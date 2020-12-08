 

Шлагбаум біля комплексу «Захар Беркут» в Карпатах став символом бездіяльності чиновників. Страждати ж доводиться місцевим жителям та туристам

Досуг Сегодня, 09:4475
Шлагбаум біля комплексу «Захар Беркут» в Карпатах став символом бездіяльності чиновників. Страждати ж доводиться місцевим жителям та туристам

Карпатські курорти завжди користувалися популярністю, завдяки незайманій природі, оздоровчому повітрю і порівняно недорогими цінами на продукти і розваги. Славське — відомий гірськолижний курорт Карпат, останніми роками відбувається активний розвиток інфраструктури, який пов’язують з утворенням Славської ОТГ, до якої входить і село Волосянка.

Вже понад 10 років не може вирішитись проблема повністю безперешкодного проїзду по дорозі, яка співпадає з вул.Б.Хмельницького в с.Волосянка, Сколівського району, Львівської області. Місцеві мешканці і туристи користуються цією дорогою, щоб дістатись на гору Високий Верх (найвища гора в околицях Славська), відвідати джерело «Писана криниця» геологічну пам'ятку природи місцевого значення в Україні, яку народні легенди пов’язують з Олексою Довбушем. Перешкода для руху встановлена поблизу відпочинкового комплексу «Захар Беркут».

Навіть рішення суду не може вплинути на ситуацію, що склалася. Господарський суд Львівської області у справі №914/3109/13 від 11.01.2016р. вирішив зобов’язати Товариство з обмеженою відповідальністю «Захар Беркут» (79005, м.Львів, вул. Волошина, 2, корп. «А», код ЄДРПОУ 36545066) не вчиняти будь-яких дій, в тому числі перекривати дорогу технічним засобом регулювання дорожнього руху (шлагбаумом), які б перешкоджали користуванню підїзною дорогою до відпочинкового комплексу «Захар Беркут» та житлових будинків, з автомобільної дороги С-141516 «Славське-Хащованя».

Шлагбаум біля комплексу «Захар Беркут» в Карпатах став символом бездіяльності чиновників. Страждати ж доводиться місцевим жителям та туристам

На містобудівній документації: «Детальний план території по зміні цільового призначення з індивідуального дачного будівництва для будівництва карпатського центру регіонального розвитку у рамках проекту «Карпатська мережа регіонального розвитку» на території Славської с/р.» Лист 5. Схема організації руху транспорту і пішоходів. зокрема вказано: поперечні профілі вулиць, червоні лінії, напрямки руху транспорту, напрямки руху пішоходів, прибережно-захисна смуга струмка 25м., а зважаючи на зміни до водного законодавства, доступ до водойми в межах прибережно-захисної смуги має бути вільним для усіх громадян, будь-які обмеження, шлагбауми та огороджувальні засоби не можна ставити навіть якщо це приватна територія.

Дана містобудівна документація затверджена Розпорядженням Сколівської районної державної адміністрації №215 від 01 жовтня 2019року.

Перекриття дороги для транспортних засобів є порушенням права на пересування та обмежує право власності, оскільки таким чином обмежується право володіння та користування майном (транспортним засобом) на власний розсуд, закріплене ст.319 Цивільного Кодексу України., ст.321 Цивільного кодексу України встановлює, що право власності є непорушним, ніхто не може бути протиправно позбавлений цього права чи обмежений у його здійсненні. Згідно ст.391 Цивільного кодексу України власник майна має право вимагати усунення перешкод у здійсненні ним права користування та розпорядження своїм майном.

Окрім того, перекриття дороги порушує: ст.2 Закону України “Про свободу пересування та вільний вибір місця проживання в Україні”, яка гарантує свободу пересування, про те ж говорить і ст.33 Конституції України “Кожному, хто на законних підставах перебуває на території України, гарантується свобода пересування”.

Зважаючи на велику кількість відпочиваючих громадян, які часто приїжджають на автомобілях, поблизу встановленого шлагбауму відбувається скупчення пішоходів і транспортних засобів, виникають сумніви, що дана дорога відповідає нормативам, правилам, вимогам щодо організації та безпеки дорожнього руху.

Цікаво, скільки ще необхідно часу, щоб достукатися до чиновників, що відповідають за дотримання встановлених порядків? До яких пір шлагбаум залишатиметься на дорозі та заважатиме проїзду транспортних засобів місцевих жителів і туристів до місць активного відпочинку? Коли громадяни отримають вільний та безоплатний доступ до прибережної смуги? Коли буде забезпечена безпека дорожнього руху? Коли органи місцевого самоврядування та державної влади наведуть порядок на своїй території? Хочеться вірити в силу Закону Української Держави.

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Шлагбаум біля комплексу «Захар Беркут» в Карпатах став символом бездіяльності чиновників. Страждати ж доводиться місцевим жителям та туристам
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