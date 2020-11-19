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Свежие букеты круглый год с доставкой

Флористическое искусство с каждым годом становится все более интересным, разноплановым, удивительным. Новые правила и модные тенденции оформления букетов учитываются мастерами при их составлении. Немалую роль в процессе выбора цветочных композиций играет и время года. Многие растения прочно ассоциируются с определенным сезоном, поэтому стоит уделить внимание этому вопросу и разобраться в сути флористических подарков весной и зимой, летом и осенью. В любое время года вы можете заказать цветы с доставкой в Киеве или по всей Украине у профессиональных флористов, чтобы не тратить время на посещение магазинов.

Сезонность цветов

Прежде чем заказать онлайн свежие цветы важно сделать правильный выбор. У зимы, лета, весны и осени свои «фавориты». Это означает, что каждому времени года присущи определенные оттенки, которые отражают его суть. Но современные технологии не мешают, а помогают выращивать будущие флористические элементы на протяжении всех двенадцати месяцев. Поэтому перед заказчиками встает серьезная проблема покупки красивых цветов. Чтобы выбрать букет для любого времени года, изучите полезные рекомендации от опытных флористов. Палитра, текстура, особенности оформления — учитываются самые разные факторы.

Популярные зимние цветы

Зимний сезон — это нежность, белый снег, метели и предновогодние мечты. Он ассоциируется с самым волшебным праздником в году. Но не только Новый год радует людей. Замечательный День всех влюбленных — идеальный повод для того, чтобы поздравить свою половинку изысканной композицией. Подарить цветы на 14 февраля можно, не сомневаясь в радости возлюбленной и ее романтическом настроении. Для зимнего сезона характерны холодные и светлые оттенки, утонченная фактура или буйство красок, теплые тона. Можно сформировать одноцветные или контрастные букеты в зависимости от эстетического вкуса вашей половинки. В приоритете для зимней флористической композиции:

  • розы;
  • лилии;
  • жасмин;
  • эдельвейс;
  • гиацинты и магнолии;
  • сирень.

Нередко флористы оттеняют яркость цветочных растений насыщенной зеленью хвойных веток, шишками и коробочками натурального хлопчатника. Они могут использоваться в качестве выразительного и необычного, но традиционного для зимы декора. Холода и морозы — не повод забывать о праздниках. При выборе цветов на 14 февраля важно обратить внимание на глубокие, насыщенные оттенки. К примеру, бордовые розы станут замечательным презентом ко Дню всех влюбленных.

Свежие букеты круглый год с доставкой

Весенние цветы

Это время года — настоящий расцвет для флористических композиций. Радуют своими нежными оттенками и их разнообразием прекрасные тюльпаны, нарциссы, ландыши, мимозы, крокусы, ирисы, сирень и подснежники. Они символизируют пробуждение от зимней спячки. Такие весенние монобукеты и разноцветные композиции не следует перегружать «тяжелым», роскошным декором. Они хороши в своем изяществе и утонченности без чрезмерного изобилия атласных лент и яркой «оболочки».

Весна всегда находит синонимы в любви, нежности, воздушности и легкости. Рекомендуется акцентировать внимание на светлых и чистых оттенках, включая розовые, белые, желтые и сиреневые тона. Не забывайте о замечательном празднике 8 марта, к которому можно готовиться заранее или заказать цветы онлайн с доставкой. Яркие и колоритные тюльпаны станут замечательным решением для презента.

 

Летние букеты

Наступление самого жаркого времени года можно отпраздновать заказом элегантных букетов в компании «БукетЛенд». Летние композиции всегда богаты на разнообразие насыщенных, глубоких оттенков. Для них характерны пышная и сочная зелень, яркие и колоритные фактуры. Среди наиболее привлекательных, популярных цветов для летних букетов выделяются:

  • пионы;
  • ирисы;
  • розы и герберы;
  • полевые цветы (васильки и ромашки);
  • лилии;
  • подсолнухи.

Тысячи вариантов ярких и нежных оттенков — такое богатство характерно для летней флористики. За основу можно взять полевые цветы или красочные герберы с классическими розами. Опытные флористы советуют уделить внимание ромашкам и василькам, которые радуют по-настоящему летним настроением. А от «тяжелого» декоративного оформления и темных оттенков стоит воздержаться.

Свежие букеты круглый год с доставкой

Что выбирают осенью

Палитра осенних букетов обязана включать цветы насыщенных оттенков красного, желтого и золотого, оранжевого. Багряные краски — томные, причудливые, экстравагантные и глубокие. Они ложатся в основу флористических композиций, которые становятся замечательным осенним подарком. Рекомендуется составлять их из таких цветов, как:

  • хризантемы;
  • астры;
  • георгины;
  • гладиолусы.

Можно декорировать букеты гроздьями алой рябины, физалисом и зерновыми колосьями. Пышные и броские композиции, вобравшие в себя все краски осени, дарят тепло и приятные эмоции. Самые популярные цветы — хризантемы. Они подчеркивают особенный колорит романтично-меланхоличного времени года.

Универсальные букеты

В любое время года во флористических подарках органично смотрятся розы и орхидеи. Из них можно составить букеты в моностиле на все случаи жизни, торжества и символические сезонные праздники. Эти цветы подходят в качестве подарков как женщинам, так и мужчинам. Изобилие оттенков позволяет выбрать излюбленные светлые и темные тона.

Дарите цветы просто так

Не забывайте о том, что роскошный, нежный, эпатажный или романтический букет — всегда отличная история вне зависимости от времени года и повода. Дарите цветы с радостью, хорошим настроением и позитивом, чтобы передать эти эмоции в красочных композициях. В компании «BuketLand» всегда можно найти флористику на любой вкус. Не ждите подходящего случая, чтобы порадовать дорогих, близких, родных людей. Радуйте любимых даже на расстоянии. Каждый день можно сделать праздничным, если осветить его солнечным букетом из свежесрезанных цветов. Яркие эмоции подарить сложно, но цветы справляются с этой ответственной задачей. Переложите заботы о выборе букета на плечи искусных мастеров флористики и получите готовое решение с быстрой доставкой.

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