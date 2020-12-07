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Выбор квартир в новострое - где найти все предложения

Желаете купить квартиру исключительно в новострое? В поиске поможет приложение или сайт недвижимости «ДимДим». Чтобы не тратить время на просмотр объявлений вторичного рынка вперемешку с предложениями в новых домах, выбирайте категорию «Новостройки» и рассматривайте только подходящие варианты квартир в новых жилых комплексах или в строящихся объектах.

Для Киева на данный момент доступны предложения от более чем 500 жилых комплексов. Также в приложении есть каталоги недвижимости в городах: Харьков, Днепр, Одесса и Львов.

Выбор квартир в новострое - где найти все предложения

От результатов поиска вас отделяет всего несколько кликов. В Google Play доступна версия для Android, а в Apple Store – версия для IOS.

Предложения с удобным расположением
Чтобы найти квартиру в жилом комплексе с максимально комфортным территориальным расположением, вы можете указать при поисковой фильтрации район или несколько районов города, которые вам подходят, станции метро.

В приложении и на сайте ДимДим предлагается удобная интерактивная карта, где показаны все предложения с указанием цен. Вы можете найти на ней подходящие объекты недвижимости, а так же оценить прилегающую территорию и удобство инфраструктуры:

  • удалённость от основных проезжих частей;
  • наличие, разнообразие и удаленность магазинов, аптек, медицинских  и учебных заведений;
  • удаленность от остановок общественного транспорта, станций метро;
  • наличие и расположение вблизи дома парков, детских площадок, зеленых зон для прогулок и т.п.

Гибкий фильтр для удобства поиска
С помощью поискового фильтра вы можете сразу исключить неподходящие варианты и рассматривать только те объекты недвижимости, которые подходят по всем вашим требованиям. В фильтре на сайте  или в приложении настраивается:

  • количество комнат в квартире (можно выбрать более одного варианта, если вы готовы рассматривать разные квартиры);
  • площадь в диапазоне;
  • этаж – если вам принципиально не подходят квартиры на первых и последних этажах, активируйте соответствующие кнопки, чтобы эти варианты не отображались в результатах поисковой выдачи;
  • ценовой диапазон в гривне или долларах США;
  • срок сдачи объекта строительства.

Настройка фильтра занимает не более одной минуты, и в результате вы получаете список объектов недвижимости, подходящих по всем заданным параметрам.

Когда на сайте будут размещены новые объявления, подходящие под ваши требования, вы получите уведомление о них в приложении DimDim.

Удобный каталог с актуальной информацией
Разработчики сайта https://dimdim.ua/ прекрасно позаботились о безопасности пользователей. Все объявления и паблишеры проходят проверку, дубли и ложные объявления с недостоверной информацией удаляются. Уделяется большое внимание честности и прозрачности всей информации, ее актуальности.

Интерфейсы приложения и сайта просты и понятны. С момента входа в каталог и до момента выдачи поисковых результатов пройдет не более пары минут. Настройка фильтра для поиска понятна и не сложна.

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Теги: news, новости, Украина, Квартиры, 7dniv, 7dnivinfo  
Выбор квартир в новострое - где найти все предложения
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Выбор квартир в новострое - где найти все предложения
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