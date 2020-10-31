Полочные складские стеллажи – универсальное, безотказное и долговечное оборудование

Современные стеллажи полочные для склада – это одна из наиболее универсальных и востребованных категорий складского оборудования. Их закупают для эксплуатации в закрытых складских помещениях, оснащения торговых площадок, а также для других целей.

Преимущества полочных стеллажей

Металлический стеллаж – это легкая, разборная конструкция. Возможность заказать его по индивидуальному проекту позволяет оборудовать производственный участок в точности с имеющимися потребностями и планировкой. Высота стоек колеблется в пределах от 2 до 6 м, а ширину, глубину и число полок заказчик выбирает на свое усмотрение.

Важнейшие преимущества применения металлических полочных складских стеллажей:

практичность – любую конструкцию можно разобрать и собрать заново, изменить расположение полок и т.д. При постоянно меняющихся габаритах поступающих на склад единиц хранения это очень ценное качество;

доступ к хранимым предметам осуществляется с двух сторон, причем все единицы хранения хорошо просматриваются издалека – это облегчает организацию производственного процесса и работу персонала;

данный метод использования пространства склада характеризует 80%-ная эффективность;

ничто не мешает использовать стеллажи в помещениях с различными условиями – отапливаемых, неотапливаемых, морозильных камерах, а также в цехах с повышенной температурой воздуха;

негорючесть – это позволяет не опасаться, что стеллажи станут источниками возгорания или поспособствуют распространению случайного возгорания;

стойкость к коррозии – металлические конструкции изготовлены из стального проката, защищенного от ржавчины оцинковкой и последующим прочным порошковым окрашиванием;

привлекательный внешний вид – любой стеллаж можно установить в выставочном зале, торговом помещении, что нисколько не повредит их презентабельности.

По сути, каждая конструкция состоит из двух ключевых элементов – жестких перфорированных стоек с опорами, а также полок. Владелец может самостоятельно переставлять и менять сборку по своему усмотрению, вооружившись гаечным ключом и отверткой.

Сфера применения полочных стеллажей

Конструкцию нельзя назвать очень новой. Еще в древности аналогичные стеллажи использовали для организации хранения рукописей в библиотеках и архивах, а также для хранения различных товаров на складах.

Сегодня заказчиками зачастую являются:

кондитерские цеха и предприятия быстрого питания;

компании, специализирующиеся в сфере легкой промышленности;

химические лаборатории;

медицинские учреждения;

образовательные учреждения, архивы и библиотеки;

машиностроительные заводы и СТО;

тепличные хозяйства, практикующие гидропонный метод выращивания продукции.

Современные предприятия заказывают изготовление под собственные нужды, указывая в техническом задании следующие характеристики:

габаритные размеры – длина, высота, ширина, а также размеры каждой полки и их число;

допустимую нагрузку на полку – эту величину обычно принимают с запасом прочности не менее 20%;

предпочтительный тип защитного покрытия – только оцинковка, либо с окрашиванием в определенный оттенок. Второй вариант весьма востребован при оборудовании торговых залов. Там, где нет дополнительных требований к привлекательному внешнему виду, можно сэкономить, заказав более дешевый вариант с цинковым покрытием.

Сколь бы сильно ни был загружен свободно стоящий стеллаж, он сохраняет свою устойчивость, благодаря специальным анкерным креплениям к полу. При возможности, дополнительно стойки таким же способом крепят к стенам.