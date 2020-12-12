Как узнать про плановое отключение света в Днепре

Перегруженная инфраструктура украинских городов, застройка без планирования и устаревшие коммуникации приводят к тому, что возникает необходимость постоянного ремонта сетей электроэнергии и водопроводов. На время ремонтов потребителям отключают поставку электричества: в Днепре узнать об актуальных отключениях можно по ссылке на сайте ИНФОРМАТОР https://dp.informator.ua/tag/otklyuchenie-sveta/.

Что такое плановое отключение света в Днепропетровске

Плановое отключение электроэнергии - это прекращение поставки электроэнергии потребителям определенных адресов на время заранее запланированного ремонта системы электросетей. Про такие отключения операторы предупреждают заранее, поскольку есть необходимость подготовиться к работам не только техническим специалистам, но и потребителям электроэнергии.

В перечень адресов для планового отключения света Днепр никогда не входят адреса с аварийным отключением электроэнергии. Аварийное отключение может произойти по причине внезапного повреждения электросети - например, падения деревьев на линию электропередач из-за сильного ветра или в грозу. В таком случае продолжать поставку электроэнергии становится небезопасно, и операторы должны обесточить участок, на котором произошла авария, чтобы устранить поломку.

Что делать, когда нет света в Днепре

Прежде всего нужно понять, что вызвало отключение. Чтобы понять, плановое ли отключение - нужно посмотреть, относится ли ваш дом к списку адресов, где оно запланировано. Эту информацию можно найти онлайн на ресурсе Информатор. Если вы нашли там свой адрес - значит, работы ведутся в стандартном режиме и поставку электричества возобновят в течение дня. Если вашего адреса там нет - значит, на сети электропередач произошла поломка, и нужно звонить в аварийную службу.

Вероятность аварийного отключения увеличивают следующие причины:

Гроза накануне;

Сильный ветер;

Штормовое предупреждение по области;

Дождь при отрицательной температуре воздуха;

Строительство рядом с линиями электропередач;

ДТП, при которых автомобиль повредил столб с проводами.

Как вести себя, если нашли свой дом в списке адресов на плановое отключение света

В век технологий отсутствие электроэнергии может сильно навредить жителям города. Если вы регулярно просматриваете сайт Информатор и нашли свой адрес в списке адресов на отключение, то обязательно сделайте следующее:

Запишите, в какой день и с какого по какое время будет отключена электроэнергия; Найдите и выпишите номера телефонов всех аварийных служб, в том числе лифтеров (на тот случай, если во время отключения кто-то будет ехать в лифте и застрянет в нем); Зарядите все свои электронные приборы на максимум; Зарядите также павербанки; Достаньте из холодильника и переложите на балкон (актуально для холодной поры года), или выбросите все продукты, которые могут испортиться; Найдите или купите карманные фонарики, батарейки к ним, свечи и спички, положите это все на видное место - чтобы вы смогли найти это даже в темноте.

Что делать, если в вашем доме регулярно отключают электроэнергию

Постоянные проблемы с поставкой электроэнергии, газа и отопления в Украине возникают из-за изношенности всех систем. Большинство из них прокладывались еще во времена СССР, то есть 40-50-60 лет назад, и с тех пор ни разу не ремонтировались, или тем более - не заменялись. Если вы регулярно наблюдаете проблемы с отключением электричества - локально в квартире, или глобально - по дому или району, то вам необходимо обращаться в сельский, городской или поселковый совет вашего населенного пункта с коллективными заявлениями на решение этой проблемы.

Оформлять обращения можно и на поставщика электроэнергии. Он обязан содержать сети в порядке, если жильцы дома исправно платят за услугу. Если поставщик электроэнергии не реагирует на обращения, в крайнем случае, с собранными доказательствами можно обратиться в суд. Важно найти хорошего адвоката - только такой человек сможет доказать вину балансодержателя, добиться решения проблемы и даже компенсации жильцам дома, которые пострадали от перманентного отключения.