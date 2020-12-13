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Досуг Сегодня, 16:2150
Бескаркасная мебель - комфорт и безопасность для каждого

Некоторые называют это “мебелью для ленивых”. Кресла мешки стали сенсацией на мебельном рынке уже более десяти лет. Этот бескаркасный мешок с гранулами внутри приобрел группу преданных поклонников, которые не представляют без него свой отдых. Что делает кресло-мешок в дом таким популярным среди покупателей?

Какую бескаркасную мебель выбрать для себя?

Можно найти множество предложений в интернет-магазинах. Конечно, кресло-мешок — это не слишком сложный предмет мебели, и каждый также может сделать его самостоятельно. Однако, если пользователь не собирается играть в «сделай сам», достаточно заглянуть в любой магазин предметов интерьера. Бескаркасная мебель доступна в различных цветах, и главный фактор, который следует учитывать при выборе, — нравится ли покупателю определенный вид кресла.

Бескаркасная мебель для гостиной

Оборудовать гостиную этим удобным предметом мебели — действительно блестящая идея. На таких предметах мебели прекрасно отдыхать, и их легко спрятать в диванное отделение или на нижнюю полку шкафа. Такое кресло также легко изменить, в зависимости от того, хочет ли пользователь посмотреть любимую телепрограмму или выпить послеобеденный кофе с семьей. Кресло-мешок станет лучшим другом, когда владелец вернется домой после тяжелого рабочего дня и захочет с облегчением утонуть в его мягком сиденье.

Кресло-мешок для детей и подростков

Кресло-мешок —  отличный предмет мебели, особенно если в доме есть дети. Малыши с удовольствием будут с ним обниматься после целого дня блужданий по квартире. Важно, что в таком кресле будет в безопасности даже очень подвижный малыш, который вертится во время сна. Погруженный в мягкость мебели, он будет окружен и защищен со всех сторон. Кресло — отличное предложение для подростков. Специально для тех, кто любит приводить гостей домой или увлеченно играет в компьютерные игры. Однако стоит напомнить детям, что сидеть на подобном пуфе одинаково удобно, играя в игру и читая книгу.

Кресла для беременных

Беременные женщины или новоиспеченные мамы — это уникальная группа пользователей, для которой подобная мебель станет идеальным предметом в комнате. Мешки для беременных особенно будут полезны в первые месяцы беременности, когда женский организм претерпевает колоссальные изменения. Будущей маме будет удобно в нем отдыхать или вздремнуть. Момент сна днем станет спасением, когда будущую маму атакуют недуги беременности. Более того, когда на свет появляется малыш, такой пуф для кормления будет удобным предметом мебели, который заботливый муж легко перенесет в тихое место.

Бескаркасная мебель на террасе

Особенно в весенне-летний сезон, когда домочадцы могут проводить много времени на природе, они ищут подходящую мебель для балкона или террасы. И здесь бескаркасные кресла не имеют себе равных. Если в доме есть сад, то кресло можно смело поставить под любимую яблоню, чтобы в полной мере насладиться прелестями теплого солнечного дня. Только следует выбирать сумку из подходящего материала, устойчивого к влаге и грязи. Давно известно, что мебель, которую пользователи используют во дворе, намного более восприимчива к загрязнениям.

Как наполнить мешок гранулами?

Со временем, особенно если домочадцы пользуются креслами очень часто, гранулы следует снова пополнить. Это чрезвычайно практичный и экономичный способ вернуть предмету мебели былой комфорт и внешний вид. Наполнить мешок просто. Следует перевернуть кресло, открыть молнию на чехле и насыпать необходимое количество гранул. Дополнительные комплекты гранул можно легко приобрести во многих интернет-магазинах. 

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