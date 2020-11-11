Как выбрать беспружинный матрас

Крепкий и здоровый сон возможен только на удобном матрасе. Если хорошо спать ночью, то днем гарантированы высокая трудоспособность, активность, уравновешенность и общее хорошее самочувствие. Вариантов матрасов много, особенно популярны беспружинные модели, которые отличаются доступной ценой, удобством эксплуатации и практичностью.

Особенности и свойства

Беспружинные матрасы состоят из натуральных и/или синтетических материалов, которые размещаются послойно. Есть модели из нескольких типов наполнителя или только из одного. Вариаций много – разная жесткость, толщина, функциональность. Ключевая особенность – отсутствие пружинного блока, что имеет массу преимуществ.

Хотя они и не имеют пружин, ортопедические свойства на высоте, и их удается получить за счет использования таких наполнителей:

кокосовая койра – органический материал, обеспечивающий упругость, жесткость;

вспененный латекс – гибкий и эластичный, он является мягкой основой;

пенополиуретан – наполнитель, способный выдерживать любые нагрузки.

Максимальный ортопедический эффект достигается при чередовании наполнителей. Количество слоев варьируется от 2 до 8.

Кому подходят

Беспружинные матрасы подходят тем, кто не может спать на вечно колеблющихся пружинах. Такие чувствительные люди могут подобрать для себя изделие разной жесткости. Варианты:

мягкий. Не самый популярный вариант, ведь за счет специфики выдерживают не более 55 кг. Такой может порекомендовать врач людям старше 50 лет или тем, кто страдает от заболеваний поясничного отдела позвоночника;

среднежесткий. Практичное решение, особенно для детей старше 3 лет. За счет своей структуры обеспечивают качественную поддержку позвоночнику, предотвращают развитие сколиоза. На таких смогут спать практически все. Единственное, на что следует обращать внимание, так это на весовое ограничение – допустимое давление на одно спальное место;

жесткий. Подходят детям до 3 лет и взрослым, страдающим от лишнего веса. Также их выбирают те, кто привык спать на жестком основании. Основа такого матраса упругая, во время сна он не прогибается, поэтому позвоночник принимает физиологически правильное положение.

Если есть проблемы с позвоночником или определенные болезни опорно-двигательного аппарата, то перед покупкой матраса и в частности выбором его жесткости, следует посоветоваться с врачом.

Преимущества беспружинных матрасов

У них есть много преимуществ, основные:

легкость. Она обеспечивает удобство транспортировки и ухода;

стойкость к нагрузкам – подходят даже для людей с лишним весом;

воздухопроницаемость – натуральные и искусственные материалы не парят, пропускают воздух;

долговечность – при правильной эксплуатации прослужат 10 и более лет.

Пожалуй, самое важное преимущество – ортопедические свойства. Сон на таком матрасе снижает усталость, боли в спине, бережет осанку.