3 мм, стенок – не менее 1,2 мм;

. От этого параметра зависит процесс самогоноварения и качество конечного продукта. Если днище и стенки уж очень тонки, брага будет постоянно пригорать, образуя нагар, который, конечно же, влияет на вкус конечного продукта, но далеко не в лучшую сторону. Поэтому толщина днища должна быть не менее 2,5-3 мм, стенок – не менее 1,2 мм; Сварные швы . Разумеется, перегонный куб должен быть безупречного качества, особенно это касается швов. Если элементы куба сваренны некачественно, под давлением швы могут запросто разойтись;

. Разумеется, перегонный куб должен быть безупречного качества, особенно это касается швов. Если элементы куба сваренны некачественно, под давлением швы могут запросто разойтись; Герметичность . Обратите внимание на крышку, точнее – на плотность ее прилегания к горловине. От этого зависит качество браги и конечного продукта;

. Обратите внимание на крышку, точнее – на плотность ее прилегания к горловине. От этого зависит качество браги и конечного продукта; Емкость. Также очень важный пункт. Хорошенько обдумайте, в каких приблизительно количествах вы намерены изготовлять самогон или домашний виски. Ведь зачем покупать перегонный куб с большой емкостью, гнать водку вы будете в минимальных объемах?!

Более того, учтите диаметр горловины перегонного куба – чтобы вам было удобнее наливать дистиллят. И еще один важный момент – это способ нагревания. Существуют модели, брага в которых нагревается с помощью традиционных методов, то есть открытым огнем, газовой или электрической плитой. Но есть также варианты с встроенным тэном. Какой куб вам более подходящий, такой стоит и выбрать.

Где купить качественный перегонный куб?

Лучший способ купить куб перегонный, как и любой другой товар, - заказать в Интернете. Это гораздо удобней и выгодней. Кстати, самые выгодные цены на данные изделия в интернет-магазине «Аlcofan shop». Здесь представлено широкое разнообразие высококачественных товаров и аксессуаров для самогоноварения с доставкой по Украине. Процесс оформления покупки не составит особого труда, но если уж и возникнут какие-либо вопросы, можно запросто связаться с менеджерами магазина, которые всегда рады помочь, предоставить рекомендации и полезную информацию касательного того или иного товарного предложения.