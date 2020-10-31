Полочные складские стеллажи – универсальное, безотказное и долговечное оборудование

Современные стеллажи полочные для склада – это одна из наиболее универсальных и востребованных категорий складского оборудования. Их закупают для эксплуатации в закрытых складских помещениях, оснащения торговых площадок, а также для других целей.
Преимущества полочных стеллажей
Металлический стеллаж – это легкая, разборная конструкция. Возможность заказать его по индивидуальному проекту позволяет оборудовать производственный участок в точности с имеющимися потребностями и планировкой. Высота стоек колеблется в пределах от 2 до 6 м, а ширину, глубину и число полок заказчик выбирает на свое усмотрение.
Важнейшие преимущества применения металлических полочных складских стеллажей:
- практичность – любую конструкцию можно разобрать и собрать заново, изменить расположение полок и т.д. При постоянно меняющихся габаритах поступающих на склад единиц хранения это очень ценное качество;
- доступ к хранимым предметам осуществляется с двух сторон, причем все единицы хранения хорошо просматриваются издалека – это облегчает организацию производственного процесса и работу персонала;
- данный метод использования пространства склада характеризует 80%-ная эффективность;
- ничто не мешает использовать стеллажи в помещениях с различными условиями – отапливаемых, неотапливаемых, морозильных камерах, а также в цехах с повышенной температурой воздуха;
- негорючесть – это позволяет не опасаться, что стеллажи станут источниками возгорания или поспособствуют распространению случайного возгорания;
- стойкость к коррозии – металлические конструкции изготовлены из стального проката, защищенного от ржавчины оцинковкой и последующим прочным порошковым окрашиванием;
- привлекательный внешний вид – любой стеллаж можно установить в выставочном зале, торговом помещении, что нисколько не повредит их презентабельности.
По сути, каждая конструкция состоит из двух ключевых элементов – жестких перфорированных стоек с опорами, а также полок. Владелец может самостоятельно переставлять и менять сборку по своему усмотрению, вооружившись гаечным ключом и отверткой.
Сфера применения полочных стеллажей
Конструкцию нельзя назвать очень новой. Еще в древности аналогичные стеллажи использовали для организации хранения рукописей в библиотеках и архивах, а также для хранения различных товаров на складах.
Сегодня заказчиками зачастую являются:
- кондитерские цеха и предприятия быстрого питания;
- компании, специализирующиеся в сфере легкой промышленности;
- химические лаборатории;
- медицинские учреждения;
- образовательные учреждения, архивы и библиотеки;
- машиностроительные заводы и СТО;
- тепличные хозяйства, практикующие гидропонный метод выращивания продукции.
Современные предприятия заказывают изготовление под собственные нужды, указывая в техническом задании следующие характеристики:
- габаритные размеры – длина, высота, ширина, а также размеры каждой полки и их число;
- допустимую нагрузку на полку – эту величину обычно принимают с запасом прочности не менее 20%;
- предпочтительный тип защитного покрытия – только оцинковка, либо с окрашиванием в определенный оттенок. Второй вариант весьма востребован при оборудовании торговых залов. Там, где нет дополнительных требований к привлекательному внешнему виду, можно сэкономить, заказав более дешевый вариант с цинковым покрытием.
Сколь бы сильно ни был загружен свободно стоящий стеллаж, он сохраняет свою устойчивость, благодаря специальным анкерным креплениям к полу. При возможности, дополнительно стойки таким же способом крепят к стенам.