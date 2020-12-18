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Досуг Сегодня, 16:3673
Классические шкафы-купе актуальны всегда

Первый шкаф был придуман еще два столетия назад. И он очень быстро стал популярным. Классические шкафы-купе – более современная разработка, но их мгновенно смогли оценить обычные потребители. Такой вариант мебели актуален в любой комнате, а также будет выглядеть презентабельно вне модных тенденций.

В чем главные отличия классического шкафа-купе

Сегодня легко выбрать и купить шкаф-купе. Их выпускают в разных стилях – модерн, хай-тек, кантри, прованс. Но один из наиболее востребованных и популярных – классика. У него есть свои особенное черты, что отличают от других:

  • Натуральные оттенки материалов. Классические шкафы купе действительно изготовляются чаще всего под дерево – дуб, бук, венге, вишня. Это позволяет им максимально естественно вписываться в интерьер. А еще к такой мебели легко подобрать комод, кресло, стол или кровать;
  • Строгие линии, сдержанный дизайн. У классических шкафов-купе преимущественно правильная форма, из оформления – зеркало, стекло или небольшая резьба. Никакой вычурности, яркости, и смотрится это очень элегантно. Цветовая гамма отделки также элегантных оттенков: золотого, серебристого, белого, коричневого, черного и всех пастельных тонов;
  • Качество материалов. Такие шкафы купе еще и добротные. Они изготовляются из МДФ – отличной альтернативы массива дерева. Материал более легкий, поэтому механизм дверей прослужит намного дольше, а еще он менее восприимчив к повышенной влажности или перепадам температур.

Как выбрать классический шкаф-купе

Приобрести недорого в Украине классический шкаф-купе можно в интернет-магазине «Мебелис» https://divani-kiev.com.ua/korpusnaya-mebel/shkafy-kupe/klassicheskie-shkafy-kupe.html. Вариантов такой мебели достаточно много, поэтому перед покупкой стоит определиться с основными ее характеристиками. Значение имеет дизайн, размер, предназначение, материалы и внутреннее наполнение.

Размер и предназначение

Параметры классического шкафа-купе зависят от того, в какой комнате он будет размещаться. Для маленькой прихожей идеален компактный вариант, где будет достаточно места для обуви и головных уборов. В гостиной или спальне можно позволить себе шкаф-купе на всю стену. Он не только украсит эту комнату и даже визуально ее расширит, если выбрать зеркальные двери, но и создаст уют в доме, ведь все вещи будут надежно и удобно расположены внутри. Никакой одежды на креслах, коробок под кроватью. В такой мебели можно спрятать даже технику и гладильную доску. В детской комнате небольшой шкаф-купе в стиле классика тоже будет актуальным.

Классические шкафы-купе актуальны всегда

Дизайн

Классическому стилю присуща элегантность, поэтому выбирая шкаф-купе можно обратить внимание на его оформление:

  1. Резьбой.
  2. Фресками.
  3. Лепниной.
  4. Багетами.
  5. Позолотой.
  6. Ажурной окантовкой.

Сегодня также популярна фотопечать и пескоструйное нанесение рисунка. Любой из дизайнов будет выглядеть актуально в интерьере, ведь классика всегда в моде.

Материалы

На материалах не стоит экономить ни снаружи, ни внутри. Чем выше будет их качество, тем дольше прослужит мебель. Тем более что цены на шкаф-купе из разных материалов отличаются не так уж существенно, а срок службы значительно меняется. Отличный вариант МДФ, ведь такая плита изготовляется на основе натуральной древесины. Актуально также выбрать и ДСП. Она немного скромнее, но в варианте со шкафом-купе отлично справляется со своими задачами. Для оформления дверей подойдут такие материалы, как матовое или глянцевое стекло, зеркало, ротанг, фотопечать. Все они отлично дополняют стиль такой мебели.

Наполнение

В интернет-магазине в Киеве легко выбрать не только дизайн, но и внутреннее наполнение классического шкафа купе. Обязательно нужно, чтобы в нем были не только полки, но и выдвижные ящики. Идеально, ели есть возможность обустроить внутри вешалки на разном уровне, что позволит отдельно хранить верхнюю одежду и костюмы, брюки, рубашки, платья. Желательно обустроить и отделение под обувь. Если же у шкафа-купе более трёх секций, то стоит продумать хранение в нем техники и даже гладильной доски.

Как сочетать такой шкаф-купе в интерьере

Мебель в стиле классика всегда легко вписывается в интерьер, поэтому подобрать такие шкафы-купе будет совсем не сложно. Сдержанные, элегантные и одновременно презентабельные они одинаково гармонично сочетаются с однотонной отделкой стен и обоями с рисунком. Под них также нетрудно подобрать текстиль, предметы интерьера. К тому же современные производители часто выпускают целые серии мебели, которые повторяют цвет друг друга, дизайн, форму. К классическому шкафу-купе можно выбрать комод, стол, стулья, кровать и преобразить интерьер без особых усилий. А в «Мебелис» все это можно сделать еще и выгодно.

 

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Классические шкафы-купе актуальны всегда
Классические шкафы-купе актуальны всегда
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