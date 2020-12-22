Как получить деньги под залог ПТС

Если у вас возникли временные финансовые проблемы, вы можете обратиться в автоломбард. Здесь есть возможность оформления займа под ПТС авто. Это быстрый и доступный вариант. Если вы примите решение получить кредит без отказа срочно, то у вас останется возможность пользоваться своим транспортом. Это особенно оптимально, когда заемщик зарабатывает с помощью своего ТС.

Особенности оформления

Такой кредит не вызывает сложностей при оформлении. Так как финансовые учреждения требуют большой пакет документов, которые предполагают много сил и времени на сбор, то взять необходимую сумму денег под залог ПТС намного удобнее. Нет необходимости собирать справки от работодателей, искать поручителей, оставлять имущество в залог и многое другое. Необходимо просто иметь автомобиль, и займ можно сразу гарантированно получить.

Собственники ТС могут использовать такие выгодные условия:

наличные можно получить быстро;

срок выплаты кредита может быть длительным, оговаривается заранее;

в качестве залога можно использовать любое ТС;

полученные деньги можно использовать для любых целей;

при возврате кредита нет никаких скрытых комиссий;

средства есть возможность возвращать по графику, который составляется индивидуально.

Процедуру можно пройти онлайн. Это значительно сэкономит время, не будет необходимости стоять в очередях.

Кредит можно получить под залог любого транспортного средства. Стоит обращать внимание на возраст авто, так как здесь могут быть некоторые ограничения. От состояния автомобиля зависит сумма займа, которую сможет получить клиент. Поэтому лучше не предоставлять авто с большими повреждениями или после ДТП.

Главные преимущества

Получение денег под залог ПТС имеет массу преимуществ:

быстрое оформление и выдача;

минимальные требования к клиенту;

заявки принимаются в онлайн-режиме в любое время суток;

максимальное количество одобренных заявок;

деньги можно получить как наличными, так и на карту;

можно пользоваться автомобилем во время пользования кредитными средствами.

Как проводится процедура

Стоит отметить, что займ под залог ПТС – это лучший вариант, чтобы их получить быстро и без проблем. Для получения кредитных средств следует сделать несколько простых шагов:

оформить заявку на сайте или связаться с менеджером в телефонном режиме;

указать возраст и модель автомобиля;

не забыть оставить свой актуальный номер телефона для обратной связи;

дождаться одобрения заявки;

приехать в офис для оформления соглашения.

Последним этапом станет получение денежных средств. Их вам могут предоставить на карту или наличными. После оформления кредит можно пользоваться транспортным средством в течение всего кредитного периода. Если у вас возникают какие-либо вопросы по поводу получения финансовой суммы, вы в любое удобное время можете проконсультироваться со специалистами. Они предоставят вам подробные ответы. За счет этого вы сможете принять единственно правильное для себя решение.