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Спам бот для рассылки в Телеграм

Спам-бот для рассылки в Телеграм – это эффективный маркетинговый инструмент, который открывает для его пользователей просто невероятные возможности. Теперь вам доступна рассылка сообщений телеграмм по привлекательным ценам. Особенного внимания заслуживает профессиональное исполнение всех поставленных задач перед софтом. Больше подробностей об активации и условиях использования можно найти тут на сайте. Также вам доступны привлекательные условия для запуска пробного режима.

Для чего нужен спам-бот

В первую очередь это рассылка, которая позволяет привлекать новых людей в свои группы, привлекать покупателей и так далее. То есть инструмент взаимодействия с клиентами. Таким образом спам бот телеграмм будет отличным решением для вашего бизнеса. Программный софт уже прошел огромное количество испытаний и 99 процентов клиентов остаются довольны тем что они получают. Аналогичный софт для телеграм вам больше нигде не найти тем более по таким привлекательным ценам. В чем основное преимущество:

  1. Клиент получает парсер. Эта функция позволяет вам настраиваться на определённую аудиторию. Мультипоточный парсер отсеивает все категории аудитории, которые не интересны вам. На данный момент статистика показывает, что скорость отсеивания составляет до 10 тысяч пользователь в минуту.
  2. Рассылка выполняется на максимально быстрых скоростях. Также выполняется и накрутка подписчиков в телеграмме. В настоящее время скорость рассылки около 300 сообщений в минуту. К сообщениям вы можете прикреплять различные файлы.
  3. Уникальный инвайтер привлекающий новую аудиторию в ваши группы и каналы, что в значительной степени увеличивает популярность ресурса.
  4. Вам не нужно ничего делать вручную, так как все функции работают автоматически.

Сегодня раскрутка телеграмм канала на основе представленного софта открывает действительно уникальные возможности и перспективы. Вы можете без каких-либо проблем воспользоваться действующим предложением для увеличения обхвата аудитории. Также клиентам нравится, что это дает дополнительное продвижение телеграмм канала по минимальным расценкам.

Накрутка подписчиков и просмотров

Рассылка действительно уникальна, так как вы не только отправляете сообщения, но и привлекаете совершенно новую аудиторию. Используя инвайтер телеграмм у вас растет количество живых подписчиков, с которыми можно взаимодействовать. Все сделано на профессиональном уровне с соблюдением действующих правил сообщества Телеграм. Огромное количество клиентов уже используют спам-бот на ежедневной основе.

Накрутка осуществляется с защитой от бана что можно считать невероятным успехом. Таким образом вы можете быть уверены в защите своих ресурсов. Программное обеспечение можно настроить под индивидуальные кампании.

Спам-бот для Телеграм

Если вы решили использовать парсер телеграм, то настроившись на определенную аудиторию можно в значительной степени увеличить эффективность продаж. Это подтверждается статистикой, которая сегодня доступна на официальном сайте разработчиков. Также авторег аккаунтов телеграмм позволит вам выполнять регистрацию аккаунтов автоматически. Все это в совокупности уникальных условий доступных вам сегодня.

Спам-бот активно используется многими владельцами каналов и групп в Телеграм, и эта услуга открывает совершенно уникальные перспективы и возможности. Вам достаточно оплатить тестовый период чтобы понять насколько это уникальное предложение. Спам-бот адаптирован под различные нужды, о чем свидетельствует обширный функционал.

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Спам бот для рассылки в Телеграм
Спам бот для рассылки в Телеграм
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Спам бот для рассылки в Телеграм
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