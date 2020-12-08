 

Выбираем детский велосипед

Досуг Сегодня, 09:3962
Выбираем детский велосипед

Правильно выбранный велотранспорт подарит ребенку море радости, восторга, поможет укрепить мышцы ног и спины, освоить новый навык и открыть простор для будущих игр. Чтобы снизить риск травмирования и приобрести подходящий вариант, нужно учитывать не только внешние показатели транспорта, но и возраст ребенка, рост, технические параметры байка. Выбрать и выгодно купить детский велосипед в Украине можно на сайте https://ipopokids.ua/ru/category/dytyachi_velosypedy.

Критерии выбора велосипеда по возрасту и росту

В первую очередь необходимо учитывать возраст ребенка: малышам до двух лет нужно выбирать варианты только с родительской ручкой, а после двух лет ребенок может учиться самостоятельно крутить педали. Основные критерии выбора:

·   1-3 года. В возрасте двух-трех лет можно переходить на небольшие и легкие трехколесные велосипеды, которыми ребенок будет учиться управлять самостоятельно. Многие родители приобретают в подарок беговелы, но классические велосипеды лучше тренируют мышцы и более практичны;

·   3-4 года. Детям в этом возрасте рекомендуется выбирать уже двухколесные варианты с дополнительными колесами для подстраховки. Более «взрослые» модели требуют внимательности, развивают способность удерживать равновесие. Рекомендуется выбирать варианты с заниженными рамами и возможностью регулировки по высоте руля и сидения. Желательно, чтобы велосипед имел диаметр колеса 12 дюймов, передний и задний тормоз, дополнительные колеса;

·   4-6 лет. Купить детский велосипед в Украине для детей постарше лучше с диаметром колес 16 дюймов;

·   7-9 лет. Детям такого возраста следует выбирать более продвинутые модели, возможно, с 2-6 скоростями и диаметром колес не менее 20 дюймов и амортизаторами;

·   10-15 лет. Подросткам нужны качественные велосипеды с толстыми рельефными шинами и диаметром колес 24-26 дюймов, в зависимости от роста (от 135 см – 26 дюймов). Количество скоростей можно увеличить до 24. Лучше отдавать предпочтение моделям с передним амортизатором и прорезиненными ручками.

Где купить детский велосипед в Украине

Мы предлагаем широкий ассортимент байков для малышей, дошкольников и подростков. Оформляйте заказ в режиме онлайн или звоните по телефону уже сейчас.

Статья была интересной?
Поделитесь публикацией со своими друзьями!
Теги: news, новости, Украина, велосипед, 7dniv, 7dnivinfo  
Выбираем детский велосипед
Выбираем детский велосипед
Разновидности и варианты использования трековых светильников
Разновидности и варианты использования трековых светильников
Michelin X-Ice North 4 - оптимальное решение для внедорожников
Michelin X-Ice North 4 - оптимальное решение для внедорожников
Чехол на смартфон: почему данный аксессуар очень важен
Чехол на смартфон: почему данный аксессуар очень важен
Выбор квартир в новострое - где найти все предложения
Выбор квартир в новострое - где найти все предложения
Что собой представляют промышленные чиллеры?
Что собой представляют промышленные чиллеры?
Шлагбаум біля комплексу «Захар Беркут» в Карпатах став символом бездіяльності чиновників. Страждати ж доводиться місцевим жителям та туристам
Шлагбаум біля комплексу «Захар Беркут» в Карпатах став символом бездіяльності чиновників. Страждати ж доводиться місцевим жителям та туристам
Уход за пожилыми в Харькове
Уход за пожилыми в Харькове
Свежие букеты круглый год с доставкой
Свежие букеты круглый год с доставкой
Перегонные кубы: как выбрать и где купить
Перегонные кубы: как выбрать и где купить
ТОП-3 настольных ламп для дома
ТОП-3 настольных ламп для дома
Как подобрать качественный комод?
Как подобрать качественный комод?

Новости по теме

Выбираем товары в интернете: основные принципы совершение онлайн-покупок
Выбираем товары в интернете: основные принципы совершение онлайн-покупок
8-дек-2020, 19:11
Как украсить стол на день рождения ребенка
Как украсить стол на день рождения ребенка
7-дек-2020, 11:55
Детский комбинезон: почему это лучшая одежда для зимних прогулок
Детский комбинезон: почему это лучшая одежда для зимних прогулок
29-окт-2020, 13:21
Кулоны из драгоценных металлов и камней
Кулоны из драгоценных металлов и камней
24-окт-2020, 21:38
Как выбрать одежду новорожденному?
Как выбрать одежду новорожденному?
24-окт-2020, 00:15

