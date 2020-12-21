Курс биткоина на сегодня

В ноябре 2020 котировки биткоина регулярно били рекорды. Это обстоятельство радует тех, кто успел закупить криптовалюту, когда она стоила еще $10 000 за 1 ВТС и не дает покоя трейдерам, которые хотят приобрести монету и заработать на ее росте. Разберемся, сколько сегодня стоит биткоин и как меняются котировки в течение суток, на примере одного дня — 21.11.2020.

Стоимость биткоина на 21.12.2020

Сегодня биткоин показывает неоднозначную динамику, которая безусловно понравится трейдерам на коротких позициях. Так, торги стартовали в 00:00 с отметки в 529 823 гривен за 1 ВТС. До 4 утра цена биткоина поднялась к отметке в 537 515 гривен. На этот период приходится активная фаза трейдинга в США.

С 04:00 до 05:00 курс ушел в пике до 526 401 гривен. Затем уже во время начала азиатской сессии котировки плавно начали восстанавливаться вплоть до 09:00. Следующий трехчасовой период сопровождался просадкой курса до 525 667 гривен, после чего начался резкий рост во время европейской сессии. К вечеру котировки остановились на значении, близком к старту торгов. Изменения за день составили +0,76%.

В такой ситуации можно сделать несколько выводов. Во-первых, наибольший ажиотаж на крипторынке создают трейдеры из ЕС. Во-вторых, наблюдается перекупленность, что ожидаемо приводит к незначительным откатам. В-третьих, торговый коридор в 12 тыс. гривен вполне приемлемый, чтобы на криптовалюте можно было неплохо заработать.

В целом, технический анализ подтверждает растущий тренд, поэтому резкого изменения ситуации и разворота в ближайшее время не будет.

Как заработать на дневных колебаниях курса

Классический вариант — открыть счет на бирже и выставлять ордера купли-продажи. Для этого достаточно ловить изменения котировок в 2–3%. Такого узкого торгового коридора, учитывая общую стоимость монеты, вполне достаточно, чтобы неплохо зарабатывать.

Например, вы инвестировали 1000 гривен при достижении котировками дна и зафиксировали прибыль на пике. Средний доход от такой операции составит 22 гривны. Учитывая тот факт, что точек входа за сегодня было 3, ваша возможная прибыль составит 60–70 гривен. Если вы начнете с более крупным капиталом, пропорционально возрастут и доходы.

Единственный минус этого способа — рыночная модель исполнения ордера на всех крупных криптобиржах. Это значит, пока кто-то не выкупит ваш лот, деньги на счет не поступят. В такой ситуации легко потерять средства и упустить нужный момент.

Альтернативный способ — купить биткоин. Для этих целей отлично подходит обменный сервис BUYBank. Компания предлагает выгодный курс биткоина, предоставляет всю необходимую информацию и проводит абсолютно безопасные сделки без дополнительных платежей. Соответственно, вы можете рассчитывать на ту прибыль, которую ожидали получить. На сайте есть удобный калькулятор, который рассчитает сумму в национальной валюте или количество токенов.

Еще одна удобная опция компании — покупка-продажа криптовалюты за наличные. В этом случае вам не придется класть деньги на счет и платить за это проценты банку. А главное, такие операции позволяют сохранить анонимность.