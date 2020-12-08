Что собой представляют промышленные чиллеры?

Промышленными чиллерами называют холодильные установки, способные работать при уровне нагрузок свыше 500 кВт. Используются они в составе высокомощных климатических систем, совместно с фанкойлами, а также на специализированных производствах.

Промышленные чиллеры могут иметь разные технические параметры, работать в разных режимах, комплектоваться различными по характеристикам компрессорами. Большинство машин для тяжелой и легкой промышленности, например, https://termocom.com.ua/chilleri/chillery-okhlazhdeniya-dlya-legkoj-i-tyazheloj-promyshlennosti, оборудуются центробежными, либо винтовыми компрессорами. Существуют и модели с компрессорами спирального вида. На предприятиях пищевой отрасли востребованы чиллеры, которые могут работать в системах холодоснабжения.

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Основные модели чиллеров

Как было сказано выше, чиллеры отличаются по оснащенности и техническим характеристикам. Наиболее распространенными устройствами считаются:

промышленные машины с воздушным охлаждением – используются центробежные, либо осевые вентиляторы;

чиллеры с использованием воды для охлаждения;

устройства с выносными конденсаторами.

Какие задачи выполняют чиллеры?

Чиллеры промышленного типа применяются для снабжения производства теплом и холодом. Производительность данного оборудования позволяет генерировать тепло и греть воду одновременно. Этот подход способен существенно увеличить энергоэффективность промышленных и климатических систем.

Области применения

Промышленные чиллеры используются:

в пищевой отрасли – подают холод на линии по производству алкогольных напитков, соков, молочной и мясной продукции, кондитерских изделий;

на предприятиях по литью изделий из пластмассы, резины и других полимерных материалов, с их помощью охлаждается экструдеры и формы;

в химической отрасли – многие химические реакции предполагают подачу охлажденной до определенной температуры воды;

на металлургических заводах – чиллеры используются совместно с индукционными печами;

при обслуживании ледовых арен, бассейнов и других комплексов.

Это только часть направлений, где чиллеры являются практически незаменимыми. Приобретают их, и фармацевтические компании, и машиностроительные, приборостроительные заводы.

На что обращают внимание при выборе чиллера?

Промышленный чиллер – это достаточно узкоспециализированное оборудование. Большинство производителей выпускают надежные машины, но предпочтение лучше отдавать проверенным брендам с хорошей репутацией. Подбирается чиллер под конкретные задачи. Поставщики этого оборудования обычно предлагают услуги по проектированию промышленных климатических систем. Они же выполняют услуги по монтажу. Установка чиллеров осуществляется квалифицированной бригадой, прошедшей обучение и получившей соответствующий сертификат.

Самыми простыми и удобными для установки считаются моноблочные решения, так как они в полном объеме комплектуются на заводе. Монтаж таких машин предполагает незначительные подготовительные работы, которые включают подвод трубопроводов и подключение энергоснабжения.

Основные параметры выбора промышленного чиллера:

тип используемой жидкости – рассол, либо вода;

уровень температуры жидкости – при входе и на выходе;

концентрация рассола (если используется);

расчётные показатели температуры воздуха;

габариты установки – зависит от места монтажа.

Чиллеры могут поставляться с дополнительными аксессуарами, например, системой диспетчеризации, автоматикой, гидромодулями и т.п.