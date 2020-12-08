Выбираем детский велосипед

Правильно выбранный велотранспорт подарит ребенку море радости, восторга, поможет укрепить мышцы ног и спины, освоить новый навык и открыть простор для будущих игр. Чтобы снизить риск травмирования и приобрести подходящий вариант, нужно учитывать не только внешние показатели транспорта, но и возраст ребенка, рост, технические параметры байка. Выбрать и выгодно купить детский велосипед в Украине можно на сайте https://ipopokids.ua/ru/category/dytyachi_velosypedy.

Критерии выбора велосипеда по возрасту и росту

В первую очередь необходимо учитывать возраст ребенка: малышам до двух лет нужно выбирать варианты только с родительской ручкой, а после двух лет ребенок может учиться самостоятельно крутить педали. Основные критерии выбора:

· 1-3 года. В возрасте двух-трех лет можно переходить на небольшие и легкие трехколесные велосипеды, которыми ребенок будет учиться управлять самостоятельно. Многие родители приобретают в подарок беговелы, но классические велосипеды лучше тренируют мышцы и более практичны;

· 3-4 года. Детям в этом возрасте рекомендуется выбирать уже двухколесные варианты с дополнительными колесами для подстраховки. Более «взрослые» модели требуют внимательности, развивают способность удерживать равновесие. Рекомендуется выбирать варианты с заниженными рамами и возможностью регулировки по высоте руля и сидения. Желательно, чтобы велосипед имел диаметр колеса 12 дюймов, передний и задний тормоз, дополнительные колеса;

· 4-6 лет. Купить детский велосипед в Украине для детей постарше лучше с диаметром колес 16 дюймов;

· 7-9 лет. Детям такого возраста следует выбирать более продвинутые модели, возможно, с 2-6 скоростями и диаметром колес не менее 20 дюймов и амортизаторами;

· 10-15 лет. Подросткам нужны качественные велосипеды с толстыми рельефными шинами и диаметром колес 24-26 дюймов, в зависимости от роста (от 135 см – 26 дюймов). Количество скоростей можно увеличить до 24. Лучше отдавать предпочтение моделям с передним амортизатором и прорезиненными ручками.

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