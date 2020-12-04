Як позбутися геморою легко і назавжди

Геморой – проблема, про яку багато хто соромиться говорити. Але це дуже серйозна тема, яку варто підіймати. Адже доки вона буде замовчуватися, мільйони людей страждатимуть мовчки, приховуючи свою хворобу та соромлячись її. І все через те, що вони досі не знають, що геморой можна вилікувати доволі легко, без ризику ускладнень і рецидивів. Саме такий варіант пропонує клініка в Ужгороді, якою керує Заслужений лікар України. Мова йде про медичний центр Степана Біляка, де застосовуються сучасні методи лікування.

Як зрозуміти, що у вас геморой

Коли розвивається ця патологія, людина стикається з досить дискомфортними відчуттями. Зазвичай це печіння та свербіж у анусі й біль під час дефекації. Згодом хвороба прогресує й симптоматика посилюється. З’являється кров у калових масах, відчувається важкість унизу живота й стороннє тіло у задньому проході. При важких формах геморою вузли випадають назовні та кровоточать.

На превеликий жаль, мало хто звертається по допомогу при перших проявах захворювання. Більшість людей з цими симптомами намагаються перетерпіти або займаються самолікуванням. В результаті патологія переходить у більш важкі ступені та завдає все більше дискомфорту. У запущених випадках це призводить до серйозних ускладнень – анальних кровотеч, запалень, некрозу, парапроктитів, свищів.

Саме тому варто починали лікування на ранніх стадіях захворювання. У такому разі перемогти геморой можна легко, швидко й без ризику рецидивів. Тим паче, що сьогодні існують щадні малотравматичні методи, які акуратно прибирають вузли, не пошкоджуючи тканини. Саме їх використовують у Клініці Біляка.

Як лікують геморой у Клініці Біляка

Лікарі клініки дотримуються позиції, що консервативна медикаментозна терапія в лікуванні гемороїдальних вузлів не дає необхідного ефекту. Це довели численні наукові дослідження, які показали, що вузли слід видаляти. Але радикальні хірургічні операції з використанням скальпелю у Клініці Біляка теж майже не проводять. Замість цього її хірурги використовують сучасні малотравматичні методики:

накладання латексних кілець;

лазерну вапоризацію.

Лазерні кільця при геморої вводять за допомогою аноскопу та накладають на вузли. Завдяки цьому їх кровообіг перекривається, й шишки самостійно відмирають та виводяться з організму природним шляхом. Пацієнт при цьому не відчуває дискомфорту, не втрачає крові, в нього не залишається шрамів. Курс сеансів лікар підбирає для кожного особисто, залежно від кількості вузлів та ступеню геморою.

Другий метод, лазерна вапоризація, полягає в тому, що вузли “випаровують” під впливом високих температур. На них діють променем лазеру, який руйнує структуру гемороїдальної шишки та водночас припікає судини. Тому процедура теж проходить без болю й крововтрати.

Який з методів обрати – вирішують лікарі клініки Біляка. Перед тим, як призначити процедуру, вони детально вивчають анамнез пацієнта, дивляться результати його діагностики, за необхідності проводять додаткові обстеження. Незалежно від вибору методики обидві вони мають низку вагомих переваг:

процедура проходить комфортно для пацієнта й не впливає на його працездатність;

видалення геморою відбувається без пошкодження тканин та крові;

немає необхідності накладати шви, що знижує ризик ускладнень;

методики дають високу ефективність та довготривалий результат;

після процедур пацієнт швидко відновлюється.

Й найголовніше – ризик рецидиву при такому лікуванні майже виключений!

Чому варто звернутися до Клініки Біляка

У клініці дбають про комфорт пацієнтів, тому віддають перевагу сучасним щадним методам. Процедури, які тут проводять, не тільки безболісні й безпечні, але й більш ефективні, ніж медикаментозна терапія або радикальна операція. Клініка має якісне обладнання, що дозволяє провести лікування максимально обережно та результативно. Її лікарі мають багаторічний досвід та постійно підвищують свою кваліфікацію. Вони стажувалися у найкращих клініках США та Європи, щоб оволодіти сучасними методами лікування. А ще вони дуже доброзичливі та вміють знаходити з пацієнтом спільну мову.

Запишіться на прийом, щоб вам могли підібрати відповідне лікування та врятувати вас від геморою назавжди!