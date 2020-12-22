 

ТОП-5 пластических хирургов по пластике носа (ринопластике) в Украине

Досуг Сегодня, 13:4576
ТОП-5 пластических хирургов по пластике носа (ринопластике) в Украине

Раньше имена пластических хирургов передавали друг другу по секрету. Сегодня гуру скальпеля активно ведут социальные сети, а информацию о них и их работах можно легко найти в интернете.

Мы составили рейтинг ТОП-5 самых популярных пластических хирургов по пластике носа (ринопластике) в Украине. Итак, кому можно довериться без тени сомнений.

Едгар Каминский: первый показал операцию в прямом эфире

Эдгар Каминский

Едгар Каминский – самый медийный пластический хирург в Украине. Работает в городе Киев.

Он первым провел трансляцию пластической операции в приложении Periscope. Эфир настолько зашел зрителям во всем мире, что Каминский буквально за несколько дней стал знаменитостью. О нем писали издания The Sun, Daily Mail, New York Post.

Едгар Каминский часто проводит закрытую ринопластику с использованием микропил. Работает не только с эстетикой, но и восстанавливает носовое дыхание. Фото результатов Едгар выставляет на своей рабочей странице в инстаграме dr_edgar, где у него 86 тыс. подписчиков. Личного сайта хирурга, к сожалению, мы не нашли.

Светлана Работенко: женский пластический хирург

Светлана Работенко

Так сложилось, что пластическую хирургию принято считать мужской сферой. Но Светлана Работенко – очаровательная девушка, мама троих детей, пластический хирург с 15-летним стажем, доказывает, что у пластики женское лицо. Более того, в 2019 году Светлана стала членом Американского общества пластических хирургов (ASPS). Теперь два пластических хирурга имеют это звание в Украине.

Светлана Работенко проводит консультации в Запорожье и Днепре. Оперирует в Запорожье в клинике эстетической медицины Vidnova. Она владеет методиками как открытой, так и закрытой сохраняющей пластики носа. На странице в инстаграм svetlanarabotenko у Светланы 26,7 тыс. подписчиков. Там представлено много работ – фото и видео до-после с закрытой ринопластикой. Также много интересной инормации о пластическом хирурге можно найти на ее сайте https://rabotenko.com. Специалист применяет в работе швейцарские микропилы Вien Air, которые признаны эталоном в эстетической хирургии носа. Работенко всегда подчеркивает, что ее главный принцип работы – сохранить индивидуальность пациента.

Максим Иванчук: загадочный пластический хирург

Максим Иванчук

Пластический хирург Максим Иванчук довольно популярен в социальных сетях – на его странице в инстаграм dr.ivanchuk 134 тыс. подписчиков. Особенность Иванчука в том, что он редко проводит прямые эфиры, не выкладывает сторизы с рабочего места, а также не выставляет традиционные фото до-после. В его аккаунте преобладают фото из обычной жизни пациентов.

Исходя из подписей к постам, Иванчук проводит ринопластику закрытым способом.

Максим оперирует в селе. Вишневое Киевской области. Клиника доктора Иванчука похожа на царский дворец. На сайте https://doctor-ivanchuk.com можно познакомиться более подробно с деятельностью пластического хирурга.

Дмитрий Слоссер: хирург из программы «Я соромлюсь свого тiла»

Дмитрий Слоссер

В Украине о Дмитрие Слоссере заговорили после телевизионных программ – «Повернiть менi красу» на 1+1, «Я соромлюсь свого тiла» на СТБ, «Говорить Украина» на ТРК Украина. Суть всех программ: помочь людям вернуть утраченную красоту. Команда хирургов и Дмитрий Слоссер под прицелом телекамер проводили сложные эстетические и реконструктивные операции. В том числе и хирургическую пластику носа.

Слоссер оперирует в Киеве и руководит центром пластической хирургии Oberig Beauty. Он ведет инстаграм dr_slosser, где 48 тыс. подписчиков. Ознакомиться с работами хирурга можно на сайте https://slosser.com.ua.

Ростислав Валихновский: хирург и священник

Ростислав Валихновский

Ростислав Валихновский с 2005 по 2010 год занимал должность личного врача Президента Украины Виктора Ющенко. Сегодня он глава холдинга «Valikhnovski M.D.». Валихновский регулярно участвует в телевизионных программах «Поверніть мені красу», «Сніданок».

В инстаграме rostyslav_valikhnovski у него 176 тыс. подписчиков. На сайте https://valikhnovskimd.com есть подробная информация о хирурге.

Ростислав Валихновский специализируется на пластической и реконструктивной хирургии. Он проводит операции любого уровня сложности.

В 2020 году Ростислав Валихновский стал священником Украинской Православной Церкви.

Рейтинг пластических хирургов составлен на основе открытой информации. Перед тем, как решиться на ринопластику (пластику носа) внимательно изучите всю информацию о пластическом хирурге, выделите время, чтобы сходить на консультацию, и только после этого принимайте решение о проведении пластики.

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Теги: news, новости, Украина, ринопластика, 7dniv, 7dnivinfo  
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