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Лучшие дизельные генераторы на 160 кВт от Vinur

Компания Vinur поставляет дизельные генераторы для обеспечения постоянного и резервного питания торговых и офисных центров, магазинов, загородных домов, серверных, производственных цехов, строительных и промышленных объектов. Широкий спектр предлагаемого оборудования позволит выбрать наиболее оптимальную для решения ваших задач модель. Лучшие дизельные генераторы 160 кВт характеризуются повышенными требованиями к уровню шума, атмосферным условиям, высокой точности выходных параметров. Станции поставляются как в защитных кожухах, так и в открытом исполнении.

Обзор лучших дизельных генераторов 160 кВт

Предлагаем вам краткий обзор наиболее популярных среди потребителей дизель-генераторов указанного сегмента.

Dalgakiran DJ198CP

Лучшие дизельные генераторы на 160 кВт от Vinur

Модель выпускается одним из крупнейших мировых производителей генераторного оборудования. Турецкая компания Dalgakiran ежегодно поставляет 60 тысяч генераторов в 100 стран мира. Выделим основные преимущества и особенности генератора.

• Оснащается всепогодным защитным кожухом. Тропическое исполнение радиатора обеспечивает стабильную работу в температурном диапазоне –30...+50 °С;
• Комплектуется синхронным генератором и турбодизельным двигателем Cooper британской разработки;
• Благодаря высокой точности выходных параметров модель рекомендована для электроснабжения электронного оборудования;
• Соответствует нормам Евро4;
• Гарантия 24 месяца;
• Максимальная мощность — 158,4 кВт.

Все горячие компоненты и узлы генератора закрыты теплоизоляцией, вращающиеся элементы — механической защитой. Модель оснащена коммутационной и управляющей электронной аппаратурой французского и британского производства.

KJ Power KJS 200

Модель другого крупного турецкого производителя генераторного оборудования, компании KJ Power. Генератор KJS 200 хорошо адаптирован под украинские условия эксплуатации. Он отличается неприхотливостью, экономичностью и высокой надежностью. Отметим основные преимущества и особенности модели.

• Поставляется в кожухе и без. В дополнительную комплектацию входит прицеп, система автоматического запуска и другое оснащение;
• Очень низкий расход топлива — 18,2 л/ч. При баке емкостью 368 л это обеспечивает продолжительную работу на одной заправке;
• Микропроцессорное управление с выносной панелью, аварийная сигнализация и автоматическое отключение;
• Защитные решетки на всех вращающихся и горячих элементах;
• Невысокая цена;
• Максимальная мощность — 160 кВт.

Возможна поставка генератора с панелью АВР для эксплуатации в режиме автоматического запуска.

Matari MD150

Лучшие дизельные генераторы на 160 кВт от Vinur

Мощный дизель-генератор японского производства с малым расходом топлива, низким уровнем шума и высоким качеством выходных параметров. Перечислим основные преимущества модели.

• Максимальная выходная мощность — 165 кВт;
• Высокое качество комплектующих и сборки, надежность работы;
• Потребление — 24 л/ч при емкости бака 326 л;
• Возможность энергоснабжения электронного оборудования, серверных, аппаратных залов;
• Двигатель Cummings;
• Высокая стойкость к повышенной запыленности и влажности;
• Гарантия — 24 месяца.

Генератор Matari MD150 характеризуется высокими эксплуатационно-потребительскими характеристиками. Модель может быть рекомендована для обеспечения бесперебойного электропитания широкого спектра промышленных, торговых и хозяйственных объектов.

Заключение

Три рассмотренных генератора хорошо адаптированы для эксплуатации в украинских условиях. KJS 200 отличается малым потреблением, невысокой стоимостью и экономичностью. Dalgakiran DJ198CP — более продвинутый агрегат с высокой точностью выходных параметров и низким уровнем шума. Японский генератор Matari MD150 обеспечивает максимальную мощность и обладает лучшим набором характеристик среди представленных в обзоре моделей.

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Лучшие дизельные генераторы на 160 кВт от Vinur
Лучшие дизельные генераторы на 160 кВт от Vinur
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Лучшие дизельные генераторы на 160 кВт от Vinur
Лучшие дизельные генераторы на 160 кВт от Vinur
Компания Vinur поставляет дизельные генераторы для обеспечения постоянного и резервного питания торговых и офисных центров, магазинов, загородных домов, серверных, производственных цехов, строительных и промышленных объектов.
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