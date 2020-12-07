Выбор квартир в новострое - где найти все предложения

Желаете купить квартиру исключительно в новострое? В поиске поможет приложение или сайт недвижимости «ДимДим». Чтобы не тратить время на просмотр объявлений вторичного рынка вперемешку с предложениями в новых домах, выбирайте категорию «Новостройки» и рассматривайте только подходящие варианты квартир в новых жилых комплексах или в строящихся объектах.

Для Киева на данный момент доступны предложения от более чем 500 жилых комплексов. Также в приложении есть каталоги недвижимости в городах: Харьков, Днепр, Одесса и Львов.

От результатов поиска вас отделяет всего несколько кликов. В Google Play доступна версия для Android, а в Apple Store – версия для IOS.

Предложения с удобным расположением

Чтобы найти квартиру в жилом комплексе с максимально комфортным территориальным расположением, вы можете указать при поисковой фильтрации район или несколько районов города, которые вам подходят, станции метро.

В приложении и на сайте ДимДим предлагается удобная интерактивная карта, где показаны все предложения с указанием цен. Вы можете найти на ней подходящие объекты недвижимости, а так же оценить прилегающую территорию и удобство инфраструктуры:

удалённость от основных проезжих частей;

наличие, разнообразие и удаленность магазинов, аптек, медицинских и учебных заведений;

удаленность от остановок общественного транспорта, станций метро;

наличие и расположение вблизи дома парков, детских площадок, зеленых зон для прогулок и т.п.

Гибкий фильтр для удобства поиска

С помощью поискового фильтра вы можете сразу исключить неподходящие варианты и рассматривать только те объекты недвижимости, которые подходят по всем вашим требованиям. В фильтре на сайте или в приложении настраивается:

количество комнат в квартире (можно выбрать более одного варианта, если вы готовы рассматривать разные квартиры);

площадь в диапазоне;

этаж – если вам принципиально не подходят квартиры на первых и последних этажах, активируйте соответствующие кнопки, чтобы эти варианты не отображались в результатах поисковой выдачи;

ценовой диапазон в гривне или долларах США;

срок сдачи объекта строительства.

Настройка фильтра занимает не более одной минуты, и в результате вы получаете список объектов недвижимости, подходящих по всем заданным параметрам.

Когда на сайте будут размещены новые объявления, подходящие под ваши требования, вы получите уведомление о них в приложении DimDim.

Удобный каталог с актуальной информацией

Разработчики сайта https://dimdim.ua/ прекрасно позаботились о безопасности пользователей. Все объявления и паблишеры проходят проверку, дубли и ложные объявления с недостоверной информацией удаляются. Уделяется большое внимание честности и прозрачности всей информации, ее актуальности.

Интерфейсы приложения и сайта просты и понятны. С момента входа в каталог и до момента выдачи поисковых результатов пройдет не более пары минут. Настройка фильтра для поиска понятна и не сложна.