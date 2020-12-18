 

IP-камеры: основные преимущества использования

Досуг Вчера, 20:2165
IP-камеры: основные преимущества использования

Система видеонаблюдения – это лучший способ обеспечить безопасность предприятия, частного дома, либо любого другого объекта или территории.  И тут особенно популярными и действительно востребованными являются так называемые IP-видеокамеры, имеющие ряд весомых преимуществ.

Итак, IP-камеры видеонаблюдения https://www.bezpeka-shop.com/catalog/videokamery_1/f/tip_ustroystva-is-ip-videokamera/ предусматривают использования Интернет-сети – в этом и заключается, наверное, самое главное преимущества данной разновидности, поскольку:

  • Система IP-видеонаблюдения дает возможность использовать даже несколько сотен камер, к тому же пользоваться нею очень удобно и практично;
  • Можно запросто изменять структуру IP системы, дополнительно подключая столько камер, сколько вам понадобиться;
  • Видеонаблюдение происходит в режиме «онлайн», следовательно, наблюдать за охраняемым объектом или территорией можно в реальном времени, к тому же видеозапись сохраняется на жесткий диск;
  • Систему IP-видеонаблюдения можно устанавливать на любые объекты, даже на те, что находятся на значительном расстоянии;
  • Высокое качество картинки. Камеры IP способны записывать достаточно детализированное видео с высоким разрешением;
  • Бесперебойная передача сигнала. IP-камеры видеонаблюдения передают изображение без каких-либо проблем, задержек и прочих дефектов;
  • Камеры IP-видеонаблюдения можно запросто интегрировать практически в любую охранную систему, что, конечно же, очень важно и актуально.

Более того, современные камеры данного типа имеют также ряд дополнительных функций, как, например, микрофон или инфракрасную подсветку. И вообще ассортимент IP-камер поражает своим разнообразием.

Что учесть, выбирая IP-камеры

Купить камеры для видеонаблюдения – дело не из простых. Тут важен взвешенный и ответственный подход, чтобы в конечном счете получить именно то, что действительно нужно.

Во-первых, определитесь с разрешением камеры: она может быть как на 1 Мп, так и на 12 Мп. Во-вторых, какой именно нужен фокус – изменяемый или фиксированный. Помимо этого, важно учесть и форму камеры: можно выбрать цилиндрическую, купольную или модель без корпуса. В-третьих, определитесь, где именно будут установлены IP-камеры – внутри помещения или на улице, чтобы взять подходящие устройства.

Помимо этого, обратите внимание на наличие разнообразных режимов и дополнительных возможностей, например, присутствие поддержки карт памяти, модуля Wi-Fi, функции «день / ночь» и т.д.

Помните, грамотно подобранные камеры видеонаблюдения и тщательно продуманная система удаленного контроля – залог целостности и безопасности вашего имущества. Поэтому выбирайте тщательно и покупайте только качественные технические средства от проверенных продавцов!

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Теги: news, новости, Украина, IP, камеры, 7dniv, 7dnivinfo  
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IP-камеры: основные преимущества использования
IP-камеры: основные преимущества использования
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