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Разновидности трековых светильников и варианты их использования

Разновидности и варианты использования трековых светильников

Качественное и правильно организованное освещение требуется во многих сферах. Грамотно установленные осветительные приборы способны создать правильную рабочую атмосферу, сделать пребывание посетителей более комфортным. В последние несколько лет популярностью пользуются трековые светильники. Они позволяют расставить акценты, сделать ровную заливку помещения светом.

Разновидности трековых систем

Магазины приборов для организации систем освещения предлагают разные трековые системы, здесь можно увидеть модели с разными параметрами.

Трековые светильники могут комплектоваться следующими видами ламп:

  • галогенные – отличаются невысокой ценой, встречаются в торгово-развлекательных центрах;
  • люминесцентные – одни из самых долговечных и надежных среди всех видов;
  • металлогалогенные – обеспечивают ровное и яркое свечение, для разогрева требуется достаточно много времени;
  • светодиодные – чаще остальных используются в трековых системах, обеспечивают качественное освещение при экономном потреблении энергии, обладают большим эксплуатационным ресурсом.

По типу шинопровода трековые системы подразделяются на 1, 2 и 13-фазные. Также в продаже есть минитрековые светильники, рассчитанные на 12 В.

Количество фаз влияет на осветительные характеристики. К шине могут подключаться от одной до нескольких групп лампочек, не связанных между собой. Это предоставляет дополнительные возможности для освещения помещений.

Конструкция трековых систем

Данные системы предполагают наличие нескольких светильников, подключенных к шинопроводу. Он может быть встраиваемым, подвесным, либо накладным. Шинопровод – это специальный модуль, на котором расположены контакты для подключения осветительных приборов. Коннекторы подразделяются на гибкие, прямые, а также L, X, T-образные.

Комбинации разных коннектор позволяют организовывать освещение в любой точке помещения, где проложен шинопровод. Светильники легко перемещаются с одного места на другое.

Использование трековых систем в интерьерах

Трековые светильники изначально применяли в торгово-выставочных помещениях. С их помощью создавалось локальное освещение, расставлялись акценты на определенных товарах. Системы быстро обрели популярностью среди дизайнеров жилых помещений. Они органично вписываются в интерьеры в стиле Лофт, Техно, Хай-тек.

Трековые системы позволяют организовать освещение в помещениях, где есть трудности с использованием стандартных потолочных, либо навесных светильников. Также ими часто дополняют основные источники света.

Трековые системы можно размещать на горизонтальных и вертикальных плоскостях, встраивать в ниши. Варианты использования полностью зависят от фантазии дизайнера. Они могут интегрироваться в системы управления интенсивностью освещения.

Плюсы использования трековых систем

Трековые системы отличаются нестандартным дизайном. С их помощью в помещения легко организовывается непринужденная, эстетически привлекательная атмосфера. Трековые светильники вращаются под любым углом, перемещаются в рамках шинопровода. Их маневренность позволяет расставлять акценты, в зависимости от текущих потребностей.

Трековые системы способны работать долгое время, не тратя много времени на обслуживание. Они имеют аккуратный вид, легко моются, в случае выхода из строя отдельного модуля, достаточно произвести замену, чтобы полностью восстановить работу. Такие светильники безопасны, не греются, не издают шум.

Минусом трековых систем считается высокая цена. Но она вполне объяснима и окупается описанными выше преимуществами.

Рекомендации по выбору

При подборе оптимального решения учитывают:

  • тип шинопровода – влияет на количество светильников;
  • напряжение – 12, 220 В;
  • качество исполнения – самыми надежными считаются металлические системы, выполненные по стандарту не ниже IP44;
  • тип цоколя и ламп – определяют качество свечения, затраты на обслуживание.

Немаловажным является и дизайн. Он должен совпадать с общей концепцией оформления помещения.

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