Последние новости

09:38
События
Об угрозе потери зрения у больных с коронавирусом сообщили ученые
09:36
События
Вероятную причину появления нового штамма коронавируса назвали в ВОЗ
09:35
События
Чем опасен новый штамм возбудителя ковида и спасет ли от него вакцина
09:31
События
Границы из-за мутации COVID закрыла Саудовская Аравия
09:29
Политика
Как Рада на мизере поддержала Шкарлета, но провалила Витренко, получившего миллионы
09:27
События
План поддержки экономики на 900 млрд долларов согласовал Конгресс США
09:25
События
Как Россия и США разворачивают битву за космос
09:10
События
Переговоры по Brexit не успели завершить Британия и ЕС
09:08
События
С середины ноября в Британии начал распространяться новый тип COVID
08:56
События
Посольство США в Багдаде обстреляли ракетами
08:18
События
Статистика COVID-19 в Украине по состоянию на утро 21 декабря 2020
Вчера, 2020-12-20
23:04
События
Избежать общего локдауна рассчитывает правительство Британии
20:50
События
Пассажирское сообщение с Британией из-за мутации COVID закроет Евросоюз
20:48
События
Почти 36 тысяч случаев COVID зафиксировали в Британии
20:41
События
Закрыть границы ЕС для британцев из-за мутации коронавируса хочет Германия
19:12
События
Еще двух подозреваемых в теракте задержали в Австрии
17:35
События
В связи с новой мутацией коронавируса страны закрывают сообщения с Британией
17:33
События
Первые задержания на марше начались в Минске
16:27
События
Из-за новых жестких ограничений жители Лондона массово покидают город
16:24
События
В двух областях койки для больных COVID-19 заполнены более чем на 50%

Новости ТОП-7

Статистика COVID-19 в Украине по состоянию на утро 19 декабря 20206013
Статистика COVID-19 в Украине по состоянию на утро 20 декабря 20203795
Статистика COVID-19 в Украине по состоянию на утро 21 декабря 2020700
Плату за выезд из страны предложили ввести в Беларуси411
Первые задержания на марше начались в Минске325
Общенациональный карантин на праздники объявила Италия284
Полеты из Британии из-за новой мутации COVID-19 запретили в Нидерландах266

Досуг

Выбираем детский велосипед
Выбираем детский велосипед
Правильно выбранный велотранспорт подарит ребенку море радости, восторга, поможет укрепить мышцы ног и спины, освоить новый навык и открыть простор для будущих игр.
Сегодня, 09:3963
Разновидности и варианты использования трековых светильников
Разновидности и варианты использования трековых светильников
Качественное и правильно организованное освещение требуется во многих сферах. Грамотно установленные осветительные приборы способны создать правильную рабочую атмосферу, сделать пребывание посетителей более комфортным. 
19-дек-2020, 09:01136
Michelin X-Ice North 4 - оптимальное решение для внедорожников
Michelin X-Ice North 4 - оптимальное решение для внедорожников
Выбирая зимнюю шипованную резину, стоит обратить внимание на Michelin X-Ice North 4.
19-дек-2020, 08:56147
Чехол на смартфон: почему данный аксессуар очень важен
Чехол на смартфон: почему данный аксессуар очень важен
На сегодняшний день производители готовы предложить немалое количество всевозможных аксессуаров для смартфонов любых брендов. Особое место здесь занимает именно чехол, ведь это изделие выполняет достаточно важные функции, которые трудно поддать сомнениям.
18-дек-2020, 21:01228
Выбор квартир в новострое - где найти все предложения
Выбор квартир в новострое - где найти все предложения
Желаете купить квартиру исключительно в новострое? В поиске поможет приложение или сайт недвижимости «ДимДим».
18-дек-2020, 12:57188
Что собой представляют промышленные чиллеры?
Что собой представляют промышленные чиллеры?
Промышленными чиллерами называют холодильные установки, способные работать при уровне нагрузок свыше 500 кВт. Используются они в составе высокомощных климатических систем, совместно с фанкойлами, а также на специализированных производствах.
17-дек-2020, 21:28232

События

Об угрозе потери зрения у больных с коронавирусом сообщили ученые
Об угрозе потери зрения у больных с коронавирусом сообщили ученые
Нью-йоркские ученые из университета Хофстра в Хемпстеде обнаружили редкую инфекцию у пациентов с коронавирусом нового типа.
Сегодня, 09:3869
Вероятную причину появления нового штамма коронавируса назвали в ВОЗ
Вероятную причину появления нового штамма коронавируса назвали в ВОЗ
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) раскрыла причину появления более опасной мутации коронавируса из Великобритании.
Сегодня, 09:3669
Чем опасен новый штамм возбудителя ковида и спасет ли от него вакцина
Чем опасен новый штамм возбудителя ковида и спасет ли от него вакцина
Мир напуган известием о новом штамме коронавируса, из-за которого на полный локдаун накануне Рождества закрыли Великобританию.
Сегодня, 09:3582
Границы из-за мутации COVID закрыла Саудовская Аравия
Границы из-за мутации COVID закрыла Саудовская Аравия
Власти Саудовской Аравии решили полностью прекратить международное авиасообщение, закрыть сухопутные границы и морские порты из-за мутации коронавируса.
Сегодня, 09:3171
План поддержки экономики на 900 млрд долларов согласовал Конгресс США
План поддержки экономики на 900 млрд долларов согласовал Конгресс США
Законодатели в США достигли договоренности по новому пакету мер стимулирования роста экономики страны в условиях пандемии объемом почти 900 млрд долларов. 
Сегодня, 09:2794
Как Россия и США разворачивают битву за космос
Как Россия и США разворачивают битву за космос
Конец 2020 года оказался богат на космические новости из России.
Сегодня, 09:2569
7 Днів