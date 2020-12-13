Как работают протеины в организме человека

На сегодняшний день спортивное питание незаменимо, оно позволяет получать все необходимые элементы с помощью особых добавок. Спортивное питание на Атлетмаркет - это особые добавки, которые вводятся в рацион спортсменов, чтобы достичь нужных результатов.

Особенности выбора протеина

Наиболее популярными добавкам являются протеины, хотя можно встретить и другие варианты, такие как карнетин, гейнеры и другие варианты, которые способствуют или похудению, или набору мышечной массы. Протеины - это особый белок, он содержится в продуктах животного и растительного происхождения, однако чтобы получить нужное количество белка, спортсменам приходится употреблять слишком много пищи. К тому же все время полноценно питаться, готовить разнообразные блюда довольно сложно. Гораздо проще ввести в свой ежедневный рацион спортивные добавки, а выбор можно сделать на https://www.atletmarket.com.ua/products/proteiny.html .

Белок необходим для полноценного функционирования организма. Это материал, который используется для строения мышц, он является важнейшей составляющей всего процесса становления красивого тела. Когда повышается нагрузка, организму требуется гораздо больше полезных веществ, белковые смеси являются отличным вариантом. Если вы будете систематически употреблять протеиновые коктейли, использовать грамотную дозировку, то сможете добиться положительных результатов. Вы сможете обеспечить рост мышечной массы, сможете замедлить процесс катаболизма, улучшить анаболические процессы в организме.

Польза протеина для спортсменов

Главное для бодибилдинга - стимулировать мышечный рост и снизить жировую массу. Однако важно изначально подобрать правильную добавку. Если это премиальный смеси, то помимо белка можно увидеть витамины, минералы, креатин углеводы. Однако выбирая данную добавку, необходимо основываться на определенных целях. Для похудения часто выбирают казеин, он способен подарить аппетит, также отлично подходит сывороточный белок. Если же требуется, то можно принимать BCAA и l-карнитин, при наборе массы гейнер.

Что касается разновидности протеинов, то выделяют сывороточный протеин, он ускоряет усвоения белка, его получают из молочной сыворотки. Также это может быть казеин, который называют ночным протеином, поэтому его употребляют на ночь. Это может быть яичный вариант, но его очень сложно производить, он дорогостоящий, способствует быстрому усвоению.

Мясной протеин получает из говядины или курицы, чаще всего его принимают люди, которые не переносят лактозу, он богат аминокислотами, но у него не очень приятный вкус. Растительные протеины - соевый белок, который получают из гороха, риса, он имеет скудный состав аминокислот, он идеален только для тех, кто придерживается вегетарианства.