Станции контроля и управления басейном

Система подготовки воды для бассейна предусматривает слаженную работу различных устройств. Каждый из приборов выполняет определенную функцию. Перебои в работе на одном из этапов водоподготовки повышают нагрузку на систему в целом, ухудшают качество воды и могут привести к поломке оборудования. Это влечет за собой лишние финансовые расходы. Возможно, в ходе ремонта и восстановления нормальных показателей воды купальный сезон придется поставить на паузу. Чтобы не допустить такого сценария, нужно постоянно мониторить работу каждого элемента системы водоподготовки бассейна. А лучше поручить эту задачу станции контроля и управления бассейном. Устройство автоматизирует работу системы водоподготовки, а вы управляете процессом со смартфона.

Элементы системы подготовки воды для бассейна

Циркуляция воды в системе обеспечивается насосным оборудованием. Насос транспортирует грязную воду по трубопроводу к системе очистки и направляет очищенную воду обратно в бассейн.

Фильтрация позволяет очистить воду от механических примесей, чтобы уберечь от поломки устройства, подключенные к системе обслуживания бассейна.

Для обеспечения эффективного обеззараживания бассейна, исправной работы оборудования и безопасного купания требуется нормализовать химический состав воды. Параметры можно измерить с помощью тестеров и дозировать соответствующую химию вручную. Чтобы выполнять анализ воды автоматически, нужно подключить специальные датчики, которые самостоятельно считывают показатели. Автоматизировать процесс добавления химии можно с помощью дозирующих устройств.

Биологические загрязнения можно уничтожить с помощью дезинфекции воды химией для бассейна или благодаря системе обеззараживания. В этих целях используются станции дозации реагентов, ультрафиолетовые установки, а также оборудование для ионизации и гидролиза воды.

Чтобы купание было комфортным, вода должна быть не только чистой, но и теплой. За температуру воды отвечает нагревательное оборудование.

Водопады, гейзеры, встречное течение, фонтаны и подсветка делают бассейн более привлекательным и функциональным.

Элементы системы тесно взаимосвязаны. При выключенном насосе бесполезны остальные усилия по подготовке воды. Если забился фильтр, блокируется циркуляция. А если фильтрация недостаточная, то обеззараживание ультрафиолетом будет неэффективным. Поэтому так важно осуществлять комплексный контроль оборудования, своевременно включать и выключать циркулярный насос, проводить обратную промывку фильтра, проверку химических показателей воды и дозировать точный объем реагентов, регулярно стерилизовать воду и отключать уф-лампы перед купанием. Управлять такой системой - кропотливая, сложная и ответственная работа.

Преимущества станции контроля и управления бассейном

При подключении станции контроля в систему бассейна нужно настроить управление и запустить устройство в работу. Большинство моделей предусматривает дистанционное управление со смартфона через специальное приложение. Скачайте его и синхронизируйте с вашей станцией управления. Это позволит регулировать работу всей системы в любое время, где бы вы ни находились.

Кроме того, контроллер можно запрограммировать на включение и выключение любого подключенного оборудования по установленному времени или таймеру. Например, Hayward CST-CTL-BC может управлять нагревателями для поддержания заданной температуры воды. А Hayward Aquarite серии Flo Advanced - освещением бассейна.

Процесс обратной промывки фильтра механической очистки можно полностью автоматизировать, благодаря подключению к специальному многоходовому клапану, например, IDROWAY STARWAY.

Встроенный электронный контроллер управляет насосами-дозаторами, которые подают реагенты в бассейн. Дозировку можно установить вручную, исходя из нужного объема, или запустить автоподачу химсредств: по таймеру или по датчику протока. При подключении к станции датчиков Rx и pH расчет дозировки осуществляется автоматически. Датчики считывают показатели, пока вода проходит сквозь специальные параметрические ячейки. Микропроцессорный контроллер сравнивает заданные показатели с текущими и отправляет сигнал дозирующим насосам подать нужное количество реагента. Таким образом оптимальные параметры воды поддерживаются постоянно. Это самый точный и удобный способ дезинфекции и стабилизации водных параметров. Для упрощения дезинфекции многие управляющие станции оснащены интегрированной функцией генератора хлора. Например, Hayward Aquarite AQR HC. Станция способна вырабатывать до 500 г хлора в час.

Благодаря управляющей станции стерилизация воды включается по заданному расписанию. А некоторые модели оборудованы встроенной системой обеззараживания. Например, Sugar Valley Aquascenic HD очищает воду путем гидролиза, ионизации и серебра.

Hayward Aquarite Plus может без дополнительного оборудования корректировать баланс pH. А станция Sugar Valley Oxilife способна работать даже с водой с минимальным содержанием соли от 1,5 г/л.

Станции контроля и управления бассейном имеют много преимуществ:

Возможность одновременного контроля различного оборудования с одного устройства

Стабильно чистая вода при экономном расходе реагентов

Возможность Wi-Fi управление всей системой бассейна

Возможность интеграции в систему умный дом

Экономия на дополнительном оборудовании

Застоявшаяся вода в бассейне уже через несколько суток становится непригодной для купания. Патогенная микрофлора и опасные химические соединения могут нанести вред здоровью, а также вывести из строя любое оборудование для бассейна. Идеальный бассейн - это результат правильного ухода за ним. Слаженная работа оборудования в этом вопросе имеет первостепенное значение. Станция управления бассейном делает работу сложной системы более надежной и упрощает контроль.