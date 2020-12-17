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Применение и особенности запорной арматуры

Запорная арматура представлена специализированными приспособлениями, которые применяются при обустройстве трубопроводов. Непосредственное назначение устройств заключается в регулировке скорости перемещаемого вещества, соблюдении параметров в пределах определенного технологического процесса.

Функционирование

Запорная арматура https://armashop.ua/zapornaya-armatura/ действует по принципу открывания и закрывания, перенаправления потока, регулирования его скорости. В категорию таких приспособлений входят и контрольные, спускные их варианты, обеспечивающие в нужный момент быстрый сброс присутствующего носителя в:

  • технологических аппаратах;
  • трубопроводных магистралях;
  • приборах контрольно-измерительного типа.

Практика показывает, что арматура запорного типа задействуется на всех инженерных сетях промышленных объектов, без нее не обходится бытовая и техническая сфера (канализация, подача газа, воды, отопление). Самые распространенные и часто используемые изделия:

  • краны;
  • вентили;
  • задвижки;
  • затворы;
  • клапаны.    

Они изготавливаются из разного сырья, отличающегося эксплуатационными свойствами. Из металлов востребован алюминий и чугун, применяются также бронзовые и стальные сплавы. Из полимерных составляющих выделяется ПЭ, ПП, ХПВХ, ПВДФ.  

Критерии по выбору

Запорные устройства проявляют определенные технические характеристики, которые следует учитывать при подборе детали к конкретному трубопроводу. Это материал изготовления и основное назначение, диаметр для соединения, скорость перекрытия и пр. Специальные требования представлены надежностью, стойкостью к действию коррозии, безопасностью, предельной герметичностью, простотой в монтажных работах.

С учетом действия технического объекта, описываемые приспособления поделены на категории:

  1. Промышленная арматура применяется в разных производственных направлениях, народном хозяйстве.
  2. Судовая арматура пользуется спросом на водном транспорте, в зонах с открытым действием соленой воды.
  3. Сантехническая арматура – бытовая сфера.
  4. Арматура, сконструированная по спецзаказу, предназначена для оснащения экспериментальных, секретных объектов.

В целом функционал запорной арматуры очень большой. Она обеспечивает надежное регулирование потока, смешивание и распределение рабочей среды, защиту от негативных действий, максимально быстрый запорный эффект. Не стоит также забывать про предохранительную и фазораспределительную нагрузку, оказывающуюся на описываемые устройства.

Своевременный уход

Не стоит забывать, что рабочая среда, которая может быть представлена жидкостями, сыпучими или вязкими веществами, газами, агрессивными составами, при интенсивных нагрузках влечет выход из строя запорной арматуры. Так, истиранию подлежат уплотнительные приспособления, изнашиваются подвижные ответственные детали. Негативным существенным фактором выступает и коррозионное действие. С целью предотвращения аварийных ситуаций с неутешительными последствиями рекомендуется регулярно осуществлять технический контроль установленного запорного оборудования. Полезной станет периодическая промывка трубопроводных систем, своевременный их ремонт или полная замена арматуры.   

Современный рынок предлагает огромный сортамент запорных устройств, предназначенных для оснащения инженерных сетей, магистралей. Изделия отечественного и импортного производства соответствуют действующим ГОСТ, отличаются высоким качеством, поскольку изготавливаются с соблюдением инновационных технологий. 

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